TİGEM 16 safkan Arap tayını satıyor
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 16 erkek safkan Arap koşu tayını açık artırmayla satışa çıkardı.
ANKARA (DÜNYA)
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 16 adet erkek safkan Arap koşu tayını açık artırmayla ayrı ayrı satışa çıkardı.
İhale 13 Ekim 2020 saat 12:00’da İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak. At başına geçici teminatın 15 bin lira olarak belirlendiği ihalede, yabancı şirketlerin ibraz edecekleri belgelerin konsolosluklar tarafından onaylanmış olması gerekiyor. İhale, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.