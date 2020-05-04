Tıbbi cihaz platformundan “darboğazdayız” mesajı

04 Mayıs 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Tıbbi Cihaz Sektör Platformu, hükümete “darboğazdayız” mesajı verdi. Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği, Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu’ndan oluşan platform, sektörün öneminin tüm dünyada bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Platformun yazılı açıklamasında, sağlık kuruluşlarının COVID-19 salgınıyla mücadele kararları gereği, bazı ürünlerde talebin sıfırlanırken, bazı ürünlerde çok yüksek talep artışı olduğu belirtildi. Türkiye’nin tıbbi cihazda yurt dışına bağımlı olduğu, üreticilerin de hammadde ve bileşenlerde ithalatçı olduğu hatırlatılan açıklamada, sorunlar ve talepler şöyle sıralandı:

• Salgın nedeniyle AB, koruyucu ekipmanların ihracatını sınırladı. Ürün tedariki büyük zorluklar altında yapılıyor.

• Navlun fiyatları arttı, kara ve deniz taşımacılığı neredeyse durdu. Tıbbi cihaz, hamadde, ve üretimde kullanılan bileşenler lojistik sorunlar nedeniyle çok zor temin ediliyor.

• Karayolu ve denizyolu taşımacılığı yapılamadığı için THY Kargo kullanılıyor. Bu koşullar varken THY, kargo uçağı sayısını azalttı ve fiyatlar 3-5 kat yükseldi. THY’nin kargo filosunu büyütmesi ve fiyatların kriz öncesi seviyesine çekilmesi gerekiyor.

• TL cinsinden sabit fiyatla satış yapılıyor ama tedarik döviz cinsinden gerçekleşiyor. Sektör artan döviz fiyatı, sabit TL satış fiyatı nedeniyle zarar ediyor. Ayrıca yurtdışındaki tedarikçiler vadeli satışı durdurdu ve peşin satış yapıyor. Bu da ilave finansman sıkıntısı oluşturuyor.

• Kamu ve üniversite hastanelerinin cihaz bedellerini ne zaman ödeyeceği bilinmiyor. Satın aldıkları tıbbi cihazların ödeme vadeleri de belirsiz. Bu, finansman olanaklarının giderek azaldığı bir ortamda sektörü darboğaza sokuyor. Sektörde finansmana erişim kolaylaştırılmalı. Sektör, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamına alınmalı.