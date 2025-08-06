Ticaret ve yatırımların hacmi 9 kat büyüdü

Nagihan KALSIN

Türkiye, son 20 yılda Af­rika kıtasıyla kurduğu ilişkileri bambaşka bir boyuta taşıdı. Dışişleri kaynak­larından edinilen bilgilere gö­re, 2002’de sadece 12 olan Afri­ka'daki büyükelçilik sayısı, 2024 itibarıyla 44'e yükselirken, Afri­ka ülkelerinin Ankara'daki bü­yükelçilik sayısı da 10'dan 38'e çıktı.

Bu karşılıklı diplomatik ya­kınlaşma, siyasetten kültüre, sa­vunmadan ekonomiye kadar her alanda iş birliğini güçlendirdi ve somut sonuçlar doğurdu. Özel­likle ekonomi ve ticaret alanında elde edilen başarılar, bu strateji­nin ne kadar doğru ve verimli ol­duğunu gözler önüne seriyor.

Ticaret hacmi 36,6 milyar dolara ulaştı

Diplomatik temsilciliklerin sayısındaki artışın en belirgin yansımalarından biri, iki kıta arasındaki ticaret hacminin kat­lanarak büyümesi oldu. 2002’de 4,3 milyar dolar olan ticaret hac­mi, 2024 yılı sonunda 36,6 milyar dolara yükselerek yaklaşık 9 kat­lık bir artış gösterdi. Bu hızlı yük­seliş, Türkiye'nin Afrika'daki ya­tırımlarına da ivme kazandırdı. 2003'te 67 milyon dolar olan ya­tırımlar, 2024'te 10 milyar dola­ra ulaştı ve Türkiye'nin kıtadaki ekonomik varlığını güçlendirdi.

97 milyar dolarlık 2 bin proje üstlenildi

Genişleyen diplomatik ağ, Türk müteahhitler için de önem­li fırsatlar yarattı. Büyükelçilik­lerin desteğiyle, 2024 yılı sonu itibarıyla Afrika'da toplam de­ğeri 97 milyar doları bulan 2 bin 31 proje üstlenildi. Bu projeler, Türk inşaat sektörünün ulusla­rarası alandaki gücünü pekiştir­di. Ayrıca, Türkiye'nin resmi ih­racat finansman kuruluşu Türk Eximbank, 2023 Aralık ayın­da Afrika Finans Kuruluşu'nun (AFC) daveti üzerine, AFC'nin Afrika dışından ilk sermayedarı olarak kıtadaki Türk projelerine finansman desteği sağlama ko­nusunda önemli bir adım attı.

THY kıtayı dünyaya bağladı

Türk Hava Yolları, Afrika kıta­sında 41 ülkede 62 şehre düzen­lediği seferlerle kıtayı dünyaya bağlayan en önemli aktörlerden biri haline geldi. Bu uçuş ağının genişlemesi, iş insanlarının, tu­ristlerin ve öğrencilerin iki kıta arasında daha kolay seyahat et­mesini sağlayarak ekonomik ve kültürel etkileşimi artırdı. Aynı zamanda, eğitim alanındaki iş birliği de ivme kazandı. Türkiye burslarından yararlanan Afrika­lı öğrenci sayısı altı kat artarak 2024 yılı sonunda 62 bine ulaştı. Bu öğrenciler, Türkiye ile Afri­ka arasındaki kültürel ve beşeri bağların güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Siyasi ve kültürel etkileşimler derinleşiyor

Diplomatik ilişkilerin artma­sı, sadece ekonomik alanda de­ğil, siyasi ve kültürel alanda da kendini gösterdi. Son beş yıllık dönemde 500'ü aşkın karşılık­lı üst düzey ziyaret gerçekleşti­rildi. Cumhurbaşkanı'nın 31 Af­rika ülkesine yaptığı 53 ziyaret, bu kıtaya verilen önemin en so­mut göstergesi oldu. Kültürel alanda ise TİKA, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ve Tür­kiye Maarif Vakfı gibi kurum­lar, Afrika'daki varlıklarını artı­rarak hem insani yardım proje­lerine imza attı hem de Türkçe ve Türk kültürünü tanıtma faa­liyetleri yürüttü. Bu kurumlar, Somali, Sudan ve Nijer gibi ül­kelerde hastaneler kurarak sağ­lık alanındaki işbirliğini de güç­lendirdi. Bu çok boyutlu işbirli­ği, Türkiye'yi Afrika'da güvenilir ve stratejik bir ortak konumuna yükseltiyor.