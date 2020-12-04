TİM Başkanı Gülle: İhracat Türk Hava Yolları’nın kanatlarında yükselecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen İşbirliği Protokolü Lansmanı'nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, sınırların kapandığı, pandeminin en zorlu anlarında, Turkish Cargo'nun, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında olduğunu söyledi.

Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payının yüzde 10'u aştığına dikkat çeken Gülle, "İnşallah bu protokolle de, hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Geçtiğimiz eylül ayında açıkladığımız en yüksek eylül ayı ihracat rakamımızda ve ekim ayında açıkladığımız cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamında ürünlerimizin müşterilere hızla ulaşmasını sağlayan Turkish Cargo'nun katkısı oldukça büyük. Çünkü ihracat bir takım işi. İhracatçının aldığı her sipariş, finansmanıyla, üretimiyle, pazarlamasıyla, lojistiğiyle organizasyon gerektiren ciddi bir süreç. Turkish Cargo da, küresel salgının en zorlu döneminde ihracatın lojistik yükünü başarıyla sırtlayarak Güvenilir Tedarikçi Liman Türkiye algısına da önemli bir destek verdi. 2-3 gün içinde dünyanın bir ucuna ürünlerimizi güvenle ihraç ediyoruz." dedi.

Yüzde 10-30 indirim uygulanacak

Hava kargonun her zaman büyük bir avantaj sunduğunu belirten Güller, şunları söyledi: "TİM-THY iş birliğiyle beraber, Turkish Cargo, ABD, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Çin, Hindistan, Hong Kong, İsveç, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Mısır, Norveç, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Tayland, Ürdün ve Vietnam’daki 28 destinasyona, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında, yüzde 10 ila yüzde 30 indirim uygulayacak. Destinasyonları, lojistikte hangi noktaların yoğun biçimde kullanıldığını ve bu noktalara ihracat miktarını analiz ederek, ihracatçımızın maksimum verim alacağı şekilde belirledik. Bu iş birliğimizin, Ülkemiz ihracatı için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Türkiye ihracatla yükselecek, ihracat da Türk Hava Yolları’nın kanatlarında yükselecek."

Pandemi sonrasında kurulacak yeni dünya düzeninde fiyat rekabetinin yanında lojistiğin öne çıkacağını kaydeden Gülle, Türkiye'nin bu dönemi pandemi sonrasındaki tedarik döneminde ihracatın rekabetiyle arttıran en önemli ülke olacağını vurguladı.