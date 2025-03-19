TİM Başkanı: "Enflasyon yüzde 20'lere düşmedikçe bize rahat yok"

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği tarafından, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) desteğiyle düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına katılacağı açıklanan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Ankara’daki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı nedeniyle bu katılımı iptal ettiği belirtildi.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ekonomik gündemi değerlendirdi: "Özellikle ikinci yarıda ihracatçıyı ve sanayiciyi daha fazla destekleyici politikalar ortaya konacak. Sorunlarımızı (ekonomi yönetimine) anlatıyoruz. Sanayi tarafındaki problemi herkes biliyor. Ancak ortada bir program var. Programın ana hedefi enflasyonu düşürmek. Enflasyon yüzde 20'lere doğru düşmedikçe bizlere eskisi gibi rahatlık yok" dedi.

"Üretim pahalı ithalat ucuz..."

Fuarda ilk defa Ticaret Bakanlığı'nın da desteğiyle B2B alım heyeti programı kapsamında ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden de alım heyeti yapıldığını dile getiren TASD Başkanı Berke İçten, etkinlik konusundaki görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Uzun zamandır ilk defa bir kış fuarında bu kadar yoğun alım heyeti organizasyonuyla açılış gerçekleştiriyoruz... Türkiye'de üretmenin pahalı, ithal etmenin ucuz olduğu bir süreçten hep birlikte geçmekteyiz. İthalatımızdaki olumsuz tablonun 2025'in ilk ayına da yansıdığını üzülerek görmekteyiz. Sektörümüz ocakta yaklaşık 120 milyon dolar dış ticaret açığı verdi" diye konuştu.

İthal ayakkabılara uygulanan yüzde 10'luk ilave gümrük vergisine işaret eden İçten, şu açıklamalarda bulundu: "Doğru ve zor bir karar. Yüzde 10 ile sınırlı kalan ilave gümrük vergisinin bugünkü konjonktürde çok fazla yeterli olmayacağını düşünmekle birlikte kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Şubatta devreye giren ilave gümrük vergisindeki yeni uygulamanın önümüzdeki dönemde ayakkabı ithalatını bir miktar frenleyeceğini umut ediyorum. İthalatın kalem kalem incelendiğinde en büyük artışın spor ayakkabılarda olduğunu ve bu ayakkabıların ülkemizde yeteri kadar üretilemediği gerçeği ortadadır. Bu noktada devletimizin özellikle ham madde ve yarı mamul ithalatındaki uygulamaları tekrar gözden geçirmesinde yarar vardır."

"Çakma ayakkabı üretiminde rekor rakam"

Berke İçten, son aylarda Mısır'dan yapılan ayakkabı ithalatında olağan dışı artış yaşandığını kaydederek, bu ülkeye karşı birtakım önlemler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Geçen yıl 76 milyon çift ayakkabı ithal edildiğini dile getiren İçten, çakma ayakkabı üretiminin ise 200 milyon çiftlere varabildiğini, bu nedenle sektör üzerinde çok büyük tehdit olduğunu bildirdi.