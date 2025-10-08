TGSD Başkanı Narbay: Krizi tek başımıza atlatamayız

Bu yıl ‘Yeni Düzenin Pusulası’ temalı konferansın açılışını TGSD Başkanı Toygar Narbay, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ve İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan yaparken, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise video mesaj ile katılım sağladı. İki günlük konferansın ilk gününde, ‘yeni ekonomik dengeler’, ‘yeni pazarlar’, ‘inovasyon’ ve ‘markalaşma’ olmak üzere ‘Yeni Düzenin Pusulası’nı oluşturan dört rota farklı yönleriyle ele alındı.

“Pazar payımız 35 yıl sonra ilk defa %3’ün altında”

Toygar Narbay, 2008'deki küresel finans krizinin sonuçlarına değinerek, “Özellikle 2022 yılı ve sonrasında enflasyon ile mücadelede seçilen yüksek faiz-baskılanan kur politikası rekabetçiliğimizi aşındırıp maliyetlerimizi dolar bazlı %26,5 artırırken; %22 üretim, %28 istihdam kaybına ve işletme sermayelerinin erimesine yol açtı.

Tüm bunların neticesinde 35 yıl sonra ilk defa dünya pazarından aldığımız pay %3’ün altına düştü. TGSD olarak bu süreci aşmak için çözüm önerilerimizi kamu ve ekonomi yönetimiyle paylaşıyoruz, paylaşmayı da sürdüreceğiz. Çünkü sebebi olmadığımız bu krizi tek başımıza atlatmamız mümkün görünmüyor. Dolayısıyla devlet desteği bir tercih değil zorunluluk” diye konuştu.

“Türkiye Markası rekabet gücümüzü artırır”

Yeni hedefler koyulduğu ve birlikte hareket edildiği takdirde bir ‘Türkiye Markası’ yaratılabileceğini dile getiren Narbay, hazır giyim, tekstil, moda, turizm, gastronomi ve dizi-film gibi alanlarda ülke olarak çok güçlü bir birikime sahip olduğunu vurguladı.

Narbay, “Eğer bu birikimi nitelikli bir tedarik zinciri ve üretim markasıyla bütünleştirirsek güçlü bir Türkiye Markası yaratabilir, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve markalarımızın küresel rekabet gücünü artırabiliriz. Bu nedenle bu sektörlerimizin temsilcilerine bir çağrı yapıyoruz: Gelin; kendi özgün değerlerimizle ortak bir vizyon etrafında birleşelim. Biz TGSD ve hazır giyim sektörü olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız” ifadelerini kullandı. Küresel hazır giyim ticaretinin önümüzdeki dönemine ilişkin öngörülerini de paylaşan Narbay, son üç yıldır yaşadıkları zorlu sürecin artık sonuna yaklaştığını söyledi.

2026 yılının dünya hazır giyim ticaretinin mevcut durumu koruyacağı ve dengeyi yeniden bulacağı bir yıl olacağını ifade eden Narbay, “2027’den itibaren ise zirveyi gördüğü 2022 yılı seviyelerine yeniden ulaşacağını öngörüyoruz. Eğer gerekli destekler sağlanırsa Türk hazır giyim ve tekstil sektörleri de kayıplarını geri almaya başlayabilir. Ancak destek sağlanmazsa dünya hazır giyim ticaretinden negatif yönlü ayrışabiliriz” şeklinde konuştu.

“Hazır giyim ve tekstil istihdamın sigortasıdır”

Dünya Bankası verilerine göre büyümenin giderek sanayi yerine hizmetler üzerinde şekillendiğini belirten Narbay, hazır giyim ve tekstil istihdamın sigortası olduğunu söyledi. Narbay, "Bu iki sektör, bugün 850 bin kişilik istihdam, 40 milyar doların üzerinde yatırım, 27 milyar doları aşan ihracat ve 45 milyar doların üzerinde üretim gücüne sahiptir. Bu tablo göz ardı edilmemeli. Hazır giyim ve tekstil sektörlerini feda etmek, geleceğimizi feda etmektir.”

“Kilogram başına 16,4 dolarlık birim değeriyle ihracat yapıyoruz”

TGSD Müşterek Başkanı Dr. Ümit Özüren de Türk hazır giyim ve tekstil sektörleri, üretim gücünün ötesinde yarattıkları değer, istihdama katkıları ve topluma sağladıkları faydaların önemini vurguladı. Hazır giyimin katma değerli üretimiyle, istihdamıyla ve ihracatıyla ülkenin en kritik sektörlerinden biri olduğuna işaret eden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, “Sektör olarak, kilogram başına 16,4 dolarlık birim değeriyle ihracat yapıyor ve imalat sanayisindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 14’ünü sağlıyoruz” dedi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise döviz dönüşüm desteğinin bu ay sonunda biteceğini hatırlatarak, “Bu desteğin uzatılması ve artırması emek yoğun sektörlerde yüzde 7,5’e çıkarılması talebimiz var. Diğer yandan alacaklıyı korumayan bir konkordato mekanizması gerekiyor. Bununla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması ile ilgili çalışmalarımız var” diye konuştu.