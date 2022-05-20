TİM Başkanı Gülle'nin ardından bir açıklama da Kileci'den geldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin "Mevzuata göre 5 oyla tekstil sektör kurulu başkan yardımcısı seçildim" açıklamasının ardından bir açıklama da Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı seçilen Fikret Kileci'den geldi.

Çarşamba gününden itibaren yaşanan tartışmalar üzerine açıklama gereği duyduğundan bahseden Kileci, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye İhracatçılar Meclisi Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı seçimi, 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılmıştır. Seçim sonucunda, sektör kurulu başkanlığına Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci; Başkan Yardımcılıklarına ise Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin seçilmişlerdir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."