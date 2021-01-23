TMO'dan buğday ithalatı açıklaması: Stoklarımız yeterli, yüksek fiyat tekliflerini kabul etmedik

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 22 Ocak Cuma günü yapılan 400 bin ton ekmeklik buğday ithalat ihalesinde tekliflerin hepsinin kabul edilmediğini dörtte birinin satın alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada piyasalara müdahale edecek ve her türlü spekülatif hareketleri önleyecek yeterli buğday stoku olduğu ifade edildi. Açıklamada, ayrıca 9 ay önce yerli buğday için açıklanan fiyatın o dönemki dünya fiyatlarının ton başına 20 dolar üstünde olduğu vurgulanan açıklamada elinde buğday olan üreticinin bugünkü fiyatlarla sattığı belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklaması şöyle:

"Kurumumuzca, 22 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde 400 bin tonluk tekliflerin tamamı kabul edilmemiş yalnızca dörtte biri kadar bir miktar satın alınmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat piyasalarında düzenleyici kurum olarak kamu hizmeti yürütmektedir. Bu görevi yürütürken en önemli düzenleme aracı stoklarındaki ürünlerdir. TMO stokları, piyasadaki spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi anlamında sigorta görevi görmektedir.

TMO, öncelikle üreticilerimizden yaptığı iç alımlarla stoklarını oluşturmakta ardından ihtiyaç duyulması durumunda dış alım yolu ile stoklarını takviye etmektedir.

Nitekim 2020/21 sezonunda hasat öncesinde 4 Mayıs tarihinde alım fiyatlarımız açıklanmış ve iç alımlarımız gerçekleştirilmiştir. Ardından farklı zamanlarda yapılan bir dizi dış alım ile stoklarımızın takviyesi yapılmıştır.

Dünya fiyatının üzerinde açıklamıştık

TMO’nun alım fiyatı ve ithalat bağlantı fiyatı arasındaki ilişki zaman zaman gündeme getirilmekte ve kamuoyunda yanlış bir algıya neden olunmaktadır. TMO fiyat açıkladığı dönemde, alım fiyatları dünya fiyatlarının yaklaşık 20 $/ton üzerinde gerçekleşmiştir. Fiyatımızın açıklandığı dönemden bu yana yaklaşık 9 ay geçmiştir. O dönem geçerli olan piyasa fiyatları bugün buğdayda 2.100-2.200 TL/ton seviyesinde seyretmektedir. Elinde hala ürün olan üreticimiz varsa bugün bu fiyatlardan ürününü pazarlayabilmektedir.

Yeterli stok var

TMO’nun yeni sezona kadar rahatlıkla yetecek miktarda stoku mevcuttur. Gerek iç alım gerek sezon içerisinde yaptığı ithalatlarla stoklarını belirli bir seviyeye getirmiş, sektörün ihtiyacını karşılamaktadır.

Yüksek fiyat nedeniyle tekliflerin dörtte biri kabul edildi

22 Ocak’ta Kuruluşumuzca mevcut stoklarımızı muhafaza etmek ve mümkün olduğunca dış alım yoluyla iç piyasa regülasyonunu sağlamak amacıyla ihtiyaten 400 bin tonluk ekmeklik buğday ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş, fiyat teklifleri kalitesine göre 301,90-315,50 $/ton arasında oluşmuştur. Ancak fiyatların yüksek bulunması nedeniyle tekliflerin tamamı kabul edilmemiş yalnızca dörtte biri kadar bir miktar ortalama 303 $/ton fiyatla satın alınmıştır.

Bundan sonraki süreçte piyasa gelişmeleri her zaman olduğu gibi yakından takip edilerek Kuruluşumuz politikaları üretici ve tüketici menfaati birlikte gözetilerek oluşturulacaktır. Şunu belirtmek isteriz ki Kuruluşumuz geçmişte olduğu gibi yeni hasat döneminde de üreticimizi memnun edecek şekilde alım politikalarını oluşturacaktır."

İhaleyi kazanan firmalar

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açtığı 400 bin ton ekmeklik buğday ithalatında sadece 95 bin tonluk kısım onaylanarak satın alındı. Samsun, Trabzon ve Bandırma limanlarına teslim edilecek 95 bin ton ekmeklik buğday ihalesinin 25 bin tonunu Cargill, 45 bin tonunu Rolweg ve 25 bin tonluk kısmını Orsett kazandı. İhalelerde ortalama fiyat ise ton başına 303 dolar oldu.

TMO ihalesini kazanan firmalar ve teslim limanları