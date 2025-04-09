Tiryakioğlu: ABD’de önceliğimiz raflarda kalabilmek

Buğday unu, makarna, bit­kisel yağlar, bisküvi ile şekerli ve kakaolu ürün­ler başta olmak üzere temel gı­da ürünlerini kapsayan hubu­bat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün üç aylık ihracatı 3,2 milyar dolar olarak açıklandı. İhracatını bu dönem­de yüzde 3,9 artırmayı başaran hububatçılar, tarımsal üretim grubu içinde yer alan bitkisel ürünler alanındaki ihracat pay­larını yüzde 50,5’a taşıdı.

İlk çeyrekte ABD’ye gerçek­leştirilen hububat ihracatının geçen yıla göre yüzde 20 artış­la 200 milyon dolara yaklaştığı­na ve hububat sektörünün ABD pazarında Türkiye’nin en büyük 6 ihracatçısından biri olduğu­na dikkat çeken TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma­mulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları ifade etti: “ABD’nin yeni gümrük po­litikası AB’ye yüzde 20, Hindis­tan’a yüzde 26 gibi yüksek tarife uygularken, Türkiye’nin görece­li bir tarife avantajına sahip ol­ması bu pazara olan ilgimizi ar­tırdı.

ABD’li tüketicilerin sağlıklı ürünler talep etmeleri, glutensiz mutfağın yükselişi, vegan bes­lenme eğilimleri ve fonksiyonel gıdalara yöneliminin Türk ta­rımsal ürünleri için fırsat pence­resi açtığına inanıyorum. Ancak ABD yalnızca devasa hacmiyle değil, karmaşık dağıtım yapısı, tüketici hassasiyetleri ve yüksek rekabet düzeyiyle de öne çıkan bir ülke. Bu pazardaki payımızı artırabilmek için raflara girme­nin yetmediğini, rafta kalabil­mek gerektiğini biliyoruz. Bu da markalaşma, ürün tasarımı, am­balaj ve fiyat gibi unsurlarda her zamankinden daha stratejik dav­ranmayı zorunlu kılıyor.”

ABD’nin dağıtım kanalları­nın büyük ölçüde toptancıların kontrolünde olduğuna ve bu fir­maların ürünleri doğrudan sat­mak yerine, brokerlar ve alt da­ğıtıcılar üzerinden piyasaya sunduklarına dikkat çeken Tir­yakioğlu şunları söyledi: “İh­raç edilen ürünlerin pazara gi­rişi, birkaç konteyner mal gön­dermekten çok daha karmaşık bir süreci gerektiriyor. Dağıtım ağında yer bulmak ve özellikle etnik market sınırlarını aşmak için yeni stratejiler geliştirmeli­yiz.

Tüketici tercihlerindeki de­ğişimlere adapte olamayan rakip markalar raflardan silinirken, ürünlerimizin pazara uygunlu­ğu, ambalaj dili ve pazarlama dili ile daha etkin olmalıyız. Bu nok­tada ABD’deki fuarlara katılım yalnızca tanıtım değil, sistemin içine girmek için de önemli araç­lar. Yaz aylarında New York’ta ka­tılacağımız Summer Fancy Food Show gibi organizasyonları, da­ğıtım zincirlerinin diğer halkala­rıyla bağlantı kurmak adına kri­tik temas noktaları olarak kulla­nacağız.”

“Buğday unu ihracatında hedef 3,5 milyon ton”

İlk çeyrekte 605 bin ton seviyesinde gerçekleşen buğday unu ihracatının, buğday ithalatı sınırlamalarının sonlanmasıyla beraber yıl sonunda yeniden 3,5 milyon ton seviyesini aşmasını beklediklerini belirten Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi: “Dünyanın en fazla buğday unu ihraç eden ülkesi olarak uyguladığımız tarımsal stratejiler, küresel emtia pazarındaki fiyatları doğrudan etkiliyor.

Geçtiğimiz yıl haziran ayından bu yana farklı kotalarla uygulanan buğday ithalatı kısıtlamaları neticesinde, buğday unu ihracatımız önceki yıla göre 600 bin ton kadar gerilemişti. Dünyadaki buğday fiyatlarının ton başına 250 dolar gibi daha uygun bir seviyede seyrettiği bu dönemde, iç piyasadan temin edilen hammadde ihracattaki rekabet avantajımızı da olumsuz etkilemişti. Aradan geçen 9 aylık dönemde, kur artışının da etkisiyle iç ve dış piyasa arasındaki fark bir miktar azaldı. Rusya’nın buğday arzındaki düşüşün hammadde fiyatlarında neden olduğu artış da Trump’ın uyguladığı tarifelerin yol açtığı dalgalanmayla bir ölçüde dengelendi. Son dönemde güçlü ticari ilişkiler geliştirdiğimiz Suriye başta olmak üzere, talebin yoğunlaştığı bölgelere un ihracatımız hızlı şekilde artacaktır.