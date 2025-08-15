TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Mobilya ihracatı 25 yılda yüzde 2000’in üzerinde arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, mobilya sektörünün son 25 yılda tasarım, markalaşma ve yurt dışına açılma alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, artan üretim gücü ve markalaşma adımlarının sektörü küresel ölçekte daha görünür kıldığını söyledi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 25–27 Eylül’de düzenlenecek İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı Furnishings & Design İstanbul’un (FDI) tanıtım toplantısında konuşan Gültepe, küresel ticarette sürdürülebilir başarı için tasarımın iş süreçlerinin merkezine alınması gerektiğini vurguladı. “2000’lerin başında 180 milyon dolar olan mobilya ihracatımız bugün 5 milyar dolara ulaştı. Bu, yüzde 2000’in üzerinde bir artış anlamına geliyor” diyen Gültepe, Türkiye’nin mobilya ihracatında ilk 10 ülke arasında yer aldığını, 200’den fazla ülkeye ihracat yapıldığını ve dış ticaret fazlası verildiğini kaydetti.

“Tasarımı endüstrinin kalbine yerleştirmeliyiz”

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ise küresel rekabette yetkinliklerin artırılması gerektiğini belirterek, “Mobilya özelinde ihracat artışı son çeyrek yüzyılda 17 kat. Ancak bu bize yetmez, tasarımı endüstrinin kalbine yerleştirmemiz gerekiyor” dedi.

Güleç, inovasyon, özgünlük ve yaratıcılığın sektör için kritik olduğunu ifade ederek, sanayide tasarım kabiliyetlerinin gelişmesinin ülke ekonomisinde çarpan etkisi yaratacağını vurguladı.

Üç gün sürecek fuarda inovasyon, yeşil dönüşüm, rekabet stratejileri, tasarımcı-üretici iş birliği ve dönüşen çalışma alanları gibi konular ele alınacak; yurt içi ve yurt dışından 50’nin üzerinde tasarımcı ve konuşmacı yer alacak.