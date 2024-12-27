TİM Başkanı: 2,8 milyar dolarlık ihracatla dünya halı pazarında söz sahibiyiz

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından 17 yıldır düzenlenen Ulusal Halı Tasarım Yarışması'nın kazananları ve 2023 yılında halı sektörünün ihracatına katkı sunan sektör temsilcileri ödüllendirildi.

17.⁠ ⁠Ulusal Halı Tasarım Yarışması'nın birincisi İnan Burhanlı olurken, ikinci sırada Esma Deniz, üçüncü sırada Yaren İleri yer aldı. 2023 yılında halı sektörünün ihracatına katkı sunanların ödülleri ise Dokuma Makine Halısı, Tufting Halı, Kadife Halı ve Seccade ile El Halısı Kategorileri’nde 10’ar firmaya dağıtıldı. İHİB Özel Ödülü’ne Mine Gökbuket Erbek layık görüldü ve ödülünü Türk Dokumacı kadınlarına hediye etti. Yılın Halıcısı Özel Ödülü ise Hereke halılarının dayen ismi Erhan Ör’ün oldu.

Dünyada en avantajlı olduğumuz sektörlerden biri...

Küresel halı ihracatının yüzde 16,4’ünü Türkiye’nin gerçekleştirdiğini dile getiren Mustafa Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl 2,8 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl ocak-kasım dönemini yüzde 5 artıda kapattık. 2024’ü hemen hemen bu oranda bir artışla tamamlayacağımızı söyleyebiliriz. Halı, dünyada en avantajlı olduğumuz sektörlerden biri. Dolayısıyla bu sektörlerimize gözümüz gibi bakmalıyız. İhracatta daha büyük başarılara imza atmak için de üretimi tasarımla, inovasyonla ve yüksek teknolojiyle buluşturmak zorundayız” dedi.

Sektörün can damarı: Yenilik ve yaratıcılık

Organizasyona ev sahipliği yapan İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Katma değerli ihracat sadece ekonomik başarıların değil, aynı zamanda kültürel zenginliklerimizi dizayn ve teknoloji ile buluşturarak dünyaya taşımanın anahtarıdır. 17’ncisini düzenlediğimiz ulusal halı tasarım yarışması yenilik ve yaratıcılığın sektörün can damarı olduğunun en güzel örneğidir. Tasarımlarımız sadece bir ürün değil, Türk halıcılığının geleceğine ışık tutan birer yol göstericidir. Türk halıcılığı sadece ekonomik bir değer değil aynı zamanda dünyada tanınması gereken bir sanat ögesidir” dedi.