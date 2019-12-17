The BIG 5 Show Dubai'de Türk firmalarına yoğun ilgi

17 Aralık 2019

Hatice YILMAZ

The BIG 5 Show Dubai Fuarı’nı dokuz yıldır düzenlediklerini söyleyen Expotim Genel Müdür Vekili Çağatay Erşahin, fuara ilginin her geçen yıl kademeli olarak arttığını belirtti.



Bu yıl fuara 220 Türk firmasının katıldığını kaydeden Erşahin, bu sayıya ulaşmalarında güçlü bir ekip ruhu ve müşterileriyle kurdukları bağın etkili olduğunu aktardı. Çalışmaların fuarın 15 ay öncesinden başladığına ve iyi bir hazırlık yaptıklarına vurgu yapan Erşahin, fuara sponsor olarak da katkı sağladıklarını dile getirdi.



Erşahin, sponsorluğun aynı zamanda ülke tanıtımına da destek olduğunun altını çizerek, “Bu iş için büyük bir emek ve para harcıyoruz. Fuara girişlerde ziyaretçilerin taktıkları boyunluklarda Türkiye logosu yer alıyor. Bu da Türk firmalarının daha iyi tanıtılmasında ve prestij kazanmasında önemli bir unsur. Fuarı yaklaşık 70 bin ziyaretçinin gezdiği düşünülürse oldukça etkili oluyor” dedi.

"Türkiye’deki üreticilerin malzeme kalitesi Avrupa’ya yakın hatta bazı ürünlerde daha iyi"



Özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki birçok projenin The BIG 5 Show Dubai Fuarı üzerinden ilerlediğini kaydeden Erşahin, o bölgelerde iş yapan müteahhit ve mimarların projelerinde kullanacakları ürün, hizmet ve iş ortaklarını fuarda belirlediklerini aktardı. Erşahin, “Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde önümüzdeki 10 yıl için planlanan ve karar verilen projelerin toplam değeri 3.76 trilyon dolar. Fuarın da etkisiyle bu bölgelerdeki proje tutarının yüzde 10’unu Türk firmalarının aldığını söylebiliriz. Türkiye’deki üreticilerin malzeme kalitesi Avrupa’ya yakın hatta bazı ürünlerde daha iyi, ancak fiyat olarak aşağıda kalıyor. Fiyat avantajı yurt dışındaki projelerde oldukça önemli bir etken” dedi.

İç piyasanın daralmasıyla birlikte birçok firmanın yurt dışı fuar katılımlarına ağırlık verdiğini kaydeden Erşahin, bu yıl 50’nin üzerinde Türk firmasının fuara ilk kez katılım gösterdiğini belirtti. The BIG 5 Show Dubai Fuarı’nda Türkiye’nin 4 bin 500 metrekarelik alanda milli katılım gösterdiğini aktaran Erşahin, fuar sürerken önümüzdeki yılki fuar için yüzde 60 oranında yenileme yaptıklarının altını çizdi.

Fuarın teknolojik gelişmelere bağlı olarak her yıl geliştiğini ve yeni sektörlerin eklendiğini belirten Erşahin, sektörlere göre firmaların sınıflandırılmasının ziyaretçiler açısından daha iyi olduğunu söyledi. Erşahin, “Dubai Big 5, ihracatını artırmak isteyen firmalar için önemli bir fuar. Buraya 134 ülkeden alıcı geliyor. Fuara katılan firmalar, sadece Dubai’ye değil bütün Orta Doğu ve Afrika’ya mal satabiliyorlar. Expotim&Ladin olarak fuara katılım göstermek isteyen Türk firmalarına vize, ulaşım, nakliye ve stant kurulumu konusunda destek oluyoruz. Fuara 55 ülkeden katılım var, bunların 35’i milli katılım” diye konuştu.

