Ticarethane Dudullu’ya 165 milyon dolar yatırım

Hamide HANGÜL

Gayrimenkul sektöründe 27 yıllık tecrübeye sahip Akyapı, İstanbul’da sana­yi konseptli ticarethane projeleri Ticarethane Metkap, Ticaretha­ne Hadımköy, Ticarethane Başak­şehir projelerinin ardından Tica­rethane Dudullu’yu satışa sundu. Üretim tesisleriyle yıllık 2 mil­yar dolar ihracat gerçekleştiren Dudullu Organize Sanayi Bölge­si (OSB) merkezinde tek parsel­de 165 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek proje, 555 adet ba­ğımsız bölümden oluşacak.

Proje­nin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, seçim­lerin ve savaşların damga vurdu­ğu 2024 yılında her şeye rağmen ekonominin yüzde 3,2 büyüdü­ğünü, kişi başına düşen gelirin 15 bin doları aştığını anımsattı. İnşa­at sektörünün yüzde 9,3’lik oran­la büyümeye en fazla katkı veren sektör olduğuna işaret eden As­malı, ekonomik toparlanmanın güçlü sinyallerinin alındığı bu­günlerde, sektörel katkının öne­mine vurgu yaptı. Asmalı, “Türk iş dünyasının temsilcileri olarak bi­ze düşen görev; her zamankinden daha rekabetçi bir vizyonla çalışa­rak mevcut üretim ve ihracat gü­cümüzü artırmak” dedi.

“Sanayicilerimizin talebini dikkate aldık”

Akyapı’nın dört Ticarethane projesinde toplam 625 bin met­rekare inşaat alanı ve bin 313 adet bağımsız bölümün yer aldığını açıklayan Asmalı, İstanbul’un en önemli lojistik ve üretim merkez­lerinde bulunan 4 projenin de son teknolojiye sahip alanlarda işini büyütmek isteyen şirket, imalat­hane, mağaza ve yatırımcılara hi­tap ettiğini kaydetti.

Asmalı, şöyle devam etti: “Ticarethane projele­rini hayata geçirirken, üretim hat­larını genişletmeye ve kapasitele­rini arttırmaya ihtiyaç duyan sa­nayicilerimizin taleplerini dikkate aldık. Sektörde, sanayicilerimizin daha iyi imkanlarla üretim yapma­larını destekleyeceğiz.” Gazeteci­lerin sorularını da yanıtlayan As­malı, teslimlerin 36 ay sonra baş­lamasının planlandığını açıkladı.

Ciro beklentisi 400 milyon dolar

Projenin yatırım değerinin 165 milyon dolar olduğunu ve Dudul­lu OSB’de eski Alcatel fabrikası­nın bulunduğu arazide projenin yükseleceğini açıklayan Mah­mut Asmalı, metrekare fiyatla­rının 2 bin dolar olduğunu bildir­di. Ciro beklentilerinin de 400 milyon dolar olduğunu açıklayan Asmalı, proje için kendi bünye­lerinde esnek ödeme planları da oluşturacaklarını söyledi.

“Yeni ihtiyaç ve teknolojilerle dönüşüm şart”

Türkiye’deki sanayi bölgeleri­nin 45-50 yıl öncesinin ihtiyaç­larıyla yapıldığını ve bu bölgele­rin özellikle deprem dayanıklılığı açısından ciddi sıkıntılar taşıdığı­nı ifade eden Akyapı Yönetim Ku­rulu Başkanı Hüseyin Dinçel ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Konut­lar için bugün nasıl dönüşüm ge­rekiyorsa, bugünün ihtiyaçlarına ve teknolojik beklentilerine cevap veremeyen sanayi bölgelerimizin de dönüşümü şart. Bu ihtiyacı da görerek Ticarethane projeleri­ne başladık. Ticarethane Dudul­lu 0üreticilere her olanağı sunan, modern ve donanımlı bir sanayi kompleksi olacak.

Projemizde, 3 blokta 555 adet bağımsız bölüm yer alacak. Blokların her katta sir­külasyon sistemi ve köprülerle birbirine bağlı olacağı projede bö­lümler, 200 metrekareden başla­yıp 32 bin metrekareye kadar bir­leştirilebilecek. Proje, 8 metreye varan kat yüksekliği ve 13 metreye varan kolon açıklığı ile TIR geçiş­lerine de uygun. Ticarethane Du­dullu, OSB içinde yer alması sebe­biyle alıcılarına uygun enerji ma­liyeti, yatırım teşvikleri ve vergi muafiyeti gibi ekstra avantajlar ve kolaylıklar da sağlıyor.”

Anahtar teslimleri 36 ay sonra

Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren yatırımların gayrimenkule yöneleceğini düşündüğünü dile getiren Dinçel, “Ticari yatırım, konuta göre yüzde 25 daha yüksek getiri elde etme imkanı sağlıyor. Yatırımın geri dönüş süreleri ise konutta ortalama 18 yıl olurken, ticari gayrimenkulde 15 yıl civarında. Hatta lokasyonuna göre 15 yılın altında olan bölgeler de var” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, Ticarethane Dudullu, İstanbul Havalimanı’na 75 kilometre, Sabiha Gökçen’e 20 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Projenin 36 ay sonra teslim edilmesi planlanıyor.

Projeyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

Bugüne kadar yatırım yaptıkları 4 sanayi konseptli Ticarethane projesi ile yaklaşık 21 bin kişiye istihdam sağlamayı ve bu yatırımlarla ekonomiye büyük katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Mahmut Asmalı, “Ülkemizin üretim kapasitesini yükselterek yaklaşık 8 bin kişiye istihdam, ekonomimize büyük katkı sağlayacak dördüncü Ticarethane projemiz olan Ticarethane Dudullu’yu sanayimize kazandırıyoruz” açıklamasında bulundu.