TOBB'dan İngilizce bilen üniversite mezunlarına davet: Pilot olmaya var mısınız?

Havacılık sektörü açısından 2025 yılının iyi geçtiğini belirten TOBB Sivil Havacılık Sektör Meclis Başkanı Bilal Ekşi, sektörün gelecek yıl için belirlediği hedeflerinden birinin pilot yetiştirmek olduğunu belirtti.

Eğitim öncesi aranan şartlar

Gençlere pilot olmaları için çağrıda bulunan Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek gelir ve özlük haklarının çok iyi olması dolayısıyla cazip olan pilotluk mesleği için 4 yıllık üniversite mezunu, 20 ila 30 yaş arasında, orta üstü seviyede İngilizce bilen gençlerimize, eğitimlerimize katılarak pilot olmaları için davette bulunuyoruz. Her geçen yıl büyüyen hava yolu şirketlerinde başvuruda bulunan adaylar, öncelikle yabancı dil eğitimine tabi tutuluyor. Bu sınavı geçen adaylarımız, iki yıl süren eğitimde de başarılı olmalarının ardından sektörde pilot olarak istihdam ediliyor."

"Hava sahamızda Türk pilotların daha çok olmasını istiyoruz"

Gelecek yıllarda oluşacak pilot açığının kapatılması için pilotluk eğitimine ağırlık vereceklerinin altını çizen Ekşi, "Sektörün gelecek yıllarda 800'ü THY'nin olmak üzere 1500'e yakın pilot ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle oluşacak pilot açığının kapatılması amacıyla pilotluk eğitimlerine ağırlık vereceğiz. Türk hava sahasında hizmet veren uçaklarımızda görev alacak pilotlardan çoğunun Türk olmasını istiyoruz. Şu anda THY'nin Aydın Çıldır'daki eğitim okulunda, diğer uçuş okullarında ve bazı üniversitelerde pilotluk eğitimleri veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.