TİM’in yeni yönetim kurulu belli oldu
İhracat ailesine 4 yıl boyunca yön verecek Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yeni yönetim kurulu belli oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genel kurulun ardından ilk sektörler konseyi toplantısını yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı 27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi toplantısında 4 yıl boyunca ihracat ailesine yön verecek olan yeni yönetim kurulu kadrosu belirlendi.
“İhracatı hak ettiği yere taşıyacağız”
Sektörler konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracat Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz. 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımı ile yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Yeni dönemde birlik ruhu itici gücümüz olacak. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı ise en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız. Yeni dönemde daha efektif çalışacağız. TİM olarak birlik ruhuyla hareket ederek ve tüm sektörlerin sorunlarına birlikte çözüm bularak ihracatı hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.
TİM’in yeni yönetim kurulu şöyle:
Mustafa Gültepe- Başkan
Ahmet Güleç - Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
Adil Pelister- Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Çetin Tecdelioğlu- Demir ve Demirdışı Metaller
Fikret Kileci- Tekstil ve Hammaddeleri
Kutlu Karavelioğlu- Makine ve Aksamları
Ali Kavak- Yaş, Meyve, Sebze
Baran Çelik- Otomotiv Endüstrisi
Başaran Bayrak- Gemi, Yat ve Hizmetleri
Birol Celep- Kuru Meyve ve Mamulleri
Burak Yakın- Mücevher
İbrahim Pektaş- Çelik
Melisa Tokgöz Mutlu- Meyve ve Sebze Mamulleri
Mustafa Şenocak- Deri ve Deri Mamulleri
Salahattin Kaplan- Halı
Salih Zeki Poyraz- İklimlendirme Sanayii