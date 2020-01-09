THY ve Pegasus, İran-Irak seferlerini durdurdu

09 Ocak 2020

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu. Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren bugün saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.

Pegasus da uçuşlarını durdurdu

Pegasus Havayolları, bugün İran ile Irak'a yapacağı tarifeli uçuşlarını durdurdu.

Alınan bilgiye göre, Pegasus havayolu şirketi, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak'ta başkent Bağdat ve Erbil ile İran'ın başkenti Tahran'a yapılması planlanan tarifeli seferleri durdurma kararı aldı.

Pegasus ve THY, İran ve Irak hava sahasını kullanmayacak



Pegasus ve THYuçaklarının tedbiren İran ve Irak hava sahasını kullanmayacağı öğrenildi. Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.