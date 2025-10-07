TGSD: Hazır giyimi, tekstili feda etmek geleceği feda etmektir

TGSD Başkanı Toygar Narbay, 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı’nda sektörün 850 bin kişilik istihdam, 27 milyar doları aşan ihracat ve dönüşüm ihtiyacını vurgulayıp; hazır giyim, tekstil, moda ve turizmin birleşerek “Türkiye Markası” yaratmasını önerdi.

“Yeni Düzenin Pusulası” temasıyla gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Narbay, küresel belirsizlikler, korumacı eğilimler ve yüksek faiz-politika yapısının rekabet gücünü zayıflattığını belirtti. Narbay, sektörde 35 yıl sonra ilk kez dünya pazar payının yüzde 3’ün altına düştüğüne dikkat çekerek, “Eğer gerekli destek sağlanmazsa dünya pazarından negatif yönde ayrışabiliriz” uyarısında bulundu.

TGSD verilerine göre hazır giyim ve tekstil sektörleri bugün yaklaşık 850 bin kişilik istihdam, 40 milyar doları aşan yatırım ve 27 milyar doları geçen ihracat gücüne sahip. Narbay, bu büyüklüğe rağmen son yıllardaki olumsuz makro ekonomik koşullar nedeniyle üretim ve istihdamda önemli kayıplar yaşandığını söyledi.

Narbay’ın öne çıkardığı başlıklar şöyle:

* Devlet desteği zorunlu: 2022 sonrası uygulanan yüksek faiz ve baskılanan kur politikalarının maliyetleri artırdığı, üretim ve istihdam kayıplarına yol açtığı vurgulandı.

* Türkiye Markası çağrısı: Hazır giyim, tekstil, moda, turizm, gastronomi ve dizi-film sektörlerinin ortak vizyonla birleşerek küresel rekabette güçlenebileceği ifade edildi.

* Dönüşüm ve hedefler: 2026’nın küresel dengelenme yılı, 2027’nin ise toparlanma yılı olabileceği; gerekli desteklerle Türk sektörünün kayıplarını geri alabileceği öngörüldü.

* İstihdamın sigortası: Narbay, yapay zeka ve robotikleşme karşısında hazır giyim ve tekstilin hâlâ yüksek istihdam sağladığını, bu nedenle feda edilemeyeceğini belirtti.