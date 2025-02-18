Themore Concept yeni fabrikasını devreye alıyor

Özlem SARSIN

Sektörde yaklaşık 40 yıllık tecrübeye sahip ol­duklarını söyleyen Orge Grup CEO’su Ahmet Geçgel, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımla­rıyla üretim ve tedarik zinci­ri süreçlerini de dijitalleştire­ceklerini ifade eden Geçgel, operasyonel verimlilikle bir­likte ihracat payını artırmayı hedeflediklerini belirten Geç­gel, efeler, Aydın’da yer alan 17 bin metrekarelik fabrika­da, 400 kişilik ekip ile mutfak, banyo, kapı, dolap, gardırop ve dekorasyon ürünleri ürettik­lerini söyledi.

Geçgel, ”Yük­sek kalite standartları ve ge­niş üretim kapasitesi ile faali­yet gösteriyoruz. Yıllık 15 bin mutfak ve banyo üretimi, 30 bin kapı üretim kapasitemiz var. 2025 yılında mevcut fab­rikamızı Umurlu Organize Sa­nayi Bölgesi’ndeki ve halen in­şaatı devam eden 45 bin met­rekarelik kapalı alana sahip üretim tesisimize taşıyaca­ğız. Yeni fabrikamızla üretim kapasitemizi 3 katı oranında arttırmayı hedefliyoruz. Ku­rulduğumuz günden beri, üre­tim süreçlerimizin her aşama­sında çevreye duyarlı adımlar atamaya özen gösteriyoruz.

Mevcut fabrikamızda olduğu gibi, yeni üretim tesisimizde de çevre dostu uygulamalara büyük önem vereceğiz. Yeni tesisimizde, enerji verimliliği yüksek makineler kullanmayı ve üretim süreçlerinde doğal kaynakları daha verimli kul­lanmayı planlıyoruz. Ayrıca; yeni tesisimiz için 25 milyon TL’lik bir yatırımla hayata ge­çireceğimiz güneş enerji siste­mi projemiz bulunuyor” dedi.

“2025’te üç stratejik önceliğimiz var”

Yeni yılda üç stratejik ön­celikleri olduğunu söyleyen Geçgel, “2025’te ilk önceliği­miz, tam otomasyonlu üretim tesisimizin devreye alınma­sıyla üretim kapasitemizi art­tırarak daha hızlı ve verimli hizmet sunmak olacak. Bu ge­lişme, kalite standartlarımızı yükseltirken, müşterilerimi­ze en iyi hizmeti sunma nok­tasında önemli bir adım atma­mızı sağlayacak.

İkinci olarak, ihracat pazarlarında büyüme hedefiyle, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu gibi yüksek potan­siyele sahip pazarlarda daha fazla yer almayı ve marka bili­nirliğimizi arttırmayı planlı­yoruz. Bu strateji, ihracat ge­lirlerimizi arttırarak küresel ölçekte daha güçlü bir varlık oluşturmamıza katkı sağlaya­cak. İhracat satış payını yüzde 25 ’e çıkarmayı hedefliyoruz. Son olarak, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımları ile üre­tim ve tasarım süreçlerimizi dijitalleştirerek, çevre dostu ve fonksiyonel ürünler geliş­tirmeye yönelik projelere ya­tırım yapacağız” diye konuştu.

Mağaza sayısı 35’e çıkarılacak

2024’ü bir önceki yıla gö­re yüzde 120 oranında büyü­me ile güçlü bir performansla geride bıraktıklarını belirten Geçgel, “Fransa, Makedonya, Umman ve Pakistan’daki sa­tış noktalarımızı genişletme­yi hedefliyoruz. Bu ülkelerde­ki pazar payımızı arttırarak, daha fazla tüketiciye ulaştı­racağız'' diye konuştu. Ay­dın, İzmir, İstanbul, Bodrum ve Kuşadası’nda 5 büyük fab­rika satış mağazaları olduğu­nu belirten Geçgel, franchise modeliyle ise 15 satış nokta­sında yer aldıklarını söyledi. 2025’te bu mağaza sayısını 35’e çıkarmayı hedefledikle­rini belirten Geçgel, “2026’da ise 60’lara yaklaşmayı hedef­liyoruz” ifadelerini kullandı.