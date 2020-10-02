Tıbbi cihaz üreticileri kamunun “indirim ısrarına” karşı

02 Ekim 2020

Mehmet KAYA

ANKARA – Tıbbi cihaz üreticileri ile kamu yetkilileri 29 Eylül’ü 30’a bağlayan gün ve gecede görüşmeler yürüttü. Bu görüşmelerde, ödemenin yapılabilmesi için kamu tarafı ilave indirimde ısrarlı oldu. Toplantılar sonunda kamu tarafı ancak yüzde 25 indirim şartıyla Ekim ayında alacakların yarısı, Ocak 2021’de de ikinci yarısının ödenebileceği bilgisini taraflara iletti.

Bu oranların telaffuzunun ardından, bazı sağlık il müdürlükleri alacaklı firmalara çağrı göndererek karşılıklı miktar teyitleşmesi için başvurulmasını istedi.

Bu gelişmeler olurken, cihaz üretici ve tedarikçilerinin üst örgütleri, üye firmaların eleştirel baskısıyla altında, “pazarlık olmadığı” hatta örgütlere “söz bırakılmadan” indirimin yapıldığı, kendilerinin her birinin sözlü veya yazılı kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmadıkları yönünde açıklamasını yaptılar. Medikal kümelenmelerinin örgütlü olduğu MEDICLUST, yerel ve bölgesel medikal cihaz üretici ve tedarikçilerinin oluşturduğu TÜMDEF federasyonu, üretici işveren sendikası SEİS ve üretici derneği TTÜDER ayrı ayrı sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak “pazarlık yapmadık”, “bir indirime evet demedik” mesajı verdiler.

Üreticiler indirim uygulanmasın istiyor, kamu ısrarlı

DÜNYA’ya bilgi veren üretici ve tedarikçi firma örgütleri ödeme konusunda indirimin kamunun tek taraflı baskısıyla ortaya çıktığını vurguladılar. İndirim uygulanmaması yönündeki seslerini “Cumhurbaşkanına” duyurmaya çalıştıklarını kaydettiler.

Bu aşamadan sonra, kısa vadede Cumhurbaşkanı’nın talimatı olmadığı durumda firmaların tavrının belirleyici olacağını belirten sektör yetkilileri, “Firmaların yapabileceği şeyler sınırlı. Alacaklar için hukuk yoluna gidebilirler. Bütün firmalar indirimi reddedebilir. İl sağlık müdürlüklerine gidip alacaklar için mevcut indirime uyum gösterilebilir. Ancak gelecek döneme ilişkin DMO sistemiyle tedarik işleyecektir. Çok sayıda firmanın piyasadan çekilmesi sözkonusu olabilir” bilgisini verdi.