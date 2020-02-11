THBB: İnşaat sektörünün bu yıldan beklentisi yükseldi

11 Şubat 2020

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Ocak Ayı Raporu’nu açıkladı. Hazır Beton Endeksi 2020 Ocak Ayı Raporu’na göre, bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla geride bıraktığımız ocak ayında sektör bütün göstergelerde iyiye gitmektedir. Bir yıl öncesine kıyasla 2020 ocak ayı daha iyi olmakla birlikte aralık ayına kıyasla sektör 2020 yılına hızlı bir giriş yapamamış görünmektedir.

Ekonomide düzelmenin sinyalleri alınıyor

Hazır Beton Endeksi 2020 Ocak Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Ocak ayında inşaat sektörü bir yıl öncesine kıyasla daha iyi görünmekle birlikte aralık ayına oranla 2020 yılına hızlı bir giriş yapamamıştır. Ancak, kritik olan nokta sektör oyuncularının beklentisinin 20 aydan sonra ilk defa olumlu tarafa geçmiş olmasıdır. Merkez Bankasının son 5 toplantıda politika faiz indirimi kararının ardından kurda bir sıçrama olmaksızın piyasa faizinin aşağı gelmiş olması, Türkiye’nin CDS seviyesinde ocak ayında görülen düşüş, iktisadi yönelim, PMI endekslerindeki yükselme ekonomide düzelmenin sinyalleridir.” dedi.

Faizlerde gerileme ile birlikte konut kredisine olan ilgi arttı

Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler söz konusu olsa da bu risklerin henüz inşaat sektörü oyuncularının beklentisini aşağı çekecek seviyede olmadığını ifade eden Yavuz Işık, “Faiz oranlarında gerileme ile birlikte konut kredisine olan ilgi artmıştır. Ocak ayı sonu itibarıyla konut kredisi toplamı 200 milyar TL’yi aşmıştır. Ocak ayı sonu itibarıyla tüketici kredilerinin genelinde görülen 4,5 milyar

TL’lik artış iç tüketimde canlanmanın en önemli göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son beş yılda el değiştiren konutların yarıya yakınının kredi kanalıyla satıldığı düşünüldüğünde iç talep ve tüketici kredilerindeki bu hareketlilik inşaat sektörünün can damarı olmaya devam edecektir.” dedi.