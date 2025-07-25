Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncellemenin ardından, Tesla Türkiye’den konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Şirket, hali hazırda siparişi bulunan müşterilerinin baz fiyatlarının koruyacağını duyurdu. Şirketin bu açıklaması baz fiyatlara da zam geleceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Ayrıca şirket temmuz ayı için planlanan yeni araç listelemelerinin de geçici olarak duraklatıldığını kaydetti.

Siparişi olan ÖTV artışından etkilenecek

Tesla tarafından yapılan açıklamada, siparişi bulunan müşterilerin yalnızca güncel ÖTV oranından etkileneceği, bunun dışında fiyat değişikliğine gidilmeyeceği belirtildi.

Tesla tarafından yapılan açıklamada, siparişi bulunan müşterilerin yalnızca güncel ÖTV oranından etkileneceği, bunun dışında fiyat değişikliğine gidilmeyeceği belirtildi. Şirket bu kararı, "mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmış bir iyi niyet göstergesi" olarak tanımladı.

Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşteriler ise bu değişiklikten etkilenmeyecek.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Düzenlemesi Hakkında



– Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım,… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) July 24, 2025

Temmuz ayı listelemeleri duraklatıldı

ÖTV güncellemesi nedeniyle temmuz ayı için planlanan yeni araç listelemeleri ise geçici olarak duraklatıldı.

Şirket, yeni listelemelerin ne zaman devreye alınacağına dair bilgilendirmenin yakında yapılacağını bildirdi.

Açıklamada konuya ilişkin " ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın" denildi.