“TC Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı fuar organizasyonu yetki belgesi ile Türkiye için önemi yüksek olan bu pazarlarda düzenlediğimiz prestijli fuarlarla ülkemizin ihracatına yön veriyoruz” diyen Erşahin, inşaat başta olmak üzere birçok farklı sektörde yılda yaklaşık 35 fuar organize ettiklerini bildirdi. Senede yaklaşık bin firma ile iş birliği yaptıklarını dile getiren Erşahin, yaklaşık 15 bin metrekare kiralama yaptıklarını aktardı. Fuarcılıkta ihtisaslaşmanın arttığını kaydeden Erşahin, teknolojiye paralel olarak fuar sayısında da artış gözlendiğinin altını çizdi.

Fuarların ürün tanıtımı, pazarlama ve alıcılara ulaşma anlamında büyük önem taşıdığını belirten Erşahin, maddi olarak da avantaj sağladığını söyledi. İhracat yapmak isteyen firmaların Orta doğu ve Afrika pazarlarına yönelmesi gerektiğine işaret eden Erşahin, o bölgelerde Türk ürünlerine olan ilginin arttığını vurguladı. “Fuarcılıkta özellikle inşaat alanında sektörün öncüsüyüz” diyen Erşahin, inşaatın alt sektörlerine de girmeyi istediklerini belirtti. İnşaatın dışında gıda, paketleme ve makine sektörlerini de radarlarına aldıklarını bildiren Erşahin, makinede devlet desteğinin önemine işaret etti. 2020 yılının son çeyreğinde yeni bir müzik fuarını da düzenleyeceklerini ifade eden Erşahin, 80 kişilik bir ekiple çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.

Dizdar: Fuarlar iş bağlantıları için çok önemli

Türkiye için inşaat sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, “Dünyada müteahhitlikte ikinci sıradayız. Bunu korumamız ve daha ileriye götürmemiz lazım. Fuarlar da bu anlamda iş bağlantıları için önemli. Dubai çok geniş bir bölgeye hitap ediyor. Bağlantılar için iyi bir alan. The BIG 5 Show Dubai Fuarı’na milli katılımda üçüncü sıradayız. İnşaat sektörü tüm dünyada bir sınavdan geçiyor. Dolayısıyla nerede iş varsa kovalayacağız. Fuarlar da bu işin önemli bir parçası. Firmalarımıza yurtdışında iş almalarında elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

Eleks Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Şafak Duran: “2020 yılında agresif büyümek istiyoruz”

2014 yılından bu yana The BIG 5 Show Dubai Fuarı’na düzenli olarak katıldıklarını belirten Eleks Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Şafak Duran, seramik sağlık gereçleri ve tesisat ürünleri için Orta Doğu pazarının önemli olduğunu vurguladı. Duran, “Yurt dışında ürünlerimiz önemli oranda talep görüyor. O açıdan fuarları biz hem yeni müşterilerle tanışma hem de mevcut müşterilerimizle bir araya gelme fırsatı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Orta Doğu ve çevre bölgelerdeki projelerden pay almak için yoğun olarak enerji harcadıklarını ifade eden Duran, Dubai ve Abu Dabi’de devam etmekte olan projelerde ürünlerinin yer aldığının altını çizdi. Aktif olarak 5 dağıtıcı ile çalıştıklarını kaydeden Duran, yurt dışı pazarlarda Alman, İngiliz ve İtalyan markaları ile yarış halinde olduklarını söyledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Ürdün, Filistin, İsrail ve Kuzey Afrika ülkelerinin de fuar ile ilgilendiğini belirten Duran, özellikle Tunus, Cezayir ve Mısır'dan müşterilerinin fuarı yoğun bir şekilde ziyaret ettiğini bildirdi.

