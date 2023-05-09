TİM Başkanı Gültepe: Gümrük Birliği anlaşması güncellenmeli

Gültepe, Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı gün olarak kutlanan "9 Mayıs Avrupa Günü" nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin ekonomik çıkarlarının Avrupa ile yoğun ilişkilerden ve bütünleşmekten geçtiğini söyledi.

"Avrupa’ya ihracatımız 2022’de 140 milyar dolar oldu"

Türkiye’nin Avrupa’ya 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 12,4’lük artışla 140 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Gültepe, "Türkiye ile Avrupa arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi gerekiyor. Ekonomik verilere baktığımızda Avrupa kıtasının toplam ihracatımızdan yüzde 55 pay aldığını görüyoruz.

En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Fransa şeklinde sıralanıyor. Avrupa kıtasına en çok ihracat yapan ilk 5 sektör ise sırasıyla otomotiv, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile elektrik ve elektronik oldu. Ülkemizin 2025 yılında 300 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunuyor. Bu hedefe ulaşabilmemiz için Avrupa’ya ihracatımızı 200 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"İş birliğini artırmak için projeler geliştiriyoruz"

TİM Başkanı Gültepe, Avrupa ile süre gelen iş birliğini daha da artırmak için projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinin İstanbul’da yerleşik başkonsolosluk temsilcilerinin katılımlarıyla 'Ticarette Yeni Ufuklar' etkinlik serimizin ilkini düzenledik. 16 ülkeden katılımcıların yer aldığı toplantımızda ticaretimizi nasıl artıracağımızın yollarını tartıştık.

Türkiye ve Avrupa’nın karşılıklı ticarette önemli bir potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyeli hayata geçirmek için Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi talebimizi tekrar ilgili taraflarla paylaştık. Bununla beraber, tarım, kamu alımları, hizmetler ve e-ticaret gibi alanlarda iş birliğimizi de artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ticarette Yeni Ufuklar" serisinin farklı ülke grupları bazında devam edeceğini ifade eden Gültepe, gelecek dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkeleri, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı, Uzak Doğu ve Asya Ülkeleri ile Transatlantik ve Güney Amerika ülkelerine yönelik etkinlikler gerçekleştireceklerini aktardı.