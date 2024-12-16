Timur Bozdemir, İHKİB’e adaylığını açıkladı

Nurdoğan A. ERGÜN

İhracatçı birliklerinde seçim hazırlıkları erken başladı. 2026 yılının mart ayı sonun­da ya da nisan başında yapılması planlanan ihracatçı birlikleri se­çimlerine hazırlanan DF Dış Tica­ret şirketi Yönetim Kurulu Başka­nı Timur Bozdemir, Türkiye hazır giyim ihracatının %75’ini gerçek­leştiren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) başkanlığına aday oldu­ğunu açıkladı. İHKİB başkanlığını halen, 6 Nisan 2022’de yapılan se­çimde ikinci kez seçilen Mustafa Gültepe yürütüyor. Tüzük gereği, iki dönem başkanlık görevini yü­rüten Gültepe, tekrar aday olamı­yor.

Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığını yürü­ten Gültepe’nin tekrar TİM’e aday olabilmesi için herhangi bir ihra­catçı birliği yönetim kurulunda ol­ması gerekiyor. Timur Bozdemir, 2022’de yapılan Olağan Genel Ku­rul seçimlerinde Gültepe’nin kar­şısında aday olan sanayici Özkan Karaca’nın listesinde yer almış, Karaca’nın ekibi yaklaşık 300 oy farkla seçimi kaybetmişti.

Seçim­lere 15 ay kala adaylığını açıklayan Bozdemir’in karşısında kimlerin aday olacağı henüz netleşmezken, kulislerde sektör içinden 4 kişinin adı konuşuluyor. 1974 Malatya do­ğumlu olan Timur Bozdemir, 17 yıldır sanayici olarak sektörde yer alıyor. Bozdemir’in firması ağır­lıklı Avrupa ve Amerikan pazarla­rı olmak üzere %100 ihracata ça­lışıyor.

“Yeşilçam’ın fakir ama umutlu gençleri olduk”

Türkiye hazır giyim sektörünün izlenen yanlış politikalar nedeniy­le son iki yılda %25-30 küçüldüğü­nü savunan Timur Bozdemir, “Bu %30 küçülme her 100 firmadan 30’unun yok olması anlamına ge­liyor. Bu durum hepimizin canını acıtıyor.

Bu söylendiği gibi global pazardaki daralmanın sonucu de­ğil. Elbette daralma var ama söy­lendiği kadar etkisi yok. Eğer çev­renizdeki ülkelerde, Bangladeş, Pakistan, Mısır gibi ülkelerde hat­ta Yunanistan’da bile hazır giyim imalat ve ihracatı artıyor, sizde kü­çülüyorsa sizde problem var de­mektir. Dünyada %3-4’lük bir da­ralma olabilir ama bu Türkiye’deki yüzde 30’u açıklamıyor. Biz bekle­yip bir şeylerin kendiliğinden dü­zelmesini umut ediyoruz. Yeşil­çam filmlerindeki fakir ama umut­lu genç olduk” dedi.

İhracatçı birliklerinin kurulma amaçları gereği ihracatı artırmak­la yükümlü olduğunu söyleyen Bozdemir, geçmişte atılan yan­lış adımlar neticesinde Amerikan pazarındaki potansiyelin kaçırıl­dığını söyledi. New York’ta açılan Türk Ticaret Merkezi’nin verimli kullanılamadığı için kapatıldığını savunan Bozdemir, “Bugün bizim ABD’ye hazır giyim ihracatımız 700-800 milyon dolar.

ABD’nin hazır giyim ithalatı 106 milyar do­lar” dedi. İHKİB seçimleri için start verdiklerini ve seçime kadar sahada olacaklarını açıklayan Boz­demir, şunları söyledi: “Biz, ‘en kü­çük’ değil gerçekten ihracat yap­maya niyetlenmiş, onu iyi kötü bir yola sokmuş ama büyüyemeyen firmaların sesi olmak için yola çı­kıyoruz. Çünkü en büyük problemi yaşayan ana kütle onlar. Sektörde vizyon problemi var, onu çözme­ye çalışacağız. Bizim Amerika’ya, Arap ülkelerine, Avrupa’ya mal satmamız lazım.

Bizim işimiz mal satmak. Milyon dolarları uzaylı koleksiyonlarına harcamak değil. Hedef pazarlara dönük kültürel, ekonomik, operasyonel ne gereki­yorsa bu vizyonu başlatmak lazım. Şu anda uçurumdan düşen bir taş var, bu taş birden durduramazsı­nız, önce hızını yavaşlatmak gere­kiyor. Biz bir yol açmak istiyoruz.”

İHKİB’in 23 bin 593 üyesi bulunuyor

Son verilere göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’ne (İHKİB) kayıtlı 23 bin 593 ihracatçı bulunuyor. 1 Ocak-30 Kasım 2024 döneminde Türkiye’nin genel hazır giyim ihracatı 16 milyar 66 milton dolar olurken, aynı dönemde İHKİB’in ihracat verileri 11 milyar 24 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Birliğin sadece kasım ayındaki ihracatı yaklaşık 937 milyon dolar oldu.