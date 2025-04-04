TİM: Kimya sektörü martta 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Kimya sektörü ise 2,7 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek mart ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün üç aylık ihracatı ise 7,5 milyar doları aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı mart ayında yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece en yüksek 2’inci mart ayı ihracatı oldu. Kimya sektörü ise 2,7 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek mart ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün üç aylık ihracatı ise 7,5 milyar doları aştı.



Kimya sektörünün mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz mart ayında 2,7 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Böylece mart ayında diğer sektörler arasında en çok ihracat yapan ikinci sektör konumumuzu sürdürmeyi başardık. Ocak-Mart dönemi olarak üç aylık ihracatımız ise 7,5 milyar doları aştı. Yıl sonu hedefimize ulaşabilmek için ihracatımızı daha çok artırmamız gerekiyor” dedi.