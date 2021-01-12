TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı Dinçer ve yönetimi istifa etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ve yönetimi istifa etti.

İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) Başkanı da olan Aydın Dinçer’in aldığı istifa kararının ardından başta Ege Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Mevlüt Kaya olmak üzere 12 kişilik yönetim kurulundan 10 kişi istifalarını sundu. İstifa kararının arka planında, sektörel dayanışmanın tam olarak sağlanamaması olduğu konuşuluyor.

Ege’den 3 istifa birden

Konu ile ilgili DÜNYA’ya konuşan Ege Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, istifa kararının çok önceden alındığı belirterek, “Başkanımızın aldığı istifa kararının ardından biz de istifamızı sunduk. Maden sektör kurulunda Ege’yi 3 üye temsil ediyor. Hepimiz istifa ettik. Çünkü bizim anlayışımız birlik ve beraberlikten yana. Ben değil biz diyerek hareket ediyoruz.” dedi.

Sektör istifaya alıştı

Maden sektöründe daha önce de istifa depremi yaşanmıştı. Bir önceki İMİB Başkanı Ali Kahyaoğlu’nun yönetimi düşmüş, olağanüstü genel kurula gidilmişti. O dönemde İMİB’de 21 yönetim kurulu asil ve yedek üyesinin 13’ü istifa etmiş ve yönetim 8 kişiye düşmüştü. Yönetimde fikir ayrılıklarından dolayı bütünlük sağlanamadığı için erken yapılan seçimlerde şu anki başkan olan Aydın Dinçer, 6 ay geçici başkan olarak seçilmişti.