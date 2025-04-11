Ticarethane Dudullu’ya 165 milyon dolar yatırım
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde eski Alcatel fabrikasının bulunduğu arazide yükselen Ticarethane Dududullu projesi satışa çıktı. Akyapı tarafından inşa edilen ve 165 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşecek proje 555 adet bağımsız bölümden oluşurken, metrekare fiyatları 2 bin dolardan başlayacak. Yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlayacak proje 36 ay sonra teslim edilecek.
Hamide HANGÜL
Gayrimenkul sektöründe 27 yıllık tecrübeye sahip Akyapı, İstanbul’da sanayi konseptli ticarethane projeleri Ticarethane Metkap, Ticarethane Hadımköy, Ticarethane Başakşehir projelerinin ardından Ticarethane Dudullu’yu satışa sundu. Üretim tesisleriyle yıllık 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) merkezinde tek parselde 165 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek proje, 555 adet bağımsız bölümden oluşacak.
Projenin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, seçimlerin ve savaşların damga vurduğu 2024 yılında her şeye rağmen ekonominin yüzde 3,2 büyüdüğünü, kişi başına düşen gelirin 15 bin doları aştığını anımsattı. İnşaat sektörünün yüzde 9,3’lik oranla büyümeye en fazla katkı veren sektör olduğuna işaret eden Asmalı, ekonomik toparlanmanın güçlü sinyallerinin alındığı bugünlerde, sektörel katkının önemine vurgu yaptı. Asmalı, “Türk iş dünyasının temsilcileri olarak bize düşen görev; her zamankinden daha rekabetçi bir vizyonla çalışarak mevcut üretim ve ihracat gücümüzü artırmak” dedi.
“Sanayicilerimizin talebini dikkate aldık”
Akyapı’nın dört Ticarethane projesinde toplam 625 bin metrekare inşaat alanı ve bin 313 adet bağımsız bölümün yer aldığını açıklayan Asmalı, İstanbul’un en önemli lojistik ve üretim merkezlerinde bulunan 4 projenin de son teknolojiye sahip alanlarda işini büyütmek isteyen şirket, imalathane, mağaza ve yatırımcılara hitap ettiğini kaydetti.
Asmalı, şöyle devam etti: “Ticarethane projelerini hayata geçirirken, üretim hatlarını genişletmeye ve kapasitelerini arttırmaya ihtiyaç duyan sanayicilerimizin taleplerini dikkate aldık. Sektörde, sanayicilerimizin daha iyi imkanlarla üretim yapmalarını destekleyeceğiz.” Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Asmalı, teslimlerin 36 ay sonra başlamasının planlandığını açıkladı.
Ciro beklentisi 400 milyon dolar
Projenin yatırım değerinin 165 milyon dolar olduğunu ve Dudullu OSB’de eski Alcatel fabrikasının bulunduğu arazide projenin yükseleceğini açıklayan Mahmut Asmalı, metrekare fiyatlarının 2 bin dolar olduğunu bildirdi. Ciro beklentilerinin de 400 milyon dolar olduğunu açıklayan Asmalı, proje için kendi bünyelerinde esnek ödeme planları da oluşturacaklarını söyledi.
“Yeni ihtiyaç ve teknolojilerle dönüşüm şart”
Türkiye’deki sanayi bölgelerinin 45-50 yıl öncesinin ihtiyaçlarıyla yapıldığını ve bu bölgelerin özellikle deprem dayanıklılığı açısından ciddi sıkıntılar taşıdığını ifade eden Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Konutlar için bugün nasıl dönüşüm gerekiyorsa, bugünün ihtiyaçlarına ve teknolojik beklentilerine cevap veremeyen sanayi bölgelerimizin de dönüşümü şart. Bu ihtiyacı da görerek Ticarethane projelerine başladık. Ticarethane Dudullu 0üreticilere her olanağı sunan, modern ve donanımlı bir sanayi kompleksi olacak.
Projemizde, 3 blokta 555 adet bağımsız bölüm yer alacak. Blokların her katta sirkülasyon sistemi ve köprülerle birbirine bağlı olacağı projede bölümler, 200 metrekareden başlayıp 32 bin metrekareye kadar birleştirilebilecek. Proje, 8 metreye varan kat yüksekliği ve 13 metreye varan kolon açıklığı ile TIR geçişlerine de uygun. Ticarethane Dudullu, OSB içinde yer alması sebebiyle alıcılarına uygun enerji maliyeti, yatırım teşvikleri ve vergi muafiyeti gibi ekstra avantajlar ve kolaylıklar da sağlıyor.”
Anahtar teslimleri 36 ay sonra
Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren yatırımların gayrimenkule yöneleceğini düşündüğünü dile getiren Dinçel, “Ticari yatırım, konuta göre yüzde 25 daha yüksek getiri elde etme imkanı sağlıyor. Yatırımın geri dönüş süreleri ise konutta ortalama 18 yıl olurken, ticari gayrimenkulde 15 yıl civarında. Hatta lokasyonuna göre 15 yılın altında olan bölgeler de var” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, Ticarethane Dudullu, İstanbul Havalimanı’na 75 kilometre, Sabiha Gökçen’e 20 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Projenin 36 ay sonra teslim edilmesi planlanıyor.
Projeyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Bugüne kadar yatırım yaptıkları 4 sanayi konseptli Ticarethane projesi ile yaklaşık 21 bin kişiye istihdam sağlamayı ve bu yatırımlarla ekonomiye büyük katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Mahmut Asmalı, “Ülkemizin üretim kapasitesini yükselterek yaklaşık 8 bin kişiye istihdam, ekonomimize büyük katkı sağlayacak dördüncü Ticarethane projemiz olan Ticarethane Dudullu’yu sanayimize kazandırıyoruz” açıklamasında bulundu.