Önümüzdeki yıllarda pazarın özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da büyümesini beklediklerini dile getiren Duran, petrol fiyatlarının düşmesinin tersine bu bölgelerde petrolden kaynaklı gelirlerin artacağını öngördüklerini kaydetti. “2020 yılında biraz daha agresif davranmak istiyoruz” diyen Duran, seramik ve armatür ürünlerinin pazarda eşit ağırlıklı talep gördüğünü belirtti. Duran, yurt dışı pazarlara girmede devlet teşvikinin önemli olduğunu vurgulayarak, içinde bulundukları Turquality programının başarılarına olumlu katkı sağladığını aktardı. Duran, şunları söyledi:



“Ayrıca ülke yönetimleri de ticaret hacmini geliştirme yönünde büyük projelere imza atıyorlar. Örneğin 2020’de Dubai Expo var. Expo'nun devamını biz soruyoruz ne şekilde devam ettireceksiniz diye tam olarak söylemiyorlar, ancak devamının farklı projelerle geleceği şeklinde yönetime yakın kaynaklardan görüş alıyoruz. Bizim bu pazarlara özellikle eğilmemizin en önemli noktası Çin tarafından gelen ürünlerin eskisi gibi rağbet görmemesi. Kaliteyi iyi fiyat ile sunan üreticilerin daha başarılı olduğunu görüyoruz. Biz de zaten o gruptayız. Ayrıca seramik ve armatürde üst segment ürünlerimiz hijyen özellikli üretilmektedir. Bu özellik yurtdışı pazarlarda ürünlerimize olan ilgiyi arttırmaktadır.”

İmpo Pazarlama Sorumlusu Filiz Yıldırım: Üretimin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz

The BIG 5 Show Dubai Fuarı’nın öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen İmpo Pazarlama Sorumlusu Filiz Yıldırım, “Fuarda potansiyel müşterilerle birebir iletişim kuruyor ve sektörün nabzını en iyi şekilde ölçümleyebiliyoruz” dedi. Yurt dışı bağlantılarının güçlü olduğunu vurgulayan Yıldırım, marka bilinirliği açısından rakiplerinden avantajlı olduklarını belirtti.

Yıldırım, “Hedef pazarlarımız ağırlıklı olarak bu coğrafyadan ve müşterilerimiz bizi fuarda görmek istiyorlar” dedi. Ortadoğu pazarında köklü bir ticari geçmişe sahip olduklarını dile getiren Yıldırım, yer altı derin kuyu dalgıç pompalarında mevcut distribütör yapılarını güçlendirdiklerini kaydetti. İhracatta süreci iyi yönettiklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: “Müşterilere esnek, hızlı, kaliteli hizmet ve eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Navlunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yüksek katma değeri uygun maliyetle üretebiliyoruz. İmalatçı olmamız, stok kapasitemiz ve finansal gücümüz en büyük avantajımız. Siparişte ürünün hızlı teslimi etkili oluyor. Ayrıca müşteriler Ocak’ta verdikleri siparişi Temmuz’da alabiliyorlar. Stokta bekletebiliyoruz. Avrupa ülkelerine de ihracat yapıyoruz. İç pazarda yaşanan daralmadan biz de payımıza düşeni aldık, ancak bu kaybı ihracatla dengeleyebiliyoruz.”



Üretimin yüzde 50’sinin ihraç edildiğini belirten Yıldırım, Franklin Electric ile birleşmelerinin ardından global bir yapının parçası olduklarının altını çizdi. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da öncelikli olmakla beraber ihracat faaliyetlerini kendi organizasyonları ile yürüttüklerini söyleyen Yıldırım, “Bunun yanında yabancı ortaklığın getirdiği global imkanlar ile ürünlerimizi tüm dünyaya ulaştırabiliyoruz. Müşterilerimize dalgıç pompa ve motor konusunda eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 30 bin metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisimiz 12 bin metrekare kapalı alana sahip. Makine parkımız müşterinin ihtiyaç ve taleplerine bağlı olarak, farklı özellikte malzemeleri işleyebilecek yeterlilikte” diye konuştu.



