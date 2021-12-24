Tıbbi cihaz sektöründe “ödeme sözü” verildi

Mehmet KAYA

Tıbbi cihaz sektöründe alacak sorununun çözümü için sektör temsilcileriyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir araya geldi. Sektörün uzun zamandır bekleyen alacakları konusunda, geçen ay itibariyle yeni bir aşamaya gelinmiş, bazı ürünlerin bulunamaz hale gelmesi üzerine o cihazlara yönelik firmaların bir kısmına ödeme yapılmıştı. Seçici ödeme nedeniyle sektörde oluşan rahatsızlık üzerine Bakanlık ile sektör temsilcisi sivil toplum örgütleri, Bakan Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Bakan Koca’nın toplantıda Aralık ayı sonunda, alacak sırasına göre ödemelere başlanacağını söylediği aktarıldı. Sektörün alacak toplamının 9 milyar TL dolayında olduğu belirtiliyor.

Tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile alacak sorununu görüşmek üzere 21 Aralık günü bir araya geldi. Toplantıda, Bakan Fahrettin Koca’nın taleplerin tarafları olan Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarıyla görüşme yürüttüğü belirtildi. Bakan Koca’nın en öncelikli sorunlardan olan birikmiş alacakların ödenmesi konusunda 27 Aralık gününden itibaren ödemelerin başlayacağını söylediği belirtildi. Ayrıca normal ihalelerdeki ödemelerin 90 gün içinde yapılacağını belirttiği kaydedildi.

Toplantıda, Hazine Bakanı Nurettin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile ayrı ayrı telekonferansla görüşme de yapıldığı, her iki bakanının da ödenekler ve tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarının güncellenmesi konusunda olumlu yönde çalışma yaptıkları bilgisini verdiği aktarıldı.

Fiyat güncellemesi ve ödemeler konusunda sektör temsilcileri ile bakanlık bürokratlarının bir ortak komisyon kurarak çalışma yapması kararlaştırıldığı da açıklandı.