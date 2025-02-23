Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz bebek giyim ürünü için piyasadan toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan ediyor.

Bebek tulumu toplatılıyor

Bakanlık, 22 Şubat'ta siteye yeni bir ürün ekledi. Buna göre bebek giyim markası Hello Baby ( E Bebek ) tarafından satılan tulum için piyasadan toplatma kararı verildi.

Sitede ürün tanıtımı şöyle yapıldı:

Çıtçıtın kopması boğulmaya sebep verebilir

Piyasaya arzı yasaklanan ve toplatılan ürünle ilgili güvensizlik nedeni de "Dişi çıtçıt 65,62 newton kuvvet altında koparak, çocuk yutağını temsil eden küçük parça silindirine girmiştir" sözleriyle açıklandı.