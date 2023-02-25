THY, İtalyan devi Inter’le sponsorluk için görüşüyor

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin dünyada en fazla tanınan markalarından biri Türk Hava Yolları (THY). Türk havacılık sektörünün bayrak taşıyıcısı olan THY’nin başarısının altında operasyonlardaki kalite ve hizmet kadar sponsorluklar da bulunuyor.

Kriketten basketbola birçok farklı spor dalında sponsorluk çalışmaları yürüten THY, futbolda gösterdiği çalışmalarla dikkat çekti. Bu yıl haziran ayında düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sponsoru olan THY’nin bir yandan da dünyanın en zorlu liglerinden biri olan İtalya ile önemli bir görüşme yürüttüğü iddia ediliyor.

İddiayı Sport Mediaset gündeme getirdi

THY’nin İtalya Seria A’nın en dikkat çeken takımlarından biri olan Inter ile gelecek sezon için sponsorluk anlaşmasının masada olduğu İtalyan medyası tarafından dile getirildi. THY’nin Inter’e sponsor olacağını öne çıkaran ise ülkenin en önemli spor yayınlarından biri olan Sport Mediaset.

İddiaya göre, THY, gelecek sezondan itibaren Inter’in ana form sponsorluğu için Inter takımının yöneticileri ile ilk görüşmeyi de gerçekleştirmiş. Görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ancak henüz hiçbir konuda anlaşmaya varılmadığı da belirtildi. Bilindiği üzere Inter’in ana sponsorluğunu uzun süre dünyaca ünlü lastik markası Pirelli yapmıştı.

Inter ardından da DigitalBits ile anlaşmıştı. Ancak Digitalbits’in ödemeler konusunda sıkıntı yaşadığı ve bu sebeple yeni bir ticari partner arandığı İtalyan medyasında daha önce yer almıştı. 1908 yılında kurulan ve tam adı Football Club Internazionale Milano olan Inter, maçlarını 80 bin 65 kişi kapasiteli San Siro'nda oynuyor. Şu anda lig ikincisi olan Inter, Serie A'yı 19 defa kazandı. Coppa Italia'yı 8 defa müzesine götüren, Serie A'da küme düşmeyen tek takım olan Inter, Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Kupası'nı 3 kez, Kıtalararası Kupa'yı da 2 kez kaldırdı.

Takımın yıldızı Çalhanoğlu

Takımın en önemli isimlerinden biri de Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu. Önceki gün UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında konuk ettiği Porto'yu 1-0 mağlup eden Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giyerken maçın oyuncusu seçildi ve ödülünü depremzedelere adadı. THY, EURO 2016’daki resmi havayolu sponsorluğuyla UEFA ile işbirliği yapan dünyadaki ilk havayolu şirketi olmuştu. THY, Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, River Plate gibi önemli takımlarla da sponsorluklar gerçekleştirmişti.

2 milyar TL'lik bağış çeki Yerlikaya'ya teslim edildi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası kapsamında şirketin açıkladığı 2 milyar lira değerindeki çeki İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti.

Ziyarette Bolat’ın yanı sıra THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür yardımcıları Dr. Murat Şeker ve Mehmet Kadaifçiler, yönetim urulu üyeleri Prof. Dr. Mecit Eş, Dr. Orhan Birdal, Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Şekib Avdagiç ve Dr. Fatmanur Altun’ da hazır bulundu.

Ahmet Bolat, ülke olarak çok güç bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bolat, “Fakat içerisinde bulunduğumuz güçlüğün boyutu her ne düzeyde olursa olsun, bunu bertaraf edecek güçte olan köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam. Ülkemizin milli havayolu, Türk Hava Yolları olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin mümkün olan en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz” dedi.