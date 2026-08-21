TİGEM’den kuraklığa toleranslı tohumlar

Programın ikinci gününde düzenlenen toplantıda TİGEM Genel Müdürü Dr. Ha­san Gezginç, kurumun bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri­ne ilişkin güncel verileri paylaş­tı. TİGEM’in 17 işletme, 8 bin 145 personel ve 3,6 milyon dekar ara­ziyle faaliyet gösterdiğini belir­ten Gezginç, üretim çalışmaları­nın özellikle tohumluk ve damız­lık ihtiyacının karşılanmasına odaklandığını aktardı.

Tohum üretiminde hedef 233 bin ton

TİGEM’in 2026 yılı bitkisel üretim döneminde hububatta 380 bin ton rekolte, sertifikalı to­humda ise 233 bin ton üretim he­defi bulunuyor. Sertifikalı tohum üretiminde yüzde 25 pazar payı­na sahip olan kurum, iklim deği­şikliğinin üretim üzerindeki etki­lerine karşı tohumluk alanlarının yaklaşık yüzde 40’ını kuraklığa toleranslı çeşitlere ayırdı.

Tescil edilen yeni tohum çeşit­lerinin yanı sıra Vezir-55 kene­vir çeşidinin de üretime kazan­dırıldığı belirtilirken, TİGEM’in KKTC, Azerbaycan ve Irak başta olmak üzere farklı ülkelere ser­tifikalı tohum ihracatı sürüyor. Emine Erdoğan’ın himayesin­de yürütülen Yerel Tohum Pro­jesi kapsamında tespit edilerek tescillenen tohumlar da 1 milyon paket halinde üreticilerle buluş­turuldu.TİGEM’in tarımsal üre­tim altyapısındaki kapasite ar­tışı yatırımlarla da destekleni­yor. Sulu tarım alanı 1 milyon 41 bin dekara ulaşırken, 48 MW’ın üzerinde GES projesi yürütülü­yor. Kurumun silo kapasitesi 275 bin tona ulaşırken, modern yem tesislerine yönelik yatırımlar da devam ediyor.