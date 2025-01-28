TGSD’nin yeni başkanları Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren oldu

Türkiye’nin en çok ihracat geliri sağlayan üçüncü sektörü olan hazır giyim sektörünün kapsayıcılığı en yüksek sivil toplum kuruluşu Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, önceki dönemde yönetim kurulunda yer alan Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren başkan olarak seçildi.

Toygar Narbay ve Dr. Ümit Özüren başkanlığındaki TGSD’nin yeni Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Türk hazır giyim sektörünün bugüne kadar küresel çapta birçok ekonomik, sosyal ve siyasi krizi aşarak önemli bir başarı hikayesi yazdığı vurgulandı. Açıklamada, “1970 yılında yalnızca 4 milyon dolar olan Türk hazır giyim ihracatı hacmi günümüzde yaklaşık 18 milyar dolara ulaştı. Aradan geçen 55 yılda tekstil ve hazır giyim sektörlerinin biriktirdiği know how ve zincirin tüm halkalarına yaptıkları yatırımlar ile oluşturulan dikey entegrasyon sayesinde Türkiye, dünya genelinde Çin’den sonra ikinci tam entegre tedarik zinciri haline geldi. İhracata yapılan üretimin yanı sıra iç pazara yönelik 9 milyar dolarlık üretimle birlikte hazır giyim sektörünün toplam üretim büyüklüğü 27 milyar doları buldu. Üstelik bu üretim, önemli miktarda ithalatı engelleyerek Türk ekonomisine katkı sağladı. 2024 yılında sektör tarafından yaratılan dış ticaret fazlası 13,5 milyar dolar oldu. Sektörümüzün ülkedeki son 15 yılda yaptığı toplam yatırım hacmi ise 15 milyar doları geçmiş durumda” görüşlerine yer verildi.

Sektörün 15,3 dolar olan ortalama birim ihracat kilogram değerinin mücevher ve savunma sanayiinden sonra en yüksek kilogram başı ihracat değeri olduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, “Yaklaşık 600 bin kişiye istihdam sağlayan hazır giyim sektörü, son 40 yılın en zorlu döneminden geçmesine rağmen dünya hazır giyim ticaretinden aldığı payı yüzde 3,45 seviyesinin üzerinde tutmayı başarmıştır. Ülkemizin dünya ticaretinden aldığı yüzde 1,08’lik payla karşılaştırıldığında sektörümüzün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır” denildi.

Yeni yönetim hedeflerini belirledi

Narbay ve Özüren başkanlığındaki yönetim, TGSD çatısı altındaki yeni dönem hedeflerini ise dört ana başlıkta topladı. Buna göre dernek; firmaların dönüşümüne rehberlik etmeye, sektörün kamuoyundaki imajını güçlendirmeye, ekonomi yönetimi ve bürokrasiye sektörün sorunlarını ve taleplerini en yalın haliyle anlatmaya ve ulusal-uluslararası sektörel ilişkileri geliştirmeye odaklanacak. Böylece dünya ticaretinden aldığı payı daha yukarıya taşımayı ve rekabetçiliğini geri kazanmayı hedefleyen sektörün inovasyon, verimlilik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, tasarım, markalaşma ve pazar-satış kanallarını çeşitlendirme gibi süreçlerine de katkı sağlanacak.

Aile işletmelerinin kuşak geçişi süreçlerine katkı verilecek

Yeni dönemde tamamlanması planlanan projeler arasında, sektörün uzun vadeli hedeflerini şekillendirecek Ufuk 2040 stratejik planı öne çıkıyor. Sektör içindeki kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi konularda rehberlik sağlayacak bir çevrim içi bilgi platformu olarak tasarlanan TGSD Gelişim Akademisi de bu yıl içinde hayata geçirilecek. Hazır giyim sektörünün tamamına yakınını oluşturan aile işletmelerinde kuşaklararası iletişimi güçlendirmek ve görev devrinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için Genç TGSD ile proaktif çalışmalar da yürütülecek.

Birlikte çalışma kültürüne vurgu

2021-2025 yılları arasında iki dönem üst üste başkanlık görevini yürüten Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen’in ardından, TGSD’nin yeni döneminde de iki başkanlı yönetim kurulu yapısı korundu. Açıklamada, bu yaklaşımın sektörün karşı karşıya olduğu zorluklar ve yapılması gereken işlerin büyüklüğü göz önüne alındığında, ortak akıl oluşturma ve görevleri birlikte yürütme kültürünün başarılı bir örneği olduğu belirtildi. Ayrıca bu modelin sektörde iş birliğini teşvik ederek diğer alanlara da örnek teşkil edebileceğine vurgu yapıldı.

TGSD Yönetim Kurulu

TGSD 25. Dönem Yönetim Kurulu’nda yönetimin üçte birini kadın, üçte birini ise 40 yaş altı üyeler oluşturdu. Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

Toygar Narbay (Narkonteks Tekstil), Dr. Ümit Özüren (Murat Çorap), Vedat Yavuz (Gelişim Tekstil), Servet Karaalioğlu (Fatto Giyim), Fahrettin Akaydın (Barco Tekstil), Cevdet Karahasanoğlu (Pameks Giyim), Şafak Kıpık (Spring Near East Manufacturing), Hakan Tin (Reha Tekstil), İsmail Kutlu (GIZIA), Damla Şahin (Kardem Tekstil), Mehmet Metin Akyüz (MYN Triko), Koray Güvenir (SML Tekstil), Arzu Kaprol (Arzu Kaprol), Bora Öner (Penti), Serkan Eyüboğlu (Eyüboğlu Tekstil), Nadin Hacerestunç (SGS), Ayşegül Kaya (TYH Tekstil), Refika Ünlü (Ünlü Tekstil), Vittorio Zagaia (Galata Taşımacılık), Lütfi Bayrak (Elbe Tekstil), Hande Şansal (Aster), Nurettin Vedat Doğan (Le Faxx Jeans), Can Aras (Titbaş), Yasemin Sezer (Sezer Tekstil).