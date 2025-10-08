TETSİAD Başkan Adayı Şahinler: Ev tekstili sektörüne nefes aldıracağız

Nurdoğan A. ERGÜN

Türkiye ev tekstili sektörü, başkanını seçmeye hazırlanıyor. 22 Ekim’de yapılacak Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) genel kurulunda başkanlık için iki aday yarışacak. “Birlikte Daha Güçlü Bir Sektör İçin Değişime Hazır Ol” sloganıyla değişim grubunun adayı Murat Şahinler, sektör paydaşlarıyla Ankara, Denizli ve Bursa’nın ardından İstanbul’da bir araya geldi.

TETSİAD Başkan Adayı Murat Şahinler’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da birer konuşma yaptı. 600’e yakın sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte Murat Şahinler, hedef ve projelerini anlattı.

Yüksek faiz oranlarının, enflasyonun, artan işçilik ve enerji maliyetlerinin sektörün rekabetçiliğini derinden etkilediğini ifade eden Murat Şahinler, bu zorlukların sektörün dönüşümü için önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

Artık markalaşan, dijitalleşme süreçlerini tamamlayan, katma değer üreten, tasarımı önceliklendiren, genç ve dinamik yapıyı oluşturan firmaların ayakta kalabileceğini dile getiren Şahinler, “Biz de sektörümüzün gücüne ve bu ailenin dayanışmasına güvenerek, bu konu başlıkları üzerine yoğunlaşarak, sektörümüze yeni bir vizyon çizdik. İşte tam da bu yüzden TETSİAD’ta yönetim sorumluluğunu devraldığımızda yalnızca vizyon projeleri değil; aynı zamanda üyelerimizin günlük hayatına ve bütçesine dokunan, nefes aldıracak projeler hayata geçireceğiz.” dedi.

Anadolu üretimin üssü olacak

İhracatı artıracak, maliyetleri düşürecek, finansmana erişimi kolaylaştıracak adımlar atacaklarını dile getiren Şahinler, “Ulusal ve uluslararası kurumlarla yapacağımız iş birlikleri sayesinde, her üyemizin rekabet gücünü artıracağız. Ayrıca, gençleri ve kadınları bu sektöre daha fazla dâhil edecek, tasarım ve dijital dönüşüm yatırımlarına öncülük edeceğiz. HOMETEX Fuarı’nı ve Ev Tekstili Akademisi’ni daha etkin hâle getirerek, İstanbul’umuzu ev tekstilinde modanın merkezi; Anadolu’yu üretim üssü hâline getireceğiz.” diye konuştu.

İstanbul’un sektör için çok önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Murat Şahinler, “İstanbul, sadece Türkiye’nin değil; Avrupa’nın da en önemli moda ve tasarım üslerinden biri. İstanbul’umuz üretim kapasitesi, iş gücü ve tasarım kabiliyetiyle ülkemizin gururudur. Hep birlikte İstanbul’umuzu modanın ve tasarımın merkezi, Anadolu’yu üretimin merkezi yaparak sektörümüzü daha da ileri taşımak için bir aradayız.” dedi.

Şahinler, fuar katılım maliyetlerini firma bazlı en az yüzde 30 oranında düşürecekleri sözünü de verdi.

Ahmet Öksüz: Böyle dönemler daha çok çalışma zamanları

“İstanbul demek Anadolu demektir, Anadolu demek İstanbul demektir.” diyen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Anadolu’da üretim yapan firmaların bir kısmının, pazarlama dâhil birçok süreci İstanbul’da yürüttüğünü hatırlattı.

Bu iki yapıyı birbirinden koparmanın yanlış olacağını vurgulayan Öksüz, “Şehircilik yapmadan, liyakat esaslarına göre hareket edilmesi gerekiyor.” dedi.

İTHİB’de başkanlıkta ikinci dönemi olduğunu hatırlatan Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık yedi yılı aşkın bir süredir bu görevi sektörümüzün takdiriyle sürdürüyorum. Proje üretme konusunda, fuarlar, ticaret heyetleri, yarışmalar gibi birçok etkinlikte birlikte çok fazla mesai verdik. Keşke diyorum, aynı yakın iş birliğini TETSİAD’la da sürdürebilseydik. Bu açıdan düşünüldüğünde değişime ihtiyaç elzemdir. Çünkü biliyorsunuz, sektörümüz zor bir dönemden geçiyor. Böyle dönemlerde daha fazla çalışmamız gerekiyor.”

"Tekstili başka ülkeye kaptırma lüksümüz yok"

Türkiye tekstil sektörünün küresel zorluklara rağmen devam eden kararlılığına ve ülkenin istihdamına sağladığı katkıya dikkat çeken ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, tekstilin ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir değer taşıdığını ifade etti.

“Ne kadar zorluklar olsa da, ne kadar imtihanlarla karşılaşmış olsak da biz bu sektöre küsme, vazgeçme, başka ülkelere kaptırma imkânımız yok. Gece gündüz gayret edeceğiz, çalışacağız.” diyen Aydın, sektörün 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını vurguladı.

Aydın, bu rakamın stratejik önemini çarpıcı bir karşılaştırmayla ortaya koydu:

“İHA’larımız, SİHA’larımız fevkalade. Lakin Türkiye’deki yan sanayileri de dâhil toplam istihdama katkısı sadece 90 bin kişi. Tekstil sektörünün Türkiye açısından olmazsa olmaz bir önemi olduğunu unutmamamız gerekiyor.”

Tekstil sektörünün sadece istihdamda değil, küresel rekabette de üst sıralarda yer aldığını belirten Aydın, Türkiye’nin sanayide kümelenme meselesini en iyi uygulayan sektörlerden birinin ev tekstili olduğuna işaret etti.

Sivil toplum kuruluşlarında görev almanın büyük fedakârlık gerektirdiğini de belirten Aydın, “Yeni bir vizyon, yeni hedefler, yeni rüyalar ve hayaller kurma zamanıdır.” diyerek sektörün geleceğe umutla baktığını ve 70 yıllık bir tekstil ailesinden gelen yeni liderlerin bu vizyonu hayata geçireceğini söyledi.