TKYD Başkanı Saka: Riskleri kurumsal yönetimle uzaklaştırabiliriz

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Küresel salgın, doğal afet ve ekonomik belirsizliklerin giderek arttığı günümüz dünyasında rekabetçiliği korumanın ve gelecekte de var olabilmenin yolu başarılı bir kurumsal yönetim yapısı oluşturmaktan geçiyor” dedi.

“Riskleri kurumsal yönetimle uzaklaştırabiliriz”

Dünya genelinde her geçen gün artan belirsizlik ve risklerden korunmanın yolunun kurumsal yönetimden geçtiğini söyleyen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Saka, “Risk ve kriz yönetimi; yeşil dönüşüm, dijitalleşme, ekonomik belirsizlikler, iklim değişikliği odağında kurumların ajandasında yer alan bir konuydu. Ancak bu durumun bir belirsizlik olmakta çıkıp hayatımızın, iş yapış şekillerimizin merkezine yerleşmesi COVID-19 ile birlikte oldu. Bu konudaki farkındalık ciddi ölçüde arttı. OECD’nin COVID-19’un sermaye piyasalarındaki etkilerini değerlendirdiği raporunda da pandemi sonrası toparlanmaya giden yolda kurumsal yönetimin önemine dikkat çekiliyor. Biz de kurumlarımızda bu farkındalığın arttığını gözlemliyoruz. Son dönemde aramıza katılan kurumsal üye sayısındaki hızlı artış da buna işaret ediyor. Bu doğrultuda aramıza yeni katılan üyelerimize hoş geldiniz diyerek teşekkür ediyorum. TKYD olarak kurumsal yönetimin gelişimine, kurumsal ve bireysel üyelerimizle birlikte katkı sunmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal yönetimin yalnızca kurumlara değil ülkelere de önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Saka, “Artık şirketler bazında da ülkeler bazında da yeni vizyonlara, büyüme hikayelerine ihtiyacımız var. Aksi takdirde içinde geçtiğimiz dönemin doğrularının bizim sorunlarımızı çözmeye yetmeyeceği çok açık. Bu süreçte son derece akılcı olmak, hem kısa vadeli hem de orta ve uzun vadeli perspektifi yönetebilme kabiliyetini geliştirmek durumundayız. İşte kurumsal yönetim bize bu vizyonu sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Öte yandan son bir ayda Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş., Kibar Holding A.Ş., Mefa Endüstri A.Ş., Serdar Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Token Finansal Teknolojiler A.Ş., Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 7 şirket daha TKYD üyeleri arasına katıldığı bildirildi. Böylece 600’ü aşkın bireysel üyesi bulunan TKYD’nin kurumsal üye sayısı da 70’e yükseldi.