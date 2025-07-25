Tesla Türkiye'den ÖTV açıklaması: Satışlar askıya alındı! ÖTV'ye ek zam sinyali verildi!
Tesla Türkiye, elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncellemelerin ardından temmuz ayı listelemelerinin geçici olarak duraklatıldığını kaydetti. Şirket ayrıca halihazırda siparişi bulunan müşterilerin baz fiyatlarının korunacağını, yalnızca ÖTV artışından etkileneceğini kaydetti.
Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncellemenin ardından, Tesla Türkiye’den konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.
Şirket, hali hazırda siparişi bulunan müşterilerinin baz fiyatlarının koruyacağını duyurdu. Şirketin bu açıklaması baz fiyatlara da zam geleceğinin sinyali olarak yorumlandı.
Ayrıca şirket temmuz ayı için planlanan yeni araç listelemelerinin de geçici olarak duraklatıldığını kaydetti.
Siparişi olan ÖTV artışından etkilenecek
Tesla tarafından yapılan açıklamada, siparişi bulunan müşterilerin yalnızca güncel ÖTV oranından etkileneceği, bunun dışında fiyat değişikliğine gidilmeyeceği belirtildi.
Tesla tarafından yapılan açıklamada, siparişi bulunan müşterilerin yalnızca güncel ÖTV oranından etkileneceği, bunun dışında fiyat değişikliğine gidilmeyeceği belirtildi. Şirket bu kararı, "mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmış bir iyi niyet göstergesi" olarak tanımladı.
Faturası kesilmiş ve ÖTV’si ödenmiş olan müşteriler ise bu değişiklikten etkilenmeyecek.
ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Düzenlemesi Hakkında— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) July 24, 2025
– Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım,…
Temmuz ayı listelemeleri duraklatıldı
ÖTV güncellemesi nedeniyle temmuz ayı için planlanan yeni araç listelemeleri ise geçici olarak duraklatıldı.
Şirket, yeni listelemelerin ne zaman devreye alınacağına dair bilgilendirmenin yakında yapılacağını bildirdi.
Açıklamada konuya ilişkin " ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın" denildi.