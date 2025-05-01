Tesla yönetim kurulu, şirketin satışlarındaki düşüş ve Trump ile yakın ilişkileri nedeniyle eleştirilen odağında olan Elon Musk yerine yeni bir CEO aradıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.

Söz konusu iddia, dün akşam Wall Street Journal tarafından yayımlanan bir haberde yer almış, Tesla yönetiminin yaklaşık bir ay önce Elon Musk’ın yerine geçecek bir isim arayışı için görüşmelere başladığı öne sürülmüştü.

Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, iddialara Tesla'nın resmi X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

İddiaları reddetti: 'Bu kesinlikle yanlış'

Denholm, yaptığı açıklamada Musk yerine yeni bir CEO aramadıklarını ve yönetim kurulunun Musk'a güvendiğini söyledi.

Denholm, bu sabah erken saatlerde Tesla'nın resmi X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün erken saatlerde, Tesla Yönetim Kurulu'nun şirkette bir CEO arayışı başlatmak için işe alım firmalarıyla temasa geçtiğini iddia eden hatalı bir medya raporu vardı.

Bu kesinlikle yanlış.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tır ve Yönetim Kurulu, Musk'ın önümüzdeki heyecan verici büyüme planını uygulamaya devam etme becerisine son derece güvenmektedir."

Tesla'nın kârı ve hisseleri sert düştü

Tesla, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu 22 Nisan'da açıklamıştı.

Buna göre şirketin ilk çeyrek kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 azalışla 409 milyon dolara düşmüştü.

Böylece Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını Çinli rakibi BYD'ye kaptırmıştı.

Tesla, 2025'in ilk çeyreğinde küresel çapta 362 bin 615 otomobilin üretimini yaparken, 336 bin 681 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,3, teslim ettiği araç sayısı da yaklaşık yüzde 13 azaldı.

Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 30 düştü ve piyasa değerinde 800 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı.

Musk, Tesla'ya daha fazla zaman ayırma sözü verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu milyarder iş insanı Elon Musk, DOGE'ye ayırdığı zamanın "büyük ölçüde" azalacağını söylemişti.

Tesla'nın finansal görüşmelerinde şirketin birkaç sorunla karşılaştığını da kabul eden Musk, DOGE'ye ayırdığı zamanın "büyük ölçüde" azalacağını, Trump istediği ve hükümete faydalı olduğu sürece haftada bir ya da iki gününü hükümet meselelerine ayırmaya devam edeceğini kaydetmişti.

Trump'ın özel kalemi Susie Wiles, çarşamba günü New York Post'a yaptığı açıklamada, Musk'ın "fiziksel olarak Beyaz Saray'da bulunmadığını, ancak bunun çok da önemli olmadığını, milyarderle düzenli olarak telefonla görüştüğünü söyledi.

Musk'ın siyasi hamleleri, Tesla'yı hedef haline getirdi

Tesla, Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle DOGE'nin sorumlusu olmuştu.

Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu olmuştu.

ABD'nin farklı bölgelerinde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

Trump da kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.