Ticaret Bakanlığı'ndan Hello Baby markasının çıtçıtlı zıbınlarını toplatma kararı

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı bildirimde, söz konusu ürünlerin dışarıdan akciğerlere hava akışını engelleme riski taşıdığını açıkladı. Bakanlık, yapılan ek testler neticesinde, ürünlerdeki beyaz ve turuncu baskılı badilerdeki çıtçıtların koparak küçük parçalara dönüşebileceğini ve bu durumun boğulma riskine yol açabileceğini belirtti.

Karar üzerine bebek mağaza zinciri ebebek, Hello Baby markasına ait zıbınları satın almış ebeveynlere yönelik açıklama yaptı.

Şirket, ürünlerin kullanılmış olması durumunda dahi iadelerinin kabul edileceğini duyurdu. Ebeveynlerden, üç ay ile üç yaş arasındaki herhangi bir beden grubunda satın aldıkları ürünü, ilan süresi içinde diledikleri ebebek mağazasına geri getirmeleri istendi. Şirket, ürünün perakende satış bedelinin iade edileceğini de bildirdi.

Ebeveynlere, sağlık ve güvenlik açısından gerekli önlemlerin alındığı belirtilirken, toplatılan ürünlerin satışa sunulmadığı veya satışı durdurulan ürünlerin yerine yenilerinin sunulacağı ifade edildi.