TİGEM’den kuraklığa toleranslı tohumlar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile “Güvenilir Ürün Platformu” tarafından yürütülen “Tarım Varsa Hayat Var” projesi kapsamında tarım ve gıda sektörü temsilcileri TİGEM Karacabey İşletmesi’nde bir araya geldi. İki gün süren programda tarla üretim alanları, hayvancılık tesisleri, mekanizasyon altyapısı ve üretim süreçleri incelendi.
Programın ikinci gününde düzenlenen toplantıda TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, kurumun bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. TİGEM’in 17 işletme, 8 bin 145 personel ve 3,6 milyon dekar araziyle faaliyet gösterdiğini belirten Gezginç, üretim çalışmalarının özellikle tohumluk ve damızlık ihtiyacının karşılanmasına odaklandığını aktardı.
Tohum üretiminde hedef 233 bin ton
TİGEM’in 2026 yılı bitkisel üretim döneminde hububatta 380 bin ton rekolte, sertifikalı tohumda ise 233 bin ton üretim hedefi bulunuyor. Sertifikalı tohum üretiminde yüzde 25 pazar payına sahip olan kurum, iklim değişikliğinin üretim üzerindeki etkilerine karşı tohumluk alanlarının yaklaşık yüzde 40’ını kuraklığa toleranslı çeşitlere ayırdı.
Tescil edilen yeni tohum çeşitlerinin yanı sıra Vezir-55 kenevir çeşidinin de üretime kazandırıldığı belirtilirken, TİGEM’in KKTC, Azerbaycan ve Irak başta olmak üzere farklı ülkelere sertifikalı tohum ihracatı sürüyor. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Yerel Tohum Projesi kapsamında tespit edilerek tescillenen tohumlar da 1 milyon paket halinde üreticilerle buluşturuldu.TİGEM’in tarımsal üretim altyapısındaki kapasite artışı yatırımlarla da destekleniyor. Sulu tarım alanı 1 milyon 41 bin dekara ulaşırken, 48 MW’ın üzerinde GES projesi yürütülüyor. Kurumun silo kapasitesi 275 bin tona ulaşırken, modern yem tesislerine yönelik yatırımlar da devam ediyor.