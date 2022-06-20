TİM’in yeni yönetim kurulu belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), genel kurulun ardından ilk sektörler konseyi toplantısını yeni TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığında TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı 27 sektörün başkanlarından oluşan TİM Sektörler Konseyi toplantısında 4 yıl boyunca ihracat ailesine yön verecek olan yeni yönetim kurulu kadrosu belirlendi.

“İhracatı hak ettiği yere taşıyacağız”

Sektörler konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracat Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıkıyoruz. 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımı ile yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Yeni dönemde birlik ruhu itici gücümüz olacak. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı ise en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız. Yeni dönemde daha efektif çalışacağız. TİM olarak birlik ruhuyla hareket ederek ve tüm sektörlerin sorunlarına birlikte çözüm bularak ihracatı hak ettiği yere taşıyacağız” diye konuştu.

TİM’in yeni yönetim kurulu şöyle:

Mustafa Gültepe- Başkan

Ahmet Güleç - Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

Adil Pelister- Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

Çetin Tecdelioğlu- Demir ve Demirdışı Metaller

Fikret Kileci- Tekstil ve Hammaddeleri

Kutlu Karavelioğlu- Makine ve Aksamları

Ali Kavak- Yaş, Meyve, Sebze

Baran Çelik- Otomotiv Endüstrisi

Başaran Bayrak- Gemi, Yat ve Hizmetleri

Birol Celep- Kuru Meyve ve Mamulleri

Burak Yakın- Mücevher

İbrahim Pektaş- Çelik

Melisa Tokgöz Mutlu- Meyve ve Sebze Mamulleri

Mustafa Şenocak- Deri ve Deri Mamulleri

Salahattin Kaplan- Halı

Salih Zeki Poyraz- İklimlendirme Sanayii