TMO'nun çiftçiden alacağı ürünler ücretsiz dağıtılacak
TMO'nun çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alacağı bildirildi. Çiftçiden satın alınacak ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarına çözüm için destek çalışmalarının süreceğini bildirdi.
TMO’nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.