Tiryaki Agro, fıstık tesisinin kapasitesini iki kat artırıyor

Tiryaki Agro yeni yatırım­larla büyümeyi sürdürü­yor. Şirket, Gaziantep’te gerçekleştirdiği 7 bin 500 met­rekarelik yeni arazi yatırımıyla mevcut tesisini iki katından faz­la büyüterek sektördeki liderli­ğini pekiştirme yolunda önemli bir adım attı.

Tiryaki Agro, ye­ni tesisiyle üretim kapasitesini genişleterek, Türkiye’nin fıstık üretimindeki artışına katkıda bulunacak. Üç kıtada 10 lokas­yonda toplam 27 fabrika ve iş­leme tesisiyle faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük özel sek­tör çiftçisi ve tarım ürünleri te­darik zinciri lideri Tiryaki Agro, Gaziantep’teki yeni yatırımıyla katma değerli fıstık ürünlerine odaklanıyor.

Tiryaki Agro’nun bu önem­li yatırımı, Gaziantep’in tarım­sal üretim kapasitesini ve ihra­cat potansiyelini artırarak bölge ekonomisine ve tarımsal sürdü­rülebilirliğe de katkı sağlayacak.

Antep fıstığını dünyaya tanıtıyor

Tiryaki Agro, Türkiye’nin ve bölgenin en önemli kuruyemiş tedarikçileri arasında yer alıyor.

Antep fıstığının en büyük te­darikçilerden biri olarak Türki­ye’yi uluslararası ölçekte temsil eden şirket, bünyesindeki Lidya Nuts markasıyla Gaziantep’te­ki kalite sertifikalı ve ileri tek­nolojili üretim tesislerinde, An­tep fıstığını hem atıştırmalık hem de endüstriyel formatlarda işleyerek Avrupa, Amerika, Or­ta Doğu, Çin ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarına ulaştı­rıyor. Tiryaki Agro, 2030 strate­jik hedefleri doğrultusunda An­tep fıstığını dünya genelinde da­ha yaygın ve erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Antep fıstığı, 2000 yılında Ga­ziantep için coğrafi işaret olarak tescillendi. Dünyada yılda 1 mil­yon tonun üzerinde fıstık üreti­liyor. Son 10 yılda üretimini 10 kat artıran Türkiye, bu alandaki başarısıyla dikkat çekiyor. Tür­kiye, dünya fıstık üretiminde yaklaşık yüzde 30 payla ABD’nin ardından ikinci sırada yer alı­yor. Dünya fıstık ihracatında ise ABD ve İran’ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Fıstık ağaçlarının sayısının ar­tırılması için yapılan çalışmala­rın meyvesini vermeye başlama­sıyla 2025 yılı Türkiye’de fıstığın en çok üretildiği yıl oldu. Bu olum­lu gelişmenin de Türkiye’nin fıs­tık pazarındaki payını artırması bekleniyor.