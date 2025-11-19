THBB Başkanı Yavuz Işık: Enflasyonla mücadelenin başarılı olması konut talebini canlı tutacak
TÜİK’in son açıkladığı Ekim 2025 verisine göre, yıllık enflasyon yüzde 32.8’e gerilemiş durumda. Aylık artış oranı ise düşüş eğiliminde. Enflasyonun kalıcı biçimde düşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na politika faizinde alan yaratacak. Pek tabi faizlerin düşmesi uygun kredi imkanı yaratacağı için yeni konutlara ve ikinci el konutlara talebin daha da artmasını öngörüyoruz.
Türkiye hazır beton sektörü, 2024 yılındaki 130 milyon metreküplük üretimiyle Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. 2023 verilerine göre Türkiye tek başına yılda 119 milyon metreküp beton üretirken, ikinci sıradaki Almanya 42.3 milyon metreküp, tüm AB ülkelerinin toplamı ise 239 milyon metreküp beton üretiyor.
Türkiye, tek başına tüm Avrupa’nın yarısı kadar üretim yapıyor. Hazır beton sektörü, 200 milyar liralık ciro ve 45 bin kişilik doğrudan istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından son derece önemli bir yere sahip.
Ekonomi son iki yılda güçlü dalgalanmalar yaşadı
Türkiye’de hazır beton üretiminin yaklaşık yüzde 65’i üyelerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Oran oldukça yüksek olmakla birlikte bunu yeterli görmüyoruz. Güvenli yapılaşmanın sağlanması için ülkemizdeki tüm firmaların üyemiz olmalarını hedefliyoruz. Bugün bazı önemli proje şartnamelerinde beton tedarikçisi ile ilgili THBB üyeliği önkoşulunun bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Türkiye ekonomisi son iki yılda güçlü dalgalanmalar yaşadı; büyüme 2023’te ivme kazanıp 2024’te daha dengeli bir seyir izledi. Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşların orta vadeli projeksiyonları Türkiye için 2025 civarında yüzde 3’e yakın bir büyüme öngörüyor; bu da ekonomik aktivitenin ılımlı fakat sürdürülebilir bir rotada olduğunu gösteriyor.
2025 yılı, Türkiye ekonomisi açısından dengelenme arayışının öne çıktığı bir dönem oldu. TÜİK’in en son açıkladığı verilere göre, konut satışları 2025’in ilk dokuz ayında yüzde 19’un üzerinde artış gösterdi. Bu, 2024’e kıyasla kayda değer bir toparlanma anlamına geliyor. Özellikle eylül ayında tek başına 150 bini aşkın konut satışı gerçekleşti. Bu tablo bize, hâlen yüksek faiz ortamına rağmen, talebin kademeli olarak yeniden canlandığını gösteriyor.
Elbette bu toparlanmayı şekillendiren en önemli değişkenlerden biri enflasyon oldu. TÜİK’in son açıkladığı Ekim 2025 verisine göre, yıllık enflasyon yüzde 32.8 seviyesine gerilemiş durumda. Aylık artış oranı ise düşüş eğiliminde. Bu, uzun zamandır verilen uğraş sonrasında fiyat artış hızının kontrol altına alınabileceğine dair bizlere umut veriyor. Enflasyonun kalıcı biçimde düşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (TCMB) politika faizinde alan yaratacak.
Faiz seviyesinin gerilemesi inşaat sektörü açısından, diğer sektörlere kıyasla çok daha kritik önemde. Faiz seviyesi inşaat sektörünü; ekonominin geri kalan kısmından çok daha hızlı ve derinden etkiliyor. O yüzden faiz beklentisi sektörümüz açısından kritik. Faiz düştükçe kredi maliyetleri azalır, özellikle konut kredisi faizleri geriler.
Bu da hem yeni konut talebini hem ikinci el konut satışlarını hızla artırır. İnşaat firmaları yeni projeleri daha öngörülebilir şekilde planlayabilir, sektörün çarkları yeniden dönmeye başlar. Kısacası, enflasyonun düşmesi, faizlerin düşmesi ve konut satışlarının artması zinciri 2026 yılı için sektörün temel beklentisidir.
Faizlerin düşmesi inşaat sektörü için kritik önemde
Öte yandan; 29 Ekim 2025 tarihinde Fed, politika faizini yüzde 3.75-4 aralığına indirdi. Bu, 2025 yılında gerçekleşmiş ikinci faiz indirimi oldu. Karar metninde, istihdam ve enflasyona dair belirsizliklerin sürdüğü, veri akışının zayıfladığına dikkat çekildi. FED “evet, faizleri indirdik ama ileriye dönük adımlar veri görünümüne bağlı” mesajı verdi. Piyasa beklentisi, bir sonraki toplantıda (Aralık) yaklaşık 25 baz puan indirim yönünde olsa da FED Başkanı bu indirimin “otomatik olmadığını” vurguladı. Eğer ABD ekonomisinde enflasyon tekrar yükselirse, Fed indirimden kaçınabilir ya da uzun süre faizleri sabit tutabilir.
Türkiye için bu gelişmeler önemli çünkü Fed’in faiz politikası, küresel sermaye akımlarını ve bizim döviz kurlarımızı doğrudan etkiliyor. Eğer 2026’da küresel faizler düşer, Türkiye’de de enflasyon istikrarlı biçimde gerilerse, ülkemize yönelik yatırım ilgisi artar, kredi maliyetleri düşer ve inşaat sektörü için yeniden güçlü bir dönem başlayabilir.
Türkiye için pozitif bir senaryo öngörümüz var
Önümüzdeki yıl Türkiye özelinde pozitif bir senaryo bekliyoruz. Enflasyon hızlı şekilde düşmeden veya beklenen eğilimi teyit etmeden TCMB’nin faizlerde veya para koşullarında büyük gevşemelere gitmesi düşük ihtimalli. Bugüne kadarki açıklamaları incelendiğinde “veri odaklı, ihtiyatlı adımlar” vurgusu öne çıkıyor.
Enflasyonun 2026 yılı için öngördüğü aralığa yönelmesi hâlinde, bir süre sonra faizlerde ciddi düşüş yaşanacak. TCMB mesajlarında “talepte dengelenme, TL’nin reel değerlenmesi ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz” ifadelerini sıklıkla dile getiriyor. Dolayısıyla 2026'da yalnızca faiz düşürmek değil, kredi büyümesi, döviz kuru ve finansal piyasaların durumu da karar vermede önemli olacak.
Bu öngörülerimiz altında 2025’te inşaatta başlayan toparlanma eğilimi, doğru para politikası ve fiyat istikrarının sürdürülmesiyle 2026’da kalıcı büyümeye dönüşebilir. İnşaat sektörü, tarihsel olarak ekonominin lokomotifleri arasında yer alıyor. Eğer enflasyonla mücadelede zaman kaybetmeden hızlı adımlar atılır ve kararlılık korunursa, faizlerde kontrollü bir gevşeme sağlanırsa, sektör yeniden hem büyümenin hem istihdamın itici gücü hâline gelebilir.