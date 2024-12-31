Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 3 milyar lira değerinde kaçak altın yakalandı

Nagihan KALSIN

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Değerlendirme toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı içerisinde yakalanan; araçlar, altın, tütün mamülleri, elektronik sigara, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığına ilişkin verileri açıkladı.

Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili tüm personellerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, önemli bir kısmı rekor niteliğindeki yakalamalara dair, “Halk sağlığının korunması ve ülkemizin ekonomik refahının artırılmasına önemli katkılar sağladık.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, 2023 yılında 5.775 olan yakalama olay sayısını 2024 yılında 7.300’ün üzerine çıkartarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 oranında bir artış yakaladık. Yine 2023’te toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değerinde, 2024 yılında yüzde 139 oranında artış kaydedilerek, toplam kaçak yakalama değeri 55 milyar 178 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

Uyuşturucu madde yakalamasında çok etkili bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Bolat, “2023 yılında 726 olayda 5 milyar 474 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirirken, 2024 yılında olay sayısında yüzde 88, miktarda yüzde 103 ve değerde ise yüzde 456 oranında bir artışla 30 milyar 450 milyon lira değerinde 24,3 ton uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık” bilgisini verdi.

Mevzuata aykırı 2 bin 26 araca el konuldu

Bolat, bu yıl yasal mevzuata aykırı şekilde Türkiye’ye getirilmeye çalışılan 2 bin 26 araca el konulduğunu söyledi. El konulan araçların değerinin 2 milyar 781 milyon lira olduğunu belirten Bolat, bu alanda da değer olarak yüzde 103’lük bir artış oranına ulaşıldığını ifade etti.

Kaçak altın yakalamalarıyla ilgili de bilgi veren Bolat, “2023 yılında 117 olayda 557 kilogram yakalama gerçekleştirmişken, 2024 yılı için olay sayısında yüzde 230, miktarda yüzde 133 oranında bir artışla, 386 olayda 1 ton 300 kilogram ağırlığında ve 3 milyar liranın üzerinde kaçak altın yakalandı” dedi. Akaryakıt kaçakçılığını önlemeye dönük faaliyetler sonucunda gerek tankerler gerekse gemilerle kaçırılmaya çalışılan 3 bin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini anlatan Bakan Bolat, “Geçen yıla göre yüzde 120’lik bir miktar artışı yakaladık” diye konuştu.

Bolat, 2024’te 2 bin 173 olayda 917 milyon lira değerinde kaçak tütün mamulü yakalandığını dile getirdi. Bolat, “Sigaraya göre ‘masum bir alternatifmiş’ gibi sunulmaya çalışılan kaçak elektronik sigara alanında da yasa dışı ticaret yakalamalarımız bu yıl da devam etti. 2024’te 469 milyon lira değerinde 5 milyon 952 bini aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi” şeklinde konuştu.

Bolat, 2024’te gıdada ise 50 bin tonluk yaklaşık 1,5 milyar lira değerinde yakalama gerçekleştirildiğini aktardı. Bolat, tarihi eserler, doğal ve kültürel varlıklarda da olay sayısında yüzde 116, yakalama miktarında yüzde 481 oranında, değerde ise yüzde 322 oranında bir artış sağlayarak 5,6 milyon liranın üzerinde yakalama yaptıklarını söyledi.

”Suriye ile STA’nın sürmesini istiyoruz”

Bu arada, GAP'ın yeni eylem planının tanıtımı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bolat, 2025 yılında Suriye ile ticaretin yeni şartlara göre düzenlenmesi, ticaretin, yatırımların artırılmasının öncelikleri arasında olduğuna dikkati çekti. Bolat, “Bizim bakış açımız, serbest ticaret anlaşmasının devam etmesi. Bizim açımızdan hukuken devam ediyordu, fiilen durdurulmuştu, bunu inşallah yoluna koyacağız” dedi.

Bolat, asgari ücretin belli olmasının ardından ürün fiyatlarında artış yapanlara yönelik denetimlerin yoğunlaştırıldığını bildirerek, bu konuda satıcıları uyardıklarına dikkati çekti. Girdi maliyetlerindeki artışın normal, döviz piyasaları ve enerji fiyatlarının istikrarlı olduğunu anlatan Bolat, şunları kaydetti: “Böyle bir süreçte fiyatları artırmak için tek kullanılabilecek argüman emek maliyetlerindeki artış bahane edilebilir.

Ama burada da işçilik ücretindeki artış oranını sanki bütün maliyetin artış oranı gibi yansıtarak fiyatı aynı oranda artırmaya çalışmak fahiş fiyat artışıdır, haksız fiyat artışıdır. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi müteaddit defalar söylemiştik ve denetimleri sıklaştırmıştık.”