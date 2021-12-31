Tıbbi cihaz ve ilaçta 8 milyar liralık ödeme yapılmaya başlandı

Mehmet KAYA

ANKARA - Tıbbi cihaz ve ilaç sektöründen alacakların ödenmesi sorununda ilerleme sağlandı. Tıbbi cihaz ve ilaçta ağustos 2021'e kadar oluşan toplam 8 milyar liralık alacağın ödenmeye başlandığı bildirildi. Üniversite hastanelerinde de 2020 yılından kalan alacakların ödenmeye başlandığı kaydedildi.

DÜNYA’ya sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir , bundan sonraki süreçte tıbbi cihazda kamuda alacakların 90 güne, üniversite hastanelerinden ise 120 güne sabitlenmesi konusunda umutlu olduklarını vurguladı. Demir, cihaz bedellerinin güncellenmesi (SUT revizyonu) beklentisinde olduklarını da açıkladı.

Sektörde yaşanan ödeme sorunlarını son olarak 21 Aralık’ta Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye aktardıklarını kaydeden Demir, 8-9 günlük zaman diliminde bu aşamaya gelinmesinin önemli olduğunu bildirdi.

Bu süreçte gerek bakanlar, gerekse bürokratların yoğun çaba harcadığının altını çizen Demir, ödemenin yılsonu dönem faizleri ve benzer yükümlülükler açısından da önem taşıdığını söyledi.

Temel konu ödeme olmakla birlikte, fiyat farkı ve tasfiye ile bundan sonraki sürecin sağlıklı sürdürülmesi gibi konuların da önemli olduğuna değinen Metin Demir, “Bu çok kıymetli. Zamanı belirsiz vadeye malzeme satmak mümkün değil. Sağlığın önemli olduğu dönemde belirli, sürdürülebilir, öngörülebilir bir sektör olabilmek için 90 günde ödemelerin yapılması, daha doğru ürünün, daha doğru fiyata hastanelerin malzemeye ulaşmasını sağlayacak” İfadelerini kullandı.

Demir, Sağlık Uygulama Tebliği’nin güncellenmesinin de gündemlerinde olduğunu ve bu konuyu da Ocak ayında ele alacaklarını anlattı.

Metin Demir, üniversite hastanelerinde 2020 yılı alacaklarının ödenmeye başladığını, 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin kısmın ise Ocak-Şubat aylarında ödenmesini beklediklerini bildirdi.