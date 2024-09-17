THBB: İnşaatta toparlanma beklenmiyor

Hazır Beton Endeksi 2024 Ağustos Ayı Raporu’na göre, faaliyet endeksi oldukça düşük seviyelere indikten sonra ağustos ayında eşik değerin hemen üzerine çıkmayı başardı.

Beklenti ve güven endeksleri yükselmesine karşın eşik değerin altında yer aldı. Her 3 endeksteki yükseliş sonrasında Hazır Beton Endeksi de artarken, beklenti ve güven endekslerinin düşük seyretmesi nedeniyle beton endeksi eşik değerin altında yer aldı.

Geride bırakılan ağustos ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azaldı. En fazla daralma faaliyet ve güven endekslerinde göründü. Beklenti endeksi de görece daha düşük bir daralma gösterdi. Tüm endekslerdeki düşüş birleşik beton endeksini de aşağı çekti.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Geride bıraktığımız ağustos ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumdadır. Tüm endekslerdeki düşüş birleşik Beton Endeksini de aşağı çekmiştir” dedi.