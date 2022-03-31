TİM için hareketlilik başladı, 3 ismin adaylığı konuşuluyor

İmam GÜNEŞ

Nisan ayında Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliğinde yeni yönetimler belirlenecek. Seçimlere günler kala heyecan artarken, Haziran ayında yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) seçimlerinde hangi isimlerin aday olacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, ihracatçı birliklerinde yapılacak seçimler TİM seçimlerini doğrudan etkiliyor. Çünkü TİM başkan adayı olmanın ilk koşulu, aday olacak ismin yönetimde olduğu listenin seçimi kazanması olacak. Aynı zamanda seçimlerin ardından yeni TİM delegeleri belli olacak. Delegelerin değişecek olması TİM başkanlığı için kartları yeniden dağıtacak.

Gülle ve Güleç aday

TİM seçimlerine 3 ay kala kulislerde 3 ismin adı yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Bu isimlerden ilki mevcut Başkan İsmail Gülle. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) yönetim kurulu üyesi olan Gülle, yine mevcut Başkan Ahmet Öksüz’ün listesinde yer alıyor. Öksüz, İTHİB seçimlerine tek liste gireceği için Gülle’nin TİM Başkanı olması yönünde önünde bir engel bulunmuyor. İhracatçı kulislerinde Gülle’nin en şanslı isim olduğu dile getiriliyor. Bunun nedeni olarak Gülle’nin özellikle pandemi döneminde yaptığı çalışmalarla ihracatçıların takdirini kazanması, göreve geldiğinde 66 bin olan ihracatçı sayısını 103 bine çıkarması, başta KOBİ’ler olma üzere ihracatçıların her an ulaşabildiği bir isim olması gösteriliyor.

Gülle’den sonra başkanlık için ismi anılan diğer bir isim Ahmet Güleç. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç’in iki dönemlik görev süresi nisan ayında dolacak. Mevcut yönetimde görev alan Erkan Özkan’ın listesinde yer alacak olacak Güleç’in seçimlerin hemen ardından TİM başkan adaylığını açıklaması bekleniyor. Erkan Özkan’ın da tek liste olarak seçime girecek olması, Güleç TİM serüveni için ilk engeli aşması anlamına geliyor. Mobilya sektörünün tamamından destek alan Güleç’in bazı sektörlerin önemli isimlerinden de desteğe aldığı kulislerde konuşuluyor.

Öztiryaki şartlı aday

TİM başkanlığı için konuşulan diğer bir isim ise Tahsin Öztiryaki. İDDMİB Başkanı olan Öztiryaki’nin de iki dönemli görev süresi nisan ayında dolacak. İDDMİB için iki aday var. Biri Çetin Tecdelioğlu, diğeri Ayşegül Çapan. İki isim de Öztiryaki’nin mevcut yönetiminde yer alıyor. Öztiryaki ise seçimlere Çapan’ın listesinden katılacak. Ayşegül Çapan ve ekibinin seçimleri kazanması halinde Öztiryaki’nin TİM başkan adaylığını açıklayacağı kulisler konuşuluyor. Öztiryaki’nin de aday olması halinde 2018 yılında yarışan İsmail Gülle ve Tahsin Öztiryaki 4 yıl sonra yeni bir rekabete tutuşmuş olacak. İhracatçılarla yaptığımız görüşmelerde sürpriz bir ismin daha TİM başkan aday olacağı belirtiliyor. Bu ismin kim olduğuna henüz ulaşamadık. Ancak, ihracatçı birliklerindeki seçimlerin ardından yeni pozisyonların oluşacağı, buna göre yeni isimlerin ve birleşmelerin olabileceğine dikkat çekiliyor.

TİM'DE BAŞKANLIK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

TİM başkanı olabilmek için ilk şart, aday olacak ismin temsil ettiği sektörün ihracatçı birliğinde yer alması. Bunun için nisan ayında yapılacak seçimlerde aday olacak kişinin yer aldığı yönetim kurulu listesinin seçimleri kazanması gerekiyor. İhracatçı birlikleri seçimlerinin ardından sektör kurulları belirleniyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren sektörel ihracatçı birliklerinden oluşan sektör kurulunda, TİM başkan adayı olacak ismin sektör kurulu başkanı veya başkan yardımcısı seçilmesi gerekiyor. Örneğin, mevcut başkan İsmail Gülle, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin yönetim kurulunda yer alıyor. İstanbul’un yanı sıra, İzmir, Adana, Bursa ve Gaziantep’te de tekstil ve hammaddeleri ihracatçı birliği bulunuyor. Gülle, bu 5 birliğin yönetiminden seçilen sektör kurulunda başkanlık görevini üstleniyor. Bu aşamaları tamamlayan adaylar haziran ayında yapılacak TİM seçimlerinde seçilme hakkına sahip olacak.