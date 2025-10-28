TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Tekstilde daralma geçici

Akdeniz Tekstil ve Ham­maddeleri İhracatçıla­rı Birliği (ATHİB), 2024 yılında yüzde 6,4 artışla 1 milyar 124 milyon dolar ihracat değeri­ne ulaşılmasını sağlayan üyelerini ödüllendirdi. Aynı organizasyon­da ATHİB 14. Dokuma Kumaş Ta­sarım Yarışması’nın kazananları da açıklandı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ATHİB Başkanı Fatih Do­ğan, küresel ekonomik belirsiz­likler ve artan maliyet baskılarına rağmen üretimden vazgeçmeyen ihracatçıların ülke ekonomisine katkılarını vurguladı. Sektörün re­kabet gücünü artırmak, yeşil dö­nüşüm, dijitalleşme ve markalaş­ma süreçlerinde ilerlemek için ça­lışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Doğan, ödül alan firmaları tebrik etti. Başkan Do­ğan, ayrıca 14’üncüsünü düzen­ledikleri ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın gençle­ri sektörle buluşturan önemli bir köprü olduğuna dikkat çekerek, genç tasarımcıları destekleyen fir­malara ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

“Tekstil teknolojiye yatırım yapmalı”

Törende konuşan TİM Başka­nı Mustafa Gültepe ise son yıllar­da emek yoğun sektörlerde yaşa­nan zorluklara rağmen ihracatçı­ların üretimden ve mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı. Türki­ye’nin 2024 yılında 262 milyar do­lar ihracat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın yüzde 4 oranında artış­la büyümeye devam ettiğini ifade eden Başkan Gültepe, söz konusu ivmelenmenin otomotiv, kimya, savunma ve mücevherat gibi sek­törlerden kaynaklandığına işaret etti.

Gültepe, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde son dönemde yaşa­nan daralmanın geçici olduğunu, 2026 yılıyla birlikte yeniden bü­yüme sürecine girileceğini dile ge­tirdi. Türkiye’nin hedefinin dün­yanın ilk 10 ihracatçı ülkesi ara­sına girmek olduğunu anımsatan Gültepe, bu hedefe ulaşmak için tüm sektörlerin çift haneli büyü­me kaydetmesi gerektiğini söyle­di. Gültepe, “Üretim kadar tasarı­ma ve teknolojiye de yatırım yap­malıyız. İhracatta sürdürülebilir büyümenin anahtarı buradadır” diye konuştu.

ATHİB Yönetim Kurulu Baş­kan Yardımcısı Zeki Kıvanç, Tür­kiye’nin tekstil sektöründe dünya ihracatında güçlü bir konuma sa­hip olduğunu, ancak küresel reka­bette öne çıkmanın yolunun ino­vasyon ve tasarım kültürünü ge­liştirmekten geçtiğini vurguladı. Yarışmanın, sektörde katma de­ğerli üretimi teşvik etmek ve genç tasarımcıları desteklemek ama­cıyla düzenlendiğini belirten Kı­vanç, bu organizasyonun hem ge­lenekselleşerek sektör için umut kaynağı haline geldiğini hem de sa­nayi ile gençleri buluşturan önem­li bir platform olduğunu ifade etti.

Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Bu törenin hemen ardından tekstil ve moda tasarımı alanındaki öğrencileri yaratıcı, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen ATHİB 14. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın kazananları açıklandı. 10 finalist arasında yapılan değerlendirmede “Sedna” isimli tasarımıyla Nurda Dernek birinciliği kazandı.

“Enerjinin Dokusu” isimli temasıyla Hanım Ayhan ikinciliğe, “Derinlerin Işıltısı” isimli temasıyla Doğa Demirtaş üçüncülüğe layık görüldü. LC Waikiki Özel Ödülü’nü “Zümrüdüanka’nın Doğuşu” tasarımıyla Rabia Yıldırım, KOTON Özel Ödülü’nü “Milky Way Galaxy” isimli temasıyla Fatmanur Yaman, MUDO Özel Ödülü’nü “The First Bite” isimli temasıyla Füsun Melek Aygün kazandı. Dereceye giren genç tasarımcıların ödüllerini ATHİB Başkanı Fatih Doğan ile birlikte TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi.