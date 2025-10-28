TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Tekstilde daralma geçici
Mersin’de düzenlenen ATHİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde sektör temsilcileri, tasarım ve teknolojinin sürdürülebilir büyümedeki rolünü vurguladı. Sektörün zorluklara rağmen mücadeleye devam ettiğini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Tekstilde daralma geçici, 2026’da büyüme başlayacak" dedi.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB), 2024 yılında yüzde 6,4 artışla 1 milyar 124 milyon dolar ihracat değerine ulaşılmasını sağlayan üyelerini ödüllendirdi. Aynı organizasyonda ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananları da açıklandı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ATHİB Başkanı Fatih Doğan, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan maliyet baskılarına rağmen üretimden vazgeçmeyen ihracatçıların ülke ekonomisine katkılarını vurguladı. Sektörün rekabet gücünü artırmak, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve markalaşma süreçlerinde ilerlemek için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Doğan, ödül alan firmaları tebrik etti. Başkan Doğan, ayrıca 14’üncüsünü düzenledikleri ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın gençleri sektörle buluşturan önemli bir köprü olduğuna dikkat çekerek, genç tasarımcıları destekleyen firmalara ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.
“Tekstil teknolojiye yatırım yapmalı”
Törende konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise son yıllarda emek yoğun sektörlerde yaşanan zorluklara rağmen ihracatçıların üretimden ve mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı. Türkiye’nin 2024 yılında 262 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın yüzde 4 oranında artışla büyümeye devam ettiğini ifade eden Başkan Gültepe, söz konusu ivmelenmenin otomotiv, kimya, savunma ve mücevherat gibi sektörlerden kaynaklandığına işaret etti.
Gültepe, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son dönemde yaşanan daralmanın geçici olduğunu, 2026 yılıyla birlikte yeniden büyüme sürecine girileceğini dile getirdi. Türkiye’nin hedefinin dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girmek olduğunu anımsatan Gültepe, bu hedefe ulaşmak için tüm sektörlerin çift haneli büyüme kaydetmesi gerektiğini söyledi. Gültepe, “Üretim kadar tasarıma ve teknolojiye de yatırım yapmalıyız. İhracatta sürdürülebilir büyümenin anahtarı buradadır” diye konuştu.
ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, Türkiye’nin tekstil sektöründe dünya ihracatında güçlü bir konuma sahip olduğunu, ancak küresel rekabette öne çıkmanın yolunun inovasyon ve tasarım kültürünü geliştirmekten geçtiğini vurguladı. Yarışmanın, sektörde katma değerli üretimi teşvik etmek ve genç tasarımcıları desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirten Kıvanç, bu organizasyonun hem gelenekselleşerek sektör için umut kaynağı haline geldiğini hem de sanayi ile gençleri buluşturan önemli bir platform olduğunu ifade etti.
Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
Bu törenin hemen ardından tekstil ve moda tasarımı alanındaki öğrencileri yaratıcı, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananları açıklandı. 10 finalist arasında yapılan değerlendirmede “Sedna” isimli tasarımıyla Nurda Dernek birinciliği kazandı.
“Enerjinin Dokusu” isimli temasıyla Hanım Ayhan ikinciliğe, “Derinlerin Işıltısı” isimli temasıyla Doğa Demirtaş üçüncülüğe layık görüldü. LC Waikiki Özel Ödülü’nü “Zümrüdüanka’nın Doğuşu” tasarımıyla Rabia Yıldırım, KOTON Özel Ödülü’nü “Milky Way Galaxy” isimli temasıyla Fatmanur Yaman, MUDO Özel Ödülü’nü “The First Bite” isimli temasıyla Füsun Melek Aygün kazandı. Dereceye giren genç tasarımcıların ödüllerini ATHİB Başkanı Fatih Doğan ile birlikte TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi.