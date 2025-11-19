THBB Başkanı Yavuz Işık: Enflasyonla mücadelenin başarılı olması konut talebini canlı tutacak  

Türkiye hazır beton sek­törü, 2024 yılındaki 130 milyon metreküplük üre­timiyle Avrupa’nın en büyük üre­ticisi konumunda bulunuyor. 2023 verilerine göre Türkiye tek başına yılda 119 milyon metre­küp beton üretirken, ikinci sıra­daki Almanya 42.3 milyon metre­küp, tüm AB ülkelerinin toplamı ise 239 milyon metreküp beton üretiyor.

Türkiye, tek başına tüm Avrupa’nın yarısı kadar üretim yapıyor. Hazır beton sektörü, 200 milyar liralık ciro ve 45 bin kişilik doğrudan istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sek­törü açısından son derece önemli bir yere sahip.

Ekonomi son iki yılda güçlü dalgalanmalar yaşadı

Türkiye’de hazır beton üreti­minin yaklaşık yüzde 65’i üye­lerimiz tarafından gerçekleş­tiriliyor. Oran oldukça yüksek olmakla birlikte bunu yeterli gör­müyoruz. Güvenli yapılaşmanın sağlanması için ülkemizdeki tüm firmaların üyemiz olmalarını he­defliyoruz. Bugün bazı önemli proje şartnamelerinde beton te­darikçisi ile ilgili THBB üyeliği önkoşulunun bulunmasını mem­nuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye ekonomisi son iki yıl­da güçlü dalgalanmalar yaşadı; büyüme 2023’te ivme kazanıp 2024’te daha dengeli bir seyir iz­ledi. Dünya Bankası ve uluslara­rası kuruluşların orta vadeli pro­jeksiyonları Türkiye için 2025 civarında yüzde 3’e yakın bir bü­yüme öngörüyor; bu da ekonomik aktivitenin ılımlı fakat sürdürü­lebilir bir rotada olduğunu göste­riyor.

2025 yılı, Türkiye ekonomi­si açısından dengelenme arayı­şının öne çıktığı bir dönem oldu. TÜİK’in en son açıkladığı veri­lere göre, konut satışları 2025’in ilk dokuz ayında yüzde 19’un üze­rinde artış gösterdi. Bu, 2024’e kı­yasla kayda değer bir toparlanma anlamına geliyor. Özellikle eylül ayında tek başına 150 bini aşkın konut satışı gerçekleşti. Bu tablo bize, hâlen yüksek faiz ortamına rağmen, talebin kademeli olarak yeniden canlandığını gösteriyor.

Elbette bu toparlanmayı şekil­lendiren en önemli değişkenlerden biri enflasyon oldu. TÜİK’in son açıkladığı Ekim 2025 verisine göre, yıllık enflasyon yüzde 32.8 seviye­sine gerilemiş durumda. Aylık ar­tış oranı ise düşüş eğiliminde. Bu, uzun zamandır verilen uğraş son­rasında fiyat artış hızının kontrol altına alınabileceğine dair bizlere umut veriyor. Enflasyonun kalıcı biçimde düşmesi, Türkiye Cumhu­riyeti Merkez Bankası’na (TCMB) politika faizinde alan yaratacak.

Faiz seviyesinin gerilemesi in­şaat sektörü açısından, diğer sek­törlere kıyasla çok daha kritik önemde. Faiz seviyesi inşaat sek­törünü; ekonominin geri kalan kısmından çok daha hızlı ve derin­den etkiliyor. O yüzden faiz bek­lentisi sektörümüz açısından kri­tik. Faiz düştükçe kredi maliyet­leri azalır, özellikle konut kredisi faizleri geriler.

Bu da hem yeni ko­nut talebini hem ikinci el konut satışlarını hızla artırır. İnşaat fir­maları yeni projeleri daha öngörü­lebilir şekilde planlayabilir, sektö­rün çarkları yeniden dönmeye baş­lar. Kısacası, enflasyonun düşmesi, faizlerin düşmesi ve konut satışla­rının artması zinciri 2026 yılı için sektörün temel beklentisidir.

Faizlerin düşmesi inşaat sektörü için kritik önemde

Öte yandan; 29 Ekim 2025 tari­hinde Fed, politika faizini yüzde 3.75-4 aralığına indirdi. Bu, 2025 yılında gerçekleşmiş ikinci faiz indirimi oldu. Karar metninde, istihdam ve enflasyona dair be­lirsizliklerin sürdüğü, veri akışı­nın zayıfladığına dikkat çekildi. FED “evet, faizleri indirdik ama ileriye dönük adımlar veri görü­nümüne bağlı” mesajı verdi. Pi­yasa beklentisi, bir sonraki top­lantıda (Aralık) yaklaşık 25 baz puan indirim yönünde olsa da FED Başkanı bu indirimin “oto­matik olmadığını” vurguladı. Eğer ABD ekonomisinde enflas­yon tekrar yükselirse, Fed indi­rimden kaçınabilir ya da uzun sü­re faizleri sabit tutabilir.

Türkiye için bu gelişmeler önemli çünkü Fed’in faiz politi­kası, küresel sermaye akımlarını ve bizim döviz kurlarımızı doğ­rudan etkiliyor. Eğer 2026’da kü­resel faizler düşer, Türkiye’de de enflasyon istikrarlı biçimde ge­rilerse, ülkemize yönelik yatırım ilgisi artar, kredi maliyetleri dü­şer ve inşaat sektörü için yeniden güçlü bir dönem başlayabilir.

Türkiye için pozitif bir senaryo öngörümüz var

Önümüzdeki yıl Türkiye özelinde pozitif bir senaryo bekliyoruz. Enflasyon hızlı şekilde düşmeden veya beklenen eğilimi teyit etmeden TCMB’nin faizlerde veya para koşullarında büyük gevşemelere gitmesi düşük ihtimalli. Bugüne kadarki açıklamaları incelendiğinde “veri odaklı, ihtiyatlı adımlar” vurgusu öne çıkıyor.

Enflasyonun 2026 yılı için öngördüğü aralığa yönelmesi hâlinde, bir süre sonra faizlerde ciddi düşüş yaşanacak. TCMB mesajlarında “talepte dengelenme, TL’nin reel değerlenmesi ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz” ifadelerini sıklıkla dile getiriyor. Dolayısıyla 2026'da yalnızca faiz düşürmek değil, kredi büyümesi, döviz kuru ve finansal piyasaların durumu da karar vermede önemli olacak.

Bu öngörülerimiz altında 2025’te inşaatta başlayan toparlanma eğilimi, doğru para politikası ve fiyat istikrarının sürdürülmesiyle 2026’da kalıcı büyümeye dönüşebilir. İnşaat sektörü, tarihsel olarak ekonominin lokomotifleri arasında yer alıyor. Eğer enflasyonla mücadelede zaman kaybetmeden hızlı adımlar atılır ve kararlılık korunursa, faizlerde kontrollü bir gevşeme sağlanırsa, sektör yeniden hem büyümenin hem istihdamın itici gücü hâline gelebilir.