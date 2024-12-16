Timur Bozdemir, İHKİB’e adaylığını açıkladı
Sanayici Timur Bozdemir, şu anda başkanlığını, TİM Başkanı da olan Mustafa Gültepe’nin yürüttüğü İHKİB başkanlığına aday olacağını açıkladı. İhracatçı birlikleri seçimlerinin 2026 Mart ya da nisan ayında yapılması bekleniyor. İHKİB’in 23 bin 593 ihracatçı üyesi bulunuyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
İhracatçı birliklerinde seçim hazırlıkları erken başladı. 2026 yılının mart ayı sonunda ya da nisan başında yapılması planlanan ihracatçı birlikleri seçimlerine hazırlanan DF Dış Ticaret şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bozdemir, Türkiye hazır giyim ihracatının %75’ini gerçekleştiren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İHKİB başkanlığını halen, 6 Nisan 2022’de yapılan seçimde ikinci kez seçilen Mustafa Gültepe yürütüyor. Tüzük gereği, iki dönem başkanlık görevini yürüten Gültepe, tekrar aday olamıyor.
Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığını yürüten Gültepe’nin tekrar TİM’e aday olabilmesi için herhangi bir ihracatçı birliği yönetim kurulunda olması gerekiyor. Timur Bozdemir, 2022’de yapılan Olağan Genel Kurul seçimlerinde Gültepe’nin karşısında aday olan sanayici Özkan Karaca’nın listesinde yer almış, Karaca’nın ekibi yaklaşık 300 oy farkla seçimi kaybetmişti.
Seçimlere 15 ay kala adaylığını açıklayan Bozdemir’in karşısında kimlerin aday olacağı henüz netleşmezken, kulislerde sektör içinden 4 kişinin adı konuşuluyor. 1974 Malatya doğumlu olan Timur Bozdemir, 17 yıldır sanayici olarak sektörde yer alıyor. Bozdemir’in firması ağırlıklı Avrupa ve Amerikan pazarları olmak üzere %100 ihracata çalışıyor.
“Yeşilçam’ın fakir ama umutlu gençleri olduk”
Türkiye hazır giyim sektörünün izlenen yanlış politikalar nedeniyle son iki yılda %25-30 küçüldüğünü savunan Timur Bozdemir, “Bu %30 küçülme her 100 firmadan 30’unun yok olması anlamına geliyor. Bu durum hepimizin canını acıtıyor.
Bu söylendiği gibi global pazardaki daralmanın sonucu değil. Elbette daralma var ama söylendiği kadar etkisi yok. Eğer çevrenizdeki ülkelerde, Bangladeş, Pakistan, Mısır gibi ülkelerde hatta Yunanistan’da bile hazır giyim imalat ve ihracatı artıyor, sizde küçülüyorsa sizde problem var demektir. Dünyada %3-4’lük bir daralma olabilir ama bu Türkiye’deki yüzde 30’u açıklamıyor. Biz bekleyip bir şeylerin kendiliğinden düzelmesini umut ediyoruz. Yeşilçam filmlerindeki fakir ama umutlu genç olduk” dedi.
İhracatçı birliklerinin kurulma amaçları gereği ihracatı artırmakla yükümlü olduğunu söyleyen Bozdemir, geçmişte atılan yanlış adımlar neticesinde Amerikan pazarındaki potansiyelin kaçırıldığını söyledi. New York’ta açılan Türk Ticaret Merkezi’nin verimli kullanılamadığı için kapatıldığını savunan Bozdemir, “Bugün bizim ABD’ye hazır giyim ihracatımız 700-800 milyon dolar.
ABD’nin hazır giyim ithalatı 106 milyar dolar” dedi. İHKİB seçimleri için start verdiklerini ve seçime kadar sahada olacaklarını açıklayan Bozdemir, şunları söyledi: “Biz, ‘en küçük’ değil gerçekten ihracat yapmaya niyetlenmiş, onu iyi kötü bir yola sokmuş ama büyüyemeyen firmaların sesi olmak için yola çıkıyoruz. Çünkü en büyük problemi yaşayan ana kütle onlar. Sektörde vizyon problemi var, onu çözmeye çalışacağız. Bizim Amerika’ya, Arap ülkelerine, Avrupa’ya mal satmamız lazım.
Bizim işimiz mal satmak. Milyon dolarları uzaylı koleksiyonlarına harcamak değil. Hedef pazarlara dönük kültürel, ekonomik, operasyonel ne gerekiyorsa bu vizyonu başlatmak lazım. Şu anda uçurumdan düşen bir taş var, bu taş birden durduramazsınız, önce hızını yavaşlatmak gerekiyor. Biz bir yol açmak istiyoruz.”
İHKİB’in 23 bin 593 üyesi bulunuyor
Son verilere göre, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’ne (İHKİB) kayıtlı 23 bin 593 ihracatçı bulunuyor. 1 Ocak-30 Kasım 2024 döneminde Türkiye’nin genel hazır giyim ihracatı 16 milyar 66 milton dolar olurken, aynı dönemde İHKİB’in ihracat verileri 11 milyar 24 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Birliğin sadece kasım ayındaki ihracatı yaklaşık 937 milyon dolar oldu.