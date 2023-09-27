Tirsan Akademi, istihdama katkı için hayata geçirildi

Özlem Sarsın

Tirsan Kardan, İzmir Çankaya’da 1957 yılında küçük bir yedek parça mağazası olarak Tiryaki Ailesi tarafından kuruldu, bugün 200 milyon doları aşkın cirosu ile Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi şirketi arasında yer alıyor.

Otomotiv sektöründe 66 yılı geride bırakan şirket, Manisa’daki toplam 60 bin metrekare üretim alanına sahip entegre üretim tesislerinde Mercedes-Benz, Ford Otosan, Volkswagen, Volvo, A.Isuzu, Iveco, Otokar, Temsa, FNSS gibi dünyanın önde gelen markaları için kardan mili ve yedek parça imalatı yapıyor. Tirsan Kardan, 6 kıtada 70’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirirken, istihdam projeleri için Tirsan Akademi’yi de kurdu.

Tiryakiler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tiryaki Gürkan, bugün 200 milyon doları aşan cirosu, 6 kıtada 70’i aşkın ülkeye ihracatı ve 1000 kişiye ulaşan istihdam gücü ile global pazarda dünyanın en büyük otomotiv markalarına isimlerini yazdırdıklarını söyleyerek, Tirsan Akademi’nin Grubun eğitim ve gelişim merkezi, bir nevi okulu olacağını ifade etti.

Gürkan, “Çalışanlarımızın kendilerini geliştirecekleri, hedeflerini hem bünyemizde hem de iş birliği yaptığımız üniversitelerin bünyesinde yapabilecekleri bir Akademi kurduk. Gelişim yolculuğumuza kendi gelişimimi de katarak devam edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

“Kendi çalışanımızı yetiştireceğiz”

Tirsan Kardan İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Füsun Toros ise sürdürülebilir olmak için insan kaynağını en tepeye koyarak her dönem atılımlar yapıldığını söyleyerek, Tirsan Akademi’nin çalışanların eğitim, gelişim ve kariyerlerine dokunarak Grup şirketlerini nesilden nesile taşıyacağını vurguladı.

Akademi hakkında bilgi veren Toros, “Tirsan Akademi’nin içinde NBA programları, çalışanların liderlik gelişimleri, 21. Yüzyılın yetkinliklerini hazırlayan bir takım eğitimler, kişisel gelişimler, teknik konular gibi içerikler yer almakta.

Sadece bununla da kalmıyor, üniversite-sanayi işbirliğini de son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda hem üniversitelerle hem de teknik liselerle gençlerimizi iş yaşamına hazırlamayı hedefleyen, şirketlerimizde gelecekte istihdam edebileceğimiz programlarımız var.

Örneğin Celal Bayar Üniversitesi ile İntörn Shape projesine başlıyoruz. Burada departmanlarımızın ihtiyacı olan yaklaşık 15 gencimizi 1 yıl boyunca istihdam edeceğiz. Teknik lise öğrencileri de bizim için çok önemli. Artık yapılan araştırmalar hep şunu gösteriyor, gençlerin üniversite hayalleri şekillenmeden onları aydınlatmalıyız. Her sektörde olduğu gibi bizde de mavi yaka, ara eleman sıkıntısı var. Dolayısı ile biz bunları da hedefliyoruz. Sonrasında da bizim hayalimiz kendi çalışanımızı kendimiz yetiştirmek” diye konuştu.

Elektrikli tır projesi

Otomotiv dünyasındaki trendlerin yol haritalarını belirlediğini vurgulayan Hakan Cengiz, “Bazı elektrifikasyon ve hidrojenli araçlarda kardan mili kullanımı devam ediyor ve bunlarla ilgili aldığımız projeler de var. Bazı araçlarda da kardan mili devreden kalkıyor, bunun üzerine de birkaç yeni ürün çalışmamız var.

Bununla ilgili yatırım planlarımız da bu yılın sonunda netleşecek. Müşterilerimiz ile diyalog halindeyiz. Dünyada binek araçtan başlayan bir değişim süreci yaşanıyor. Tirsan olarak, halihazırda elektrikli bir tırın projesini gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ciroda 200 milyon doları aşacağız”

Tirsan Kardan Satış ve İş Geliştirme Direktörü Hakan Cengiz, üretimin yüzde 85’ini ihraç ettiklerini, 2023 yılını 200 milyon doların üzerinde bir ciro ile kapatmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Önümüzdeki 4-5 yıl içinde 350 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Açıkçası bu hedefe odaklandık, pazara baktığımızda da ulaşılamaz bir hedef olarak görmüyoruz. Çünkü şu anda Avrupa’da hafif ticari araç kardan mili pazarında yüzde 80’i aşkın bir duruşla pazar lideriyiz. Önümüzdeki süreçte de diğer araç segmentlerinde benzer koşulları yakalayarak hedefe ulaşmak için çalışacağız” dedi.