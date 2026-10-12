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TİM Halı Sektör Kuru­lu Başkanı Kaplan: Orta Doğu koridoru tıkandı ürünler elimizde kalacak

Suudi Arabistan’ın transit geçiş vizelerindeki gecikmeler nedeniyle Orta Doğu koridorunda sevkiyatların aksadığını belirten İsmail Kaplan, ihracatta tır başına taşıma maliyetinin 10 bin doları aştığını kaydetti. Kaplan, ticaret ve dışişleri bakanlıklarına acil girişim çağrısı yaptı.

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TİM Halı Sektör Kuru­lu Başkanı Kaplan: Orta Doğu koridoru tıkandı ürünler elimizde kalacak

TİM Halı Sektör Kuru­lu Başkanı İskender Kaplan, İran, İsrail ile ABD arasında yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nede­niyle Orta Doğu ve Körfez ül­kelerine yönelik sevkiyatların büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek acil mü­dahale çağrısında bulundu.

Deniz yolu güzergâhlarının kapanmasıyla birlikte ihraca­tın karayoluna yönlendirildi­ğini vurgulayan Kaplan, Tür­kiye–Suriye–Ürdün–Suudi Arabistan koridorunun tıkan­dığını ve Suudi Arabistan’ın tır şoförlerine yönelik transit geçiş vizelerini vermezken ya da süreci aylara yayarak ağır­dan almasının ihracatı durma noktasına getirdiğini duyurdu. Yaşanan tıkanıklığın tüm ima­lat sektörlerini etkilediğini ve krizin boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Baş­kanı İskender Kaplan, durumu şu sert sözlerle değerlendirdi:

"İran-ABD savaşı nedeniyle deniz yolu kapanınca zorun­lu olarak Türkiye–Suriye–Ür­dün–Suudi Arabistan kori­dorunu kullanmaya başladık. Türk tırları bu güzergâh üze­rinden Suudi Arabistan’ın ya­nı sıra Katar, Kuveyt, Birle­şik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Yemen’e ürün taşıyordu.

Ancak Suudi Arabistan’ın transit geçiş vi­zelerinde çıkardığı engeller ve süreci yavaştan alması yü­zünden Suriye’nin bu yol gü­zergahına geçiş sağlayan sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları oluştu, adeta tıkan­dık. Bu sıkıntı sadece halı sek­törünün değil, Orta Doğu’ya mal gönderen tüm Türki­ye ihracatının ortak kâbusu­dur. Katar, Kuveyt, BAE, Bah­reyn, Umman ve Yemen’deki alıcılar siparişlerini dört göz­le beklerken, mallar fabrika­larımızın depolarında sevki­yat bekliyor. Depolarımız dol­du, yeni üretim yapamaz hale geldik."

"Navlun maliyetleri 10 bin doları aştı, acil aksiyon şart"

Lojistik maliyetlerinde­ki fahiş artışa ve diplomatik çağrıya dikkat çeken İskender Kaplan, normal şartlarda de­niz yolu ihracatında kontey­ner başına 1.000 ila 1.500 do­lar ödenirken, tırlarla sağla­nan karayolu sevkiyatlarında maliyetin 10 bin doları aştığı­nı vurguladı.

Zaten katlanıl­ması güç taşıma giderleriyle mücadele eden Türk ihracat­çısının bu haksız vize bürok­rasisiyle uluslararası pazar­larda darbe aldığını belirten Kaplan, sözlerini şöyle ta­mamladı: "Bu krizin çözümü için Ticaret Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız acilen aksiyon almalı, Suudi yetkili­lerle masaya oturarak vize sü­recini hızlandırmalıdır. Aksi takdirde, fabrikalarda yığılan ve sevkiyat bekleyen ürünler üreticinin elinde patlayacak; Körfez pazarındaki kalıcı bağ­larımız ve rekabet gücümüz büyük yara alacaktır."

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP
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