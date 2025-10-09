TİM Başkanı Gültepe: Yapay zeka artık teknolojinin ötesinde stratejik bir dönüşüm aracı

TİM tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Mustafa Gültepe, bugün 150 bini aşkın ihracatçının ortak sesi, ülkenin üretim ve ihracattaki kararlılığının gücüyle, Türkiye'nin yenilikçi vizyonunu dünyaya ilan etmek için bir arada olduklarını belirtti.

Özgün fikirleri yeşerten, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekosistemin oluştuğu İnovasyon Haftası'nın 12'ncisini gerçekleştirdiklerini kaydeden Gültepe, şunları kaydetti:

"Bu yılki temamız 'Tomorrow: Now' yani, 'Gelecek: Şimdi'. Gelecek artık takvim yapraklarında değil, yapay zekada ve kodlarda hayat buluyor. Bu nedenle İnovasyon Haftası'nı yapay zeka ekseninde yeniden kurguladık. Artık yapay zeka, teknolojinin ötesine geçerek toplumun tüm alanlarını etkileyen stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu dönüşüm, üretimden ihracata kadar her alanda yeni fırsatlar doğuruyor. Bugün artık, sadece sıradan bir ürünü değil, bilgiyi, tasarımı ve teknolojiyi de ihraç eden bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. AR-GE'ye, girişimciliğe, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla küresel rekabette gücümüzü artırıyoruz."

"İnovasyonun dönüştürücü gücünü derinlemesine keşfetme imkanı bulacağız"

TİM Başkanı Gültepe, üniversitelerden teknoparklara, girişim evlerinden sanayi kuruluşlarına uzanan geniş ekosistemin ortak bir vizyon etrafında buluştuğunu dile getirdi.

Bu yıl, İnovasyon Haftası kapsamında yenilikçi panellerde 120'den fazla konuşmacıyı buluşturacakları bir program hazırladıkları bilgisini veren Gültepe, "Zenginleştirici masterclass'lar, çalıştaylar ve çözüm odaklı grup çalışmalarıyla katılımcılarımıza, inovasyonun dönüştürücü gücünü derinlemesine keşfetme imkanı bulacağız. Genç girişimcileri desteklediğimiz Next Generation Zone'da, üniversitelerle endüstri arasında köprüler kurarak sektörler arası işbirliğini artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gültepe, İnovaLİG yarışmasına 2 bin 400'den fazla firmanın başvurduğunu söyledi.

İnovaTİM ailesinin bugün 3 bini aşkın gençle büyüdüğünü belirten Gültepe, yenilikçi projelere, güçlü işbirliklerine ve geleceği şekillendiren her adıma destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.