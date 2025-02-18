Themore Concept yeni fabrikasını devreye alıyor
Banyo, mutfak dolapları, kapı ve dekorasyon alanında üretim yapan Themore Concept, 20 milyon dolar yatırım ile hayata geçireceği yeni üretim tesisini 2025 yılı sonunda devreye alıyor. Yeni üretim tesisiyle birlikte üretim kapasitesini 3 katı oranında arttırmayı hedefleyen şirket istihdamını da 500 kişiye ulaştıracak.
Özlem SARSIN
Sektörde yaklaşık 40 yıllık tecrübeye sahip olduklarını söyleyen Orge Grup CEO’su Ahmet Geçgel, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarıyla üretim ve tedarik zinciri süreçlerini de dijitalleştireceklerini ifade eden Geçgel, operasyonel verimlilikle birlikte ihracat payını artırmayı hedeflediklerini belirten Geçgel, efeler, Aydın’da yer alan 17 bin metrekarelik fabrikada, 400 kişilik ekip ile mutfak, banyo, kapı, dolap, gardırop ve dekorasyon ürünleri ürettiklerini söyledi.
Geçgel, ”Yüksek kalite standartları ve geniş üretim kapasitesi ile faaliyet gösteriyoruz. Yıllık 15 bin mutfak ve banyo üretimi, 30 bin kapı üretim kapasitemiz var. 2025 yılında mevcut fabrikamızı Umurlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ve halen inşaatı devam eden 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesisimize taşıyacağız. Yeni fabrikamızla üretim kapasitemizi 3 katı oranında arttırmayı hedefliyoruz. Kurulduğumuz günden beri, üretim süreçlerimizin her aşamasında çevreye duyarlı adımlar atamaya özen gösteriyoruz.
Mevcut fabrikamızda olduğu gibi, yeni üretim tesisimizde de çevre dostu uygulamalara büyük önem vereceğiz. Yeni tesisimizde, enerji verimliliği yüksek makineler kullanmayı ve üretim süreçlerinde doğal kaynakları daha verimli kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca; yeni tesisimiz için 25 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçireceğimiz güneş enerji sistemi projemiz bulunuyor” dedi.
“2025’te üç stratejik önceliğimiz var”
Yeni yılda üç stratejik öncelikleri olduğunu söyleyen Geçgel, “2025’te ilk önceliğimiz, tam otomasyonlu üretim tesisimizin devreye alınmasıyla üretim kapasitemizi arttırarak daha hızlı ve verimli hizmet sunmak olacak. Bu gelişme, kalite standartlarımızı yükseltirken, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma noktasında önemli bir adım atmamızı sağlayacak.
İkinci olarak, ihracat pazarlarında büyüme hedefiyle, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu gibi yüksek potansiyele sahip pazarlarda daha fazla yer almayı ve marka bilinirliğimizi arttırmayı planlıyoruz. Bu strateji, ihracat gelirlerimizi arttırarak küresel ölçekte daha güçlü bir varlık oluşturmamıza katkı sağlayacak. İhracat satış payını yüzde 25 ’e çıkarmayı hedefliyoruz. Son olarak, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımları ile üretim ve tasarım süreçlerimizi dijitalleştirerek, çevre dostu ve fonksiyonel ürünler geliştirmeye yönelik projelere yatırım yapacağız” diye konuştu.
Mağaza sayısı 35’e çıkarılacak
2024’ü bir önceki yıla göre yüzde 120 oranında büyüme ile güçlü bir performansla geride bıraktıklarını belirten Geçgel, “Fransa, Makedonya, Umman ve Pakistan’daki satış noktalarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Bu ülkelerdeki pazar payımızı arttırarak, daha fazla tüketiciye ulaştıracağız'' diye konuştu. Aydın, İzmir, İstanbul, Bodrum ve Kuşadası’nda 5 büyük fabrika satış mağazaları olduğunu belirten Geçgel, franchise modeliyle ise 15 satış noktasında yer aldıklarını söyledi. 2025’te bu mağaza sayısını 35’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Geçgel, “2026’da ise 60’lara yaklaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.