Kaban Alüminyum Grubu İhracat Sorumlusu Muhammet Z. Karaismailoğlu:

Yılda yaklaşık 7 bin makine imalatı ve satışı gerçekleştiriyoruz

Kaban Alüminyum Grubu İhracat Sorumlusu Muhammet Z. Karaismailoğlu, Dubai Big 5 Fuarı’na 10 yıldır katıldıklarını belirterek, fuara bu yılki katılma amaçlarının özellikli olarak satış değil bayiler oluşturma olduğuna vurgu yaptı. PVC ve alüminyum doğrama sektörüne makineler ürettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, makinelerinin yerli olmakla birlikte japon teknolojisinin de kullanıldığını aktardı.

Karaismailoğlu, 30 bin metrekare alanda yüksek teknoloji içeren otomasyon hatlar ile üretim yapan firmalarının, 50 farklı makine çeşidini 100’den fazla ülkeye ihraç ettiğini söyledi. Dubai ve çevresinin inşaatta sıcak bir bölge olduğunu kaydeden Karaismailoğlu , “Sürekli bir sirkülasyon olduğu için makinelere ihtiyaç duyuluyor. Amacımız, ihtiyacı olanlara satış yaparak, yapılanmak ve marka olabilmek. Dünyada alüminyum konusunda Dubai ilk 15'e giriyor, girdiği içinde ilgimizi çekiyor. Burada bir yapılanma ve markalaşmanın bizim açımızdan iyi olacağını biliyoruz” dedi. Arjantin'den Kore'ye kadar ürün verdiklerini aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:

“6 sene öncesine kadar alüminyuma fazla yönelemiyorduk. Kapasitemizi PVC dolduruyordu. Kapasite yatırımlarımızın tamamlanmasının ardından, alüminyum sektöründe de iddialıyız. PVC’de ise dünya çapındayız, Almanlardan önce tercih edildiğimiz pazarlar var. Şimdi de aynı şeyi alüminyumda yapmak istiyoruz. Teknoloji, satış sonrası hizmet, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve pazarları iyi araştırmamız bizi etkili kılıyor. Yılda yaklaşık 7 bin makine imalatı ve satışı gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Doğrama makineleri üretiminde dünyada ilk 5’teyiz. PVC’de en çok Polonya'ya, Rusya ve Latin Amerika’ya satış yapıyoruz. Yurt dışında, Polonya ve Rusya'da 6 noktada PVC’ye yönelik bayilerimiz var.”

E-Mak Yurtdışı Satış Müdürü Muhammed Elhatip: Dünyada ilk beşi hedefliyoruz

Ağırlıklı olarak Orta doğu, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar’da satış yaptıklarını söyleyen E-Mak Yurtdışı Satış Müdürü Muhammed Elhatip, Suudi Arabistan’da 1 adet distribütörlerinin olduğunu belirtti.

Fuara sadece Dubai için değil tüm Ortadoğu pazarı için katıldıklarını kaydeden Elhatip, makinelerinin büyük projelerde kullanıldığını ve satışlarının kurulum dahil olarak yapıldığını aktardı. İnşaat sektöründe son 2 yıldır durgunluk yaşandığını kaydeden Elhatip, birçok pazarda yer almanın durgunluğun etkilerini azaltmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. Cezayir, Kazakistan, Almanya, Fransa ve Rusya’nın hedef ülkeleri arasında olduğunu belirten Elhatip, yurt dışına açılan firmalara devlet teşvikinin artırılmasının önemine işaret etti.

“Dünyada ilk beş içerisinde olmayı planlıyoruz” diyen Elhatip, Alman ve Fransız firmalarıyla rekabet içerisinde olduklarını kaydetti. 2020 yılında sektörde canlanma beklediklerini dile getiren Elhatip, şunları söyledi: “Asfalt ve madencilik teknolojilerindeki yarım asırlık deneyimimizi, İş makineleri ve madencilik sektöründe ürünler geliştirmek için kullanarak müşterilerimize yeni ve kalıcı değerler yaratıyoruz. Yalın ve kolay taşınabiilir asfalt plentlerinden, tam entegre metropol asfalt fabrikalarına kadar geniş ürün yelpazesiyle çalışan firmamız her dönemde müşteri beklentisinin üzerine çıkma hedefi ile çalışmaktadır.”