TİM Halı Sektör Kuru­lu Başkanı İskender Kaplan, İran, İsrail ile ABD arasında yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nede­niyle Orta Doğu ve Körfez ül­kelerine yönelik sevkiyatların büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek acil mü­dahale çağrısında bulundu.

Deniz yolu güzergâhlarının kapanmasıyla birlikte ihraca­tın karayoluna yönlendirildi­ğini vurgulayan Kaplan, Tür­kiye–Suriye–Ürdün–Suudi Arabistan koridorunun tıkan­dığını ve Suudi Arabistan’ın tır şoförlerine yönelik transit geçiş vizelerini vermezken ya da süreci aylara yayarak ağır­dan almasının ihracatı durma noktasına getirdiğini duyurdu. Yaşanan tıkanıklığın tüm ima­lat sektörlerini etkilediğini ve krizin boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Baş­kanı İskender Kaplan, durumu şu sert sözlerle değerlendirdi:

"İran-ABD savaşı nedeniyle deniz yolu kapanınca zorun­lu olarak Türkiye–Suriye–Ür­dün–Suudi Arabistan kori­dorunu kullanmaya başladık. Türk tırları bu güzergâh üze­rinden Suudi Arabistan’ın ya­nı sıra Katar, Kuveyt, Birle­şik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Yemen’e ürün taşıyordu.

Ancak Suudi Arabistan’ın transit geçiş vi­zelerinde çıkardığı engeller ve süreci yavaştan alması yü­zünden Suriye’nin bu yol gü­zergahına geçiş sağlayan sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları oluştu, adeta tıkan­dık. Bu sıkıntı sadece halı sek­törünün değil, Orta Doğu’ya mal gönderen tüm Türki­ye ihracatının ortak kâbusu­dur. Katar, Kuveyt, BAE, Bah­reyn, Umman ve Yemen’deki alıcılar siparişlerini dört göz­le beklerken, mallar fabrika­larımızın depolarında sevki­yat bekliyor. Depolarımız dol­du, yeni üretim yapamaz hale geldik."

"Navlun maliyetleri 10 bin doları aştı, acil aksiyon şart"

Lojistik maliyetlerinde­ki fahiş artışa ve diplomatik çağrıya dikkat çeken İskender Kaplan, normal şartlarda de­niz yolu ihracatında kontey­ner başına 1.000 ila 1.500 do­lar ödenirken, tırlarla sağla­nan karayolu sevkiyatlarında maliyetin 10 bin doları aştığı­nı vurguladı.

Zaten katlanıl­ması güç taşıma giderleriyle mücadele eden Türk ihracat­çısının bu haksız vize bürok­rasisiyle uluslararası pazar­larda darbe aldığını belirten Kaplan, sözlerini şöyle ta­mamladı: "Bu krizin çözümü için Ticaret Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız acilen aksiyon almalı, Suudi yetkili­lerle masaya oturarak vize sü­recini hızlandırmalıdır. Aksi takdirde, fabrikalarda yığılan ve sevkiyat bekleyen ürünler üreticinin elinde patlayacak; Körfez pazarındaki kalıcı bağ­larımız ve rekabet gücümüz büyük yara alacaktır."