“Tıbbi kenevir büyük bir fırsat sunuyor”

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de tıbbi kenevir üretimi, 2024’te Tarım ve Orman Bakanlı­ğı’nın yayımladığı mevzuatla ye­ni bir döneme girdi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından düzenlenen baş­vuru sürecinde ise 16 üreticiye tıbbi ke­nevir üretim lisansı verildi. Türkiye’de tıbbi kenevir üretiminde yeterli seviye­ye ulaşmadığını söyleyen Enerama Çev­re Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Cem Güvendiren, “Tıbbi kenevir hem ye­rel ekonomiyi hem uluslararası pazarlar­da ülkelerin rekabet gücünü artıran aynı zamanda tekstilden kağıda, ilaçtan sana­yiye kadar geniş kullanım alanına sahip bir ürün. Fakat tıbbi keneviri, bu kadar değerli bir ürün olmasına rağmen, üretim hala istenilen düzeyde değil” dedi.

Türkiye’de ürettikleri iklimlendirme sistemleriyle sera ve iç mekan üretim ile kurutma tesislerine yönelik çözüm­ler sunduklarını dile getiren Güvendiren, özellikle ABD, Kanada ve İsviçre’de 860 bin metrekare tıbbi kenevir sera kuru­lumu konusunda uzmanlaştıklarını da bildirdi. Yeni dönemde tıbbi kenevir uz­manlıklarını Türkiye’ye taşımak istedik­lerini ifade eden Güvendiren, tıbbi kene­vir üretiminde anahtar teslim tesis çö­zümleri sunduklarını, enerjide yüzde 30 ile 50 arasında tasarruf, pestisit kullanıl­madığını ve verimde de yüzde 100 artış sağladıklarını iletti.

“Sektörde ileri teknolojiye sahibiz”

Türkiye’de kenevir üretiminin geç­mişte önemli bir alan kapladığına, ancak işleme tesislerinin kapanmasıyla üre­timin gerilediğine dikkat çeken Güven­diren, en büyük hedeflerinin üreticilere ileri teknolojik örtü altı tarımın önemi­ni, sundukları verimlilik ve kalite farkını anlatmak olduğunu bildirdi. Bugüne ka­dar yurt dışında tıbbi kenevir için sera ve iç mekan üretim ile kurutma tesisi kur­duklarını açıklayan Güvendiren, “2024’te ağırlığımızı iç pazara verdik ve bu tekno­lojinin ülkemizde de kullanılması gerek­tiğine karar verdik.

Meyve, sebze, aroma­tik bitkiler ve tıbbi bitkilerin yetiştirilme­sine yönelik kurulumları yaptık. Sektörde ileri teknolojiye ve tecrübeye sahibiz. Yal­nızca kenevir değil; tüm odunsu olmayan bitkilerin de doğa koşullarından etkilen­meden, temiz, lezzetli, organik ve hızlı büyütülmesine katkı sağlamayı amaçlı­yoruz. Ayrıca düşük ısılarda hassas ku­rutma teknikleriyle tarım ürünlerinin ka­litesini koruyarak işlenmesini destekli­yoruz. ABD’de en büyük 10 üreticinin sera kurulumlarını yaptık” dedi.

Kurduğu bütün seraları İstanbul’dan kontrol ediyor

Teknolojilerinin bilinen bir yöntem ol­duğunu, bunu makine haline getirdikle­rini ifade eden Güvendiren, mevcut ti­carileşmiş makinelerin içinde nem alma açısından en ileri teknolojiye sahip oldu­ğunu ve çalıştığı ortamda hava temizle­me özelliğinin olduğunu belirtti. Bu ayır­ma işlemini yaparken havadaki patojen­leri, bakterileri, küf, mantar ve virüsleri de öldürdüğünü dile getiren Güvendiren, “Bu işlem pestisit madde kullanmadan yapılıyor. Yine kapalı mekandan alınan nem, suya dönüştürerek tekrar kullanıla­biliyor. İstanbul Tuzla’daki fabrikamız­da 4 bin 800 metrekare kapalı 2 bin met­rekare de açık alanda üretim yapıyoruz. 300 kişiyi istihdam ediyoruz ve 50 kişilik personelimiz de ABD’de yer alıyor. İstan­bul’dan kurduğumuz bütün tesisleri 7/24 takibini yapıyoruz. Yıllık yaklaşık 20 mil­yon dolar ihracatımız var” diye konuştu.

Bu yıl yüzde 40 büyüme hedefliyor

Bu yıl firma olarak yüzde 40 büyüme hedeflediklerini kaydeden Güvendiren, Ar-Ge çalışmalarına cirolarının yüzde 15’ini ayırdıklarını açıkladı. Yeni dönemde evlerde, ofislerde kullanılabilecek hava temizleyici için prototiplerini hazır olduğunu bildiren Güvendiren, “Bu ürünümüzü yılın ortasında pazara sunmaya hazırlanıyoruz. Havayı filtreleme cihazımıza Air Purifier adını verdik. Yeni yatırım ile minimum 50 kişi istihdam sağlayacağız” dedi.

Bir dönümün yatırım maliyeti 1 milyon dolar

Dünyada yıllık yaklaşık 70 bin ton kenevir lifi üretildiğini ve bunun 20 bin tonunun uluslararası ticarete konu olduğu bilgisini paylaşan Güvendiren, Türkiye’de tıbbi kenevir sektörünün iç pazarın yanı sıra ihracat fırsatları da oluşturduğunu vurgu yaptı. 1.000 metrekarelik bir yetiştirme ve kurutma tesisi için ortalama 1 milyon dolarlık yatırım maliyeti öngörüldüğünü aktaran Güvendiren, “Yüksek kaliteli üretim için uluslararası standartlara uyum, sağlanması, tıbbi kenevir üretiminde kritik bir öneme sahip.

Türkiye’de tıbbi kenevir üretimi, öncelikli olarak ilaç fabrikaları ve eczaneler gibi belirli bir hedef kitleye yönelik. Ancak ihracat fırsatlarını da değerlendiriyor ve AB pazarını bu alanda önemli bir potansiyel olarak görüyoruz. Türkiye’nin tıbbi kenevir sektöründe global bir oyuncu haline gelmesi, ancak doğru stratejiler ve sürdürülebilir yatırımlarla mümkün olabilir” diye konuştu.