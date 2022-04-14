THBB: 2022 ilk çeyreği inşaatta durgun geçti

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2022 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı.

Ocak ayında 20 ayın en düşük değerini gören Faaliyet Endeksi, şubat ayında olduğu gibi mart ayında da eşik değerin üstünde yer aldı. Güven Endeksi eşik değer seviyesinde yer alırken buna karşılık Beklenti Endeksi şubat ayına göre artmış olsa da, hâlen eşik değerin altında dalgalandı. Birleşik Hazır Beton Endeksi, faaliyetteki yükseliş neticesinde yukarı yönlü hareket etti.

Yapılan açıklamada, inşaat sektöründe mevsimsel olarak beklenen yükselişin mart ayında istenilen düzeyde gerçekleşmediği belirtildi. Beklenti ve faaliyerin geçen yılın mart ayında daha yüksek olduğu ifade edildi.

"İstikrarlı büyüme her zamankinden daha önemli"

Faaliyet Endeksi’nin 6 aylık hareketli ortalamasını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Aylık bazdaki dalgalanmaların etkisini ortadan kaldırdığımızda sektörün, pandeminin etkilerinin sektörde hissedildiği 2020 yılının ilk yarısından itibaren 2 dip ve 2 zirve yaptığı anlaşılmaktadır.” dedi.

Son 20 aydır sektörün yukarı yönlü istikrar arz eden bir yapıda faaliyet göstermediğinin net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Yavuz Işık, “Hazır beton sektörünün bağlı olduğu inşaat sektöründe de aynı zaman dilimleri için benzer yükselme ve alçalmalar görülmektedir. İnşaat sektörünün bu performansı, büyüme rakamlarına da yansımaktadır. 7 çeyrektir dengesiz bir büyüme sergileyen inşaat sektöründe istikrarlı büyümeyi mümkün kılacak politikalara ihtiyaç, her zamankinden daha önemli hâle gelmiştir.” dedi.