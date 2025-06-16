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Tiryaki Agro, fıstık tesisinin kapasitesini iki kat artırıyor

Tarım ürünlerinde küresel çapta bir tedarik zincirine sahip olan Tiryaki Agro, Gaziantep’te gerçekleştireceği yatırımla tesislerini genişletecek. Bu yeni yatırımla birlikte katma değerli fıstık ürünlerinde üretim kapasitesinin yanı sıra ürün çeşitliliği de artırılacak.

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Tiryaki Agro, fıstık tesisinin kapasitesini iki kat artırıyor
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Tiryaki Agro yeni yatırım­larla büyümeyi sürdürü­yor. Şirket, Gaziantep’te gerçekleştirdiği 7 bin 500 met­rekarelik yeni arazi yatırımıyla mevcut tesisini iki katından faz­la büyüterek sektördeki liderli­ğini pekiştirme yolunda önemli bir adım attı.

Tiryaki Agro, ye­ni tesisiyle üretim kapasitesini genişleterek, Türkiye’nin fıstık üretimindeki artışına katkıda bulunacak. Üç kıtada 10 lokas­yonda toplam 27 fabrika ve iş­leme tesisiyle faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük özel sek­tör çiftçisi ve tarım ürünleri te­darik zinciri lideri Tiryaki Agro, Gaziantep’teki yeni yatırımıyla katma değerli fıstık ürünlerine odaklanıyor.

Tiryaki Agro’nun bu önem­li yatırımı, Gaziantep’in tarım­sal üretim kapasitesini ve ihra­cat potansiyelini artırarak bölge ekonomisine ve tarımsal sürdü­rülebilirliğe de katkı sağlayacak.

Antep fıstığını dünyaya tanıtıyor

Tiryaki Agro, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli kuruyemiş tedarikçileri arasında yer alıyor.

Antep fıstığının en büyük te­darikçilerden biri olarak Türki­ye’yi uluslararası ölçekte temsil eden şirket, bünyesindeki Lidya Nuts markasıyla Gaziantep’te­ki kalite sertifikalı ve ileri tek­nolojili üretim tesislerinde, An­tep fıstığını hem atıştırmalık hem de endüstriyel formatlarda işleyerek Avrupa, Amerika, Or­ta Doğu, Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarına ulaştı­rıyor. Tiryaki Agro, 2030 strate­jik hedefleri doğrultusunda An­tep fıstığını dünya genelinde da­ha yaygın ve erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Antep fıstığı, 2000 yılında Ga­ziantep için coğrafi işaret olarak tescillendi. Dünyada yılda 1 mil­yon tonun üzerinde fıstık üreti­liyor. Son 10 yılda üretimini 10 kat artıran Türkiye, bu alandaki başarısıyla dikkat çekiyor. Tür­kiye, dünya fıstık üretiminde yaklaşık yüzde 30 payla ABD’nin ardından ikinci sırada yer alı­yor. Dünya fıstık ihracatında ise ABD ve İran’ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Fıstık ağaçlarının sayısının ar­tırılması için yapılan çalışmala­rın meyvesini vermeye başlama­sıyla 2025 yılı Türkiye’de fıstığın en çok üretildiği yıl oldu. Bu olum­lu gelişmenin de Türkiye’nin fıs­tık pazarındaki payını artırması bekleniyor. 

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP