“TÖDEB, Türkiye’yi fintek üssü yapacak”

Birol BOZKURT

Türkiye’de fintek sektörü hızla büyürken, ödeme sistemleri ve elektronik para gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydediliyor. Sektörün gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunan TÖDEB’in ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını dünya fintek ekosisteminde üst sıralara taşımayı hedeflediği belirtildi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, fintek sektörüne eğitimli çalışan sağlamak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlediklerini ifade ederek, “Bunlar arasında ‘TÖDEB Fintek Çırağı’ programı gibi genç yeteneklere yönelik eğitim ve staj imkanları sunan projeler bulunuyor. Ayrıca, TÖDEB Akademi çatısı altında üyelerine yönelik sürekli eğitimler ve sertifika programları ile sektördeki bilgi ve beceri seviyesini artırmayı hedefliyor” dedi.

“Fintek gücümüzü dünya ile paylaşacağız”

TÖDEB olarak uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve Türkiye’nin fintek sektörünü global arenada tanıtmak amacıyla yurt dışı fuarlara katıldıklarından bahseden Bilgetekin, “Money 20/20 Amsterdam, sektördeki yeniliklerin ve trendlerin takip edilmesi, potansiyel iş birliklerinin kurulması açısından kritik bir platform.

Türkiye’nin fintek gücünü dünya ile paylaşmak ve uluslararası yatırımcıları çekmek hedefliyoruz. TÖDEB olarak Money 20/20 Europe Fuarı'ndan sektörün global trendlerini takip etmeyi, uluslararası iş birlikleri kurmayı ve Türkiye’ye yabancı yatırım çekmeyi amaçlıyoruz.

Fuarda yapılan görüşmeler ve anlaşmalar ile Türkiye’nin fintek sektörüne katkı sağlanacak, aynı zamanda ekonomik büyümeye destek olacak. Yabancılar, Türk fintek şirketlerine yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu. Money 20/20 Europe gibi uluslararası fuarlara katılmaya devam edeceklerini anlatan Başkan Ufuk Bilgetekin, 10-11 Eylül tarihlerinde Seamless Europe için Almanya’nın Münih kentinde olacaklarının bilgisini verdi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fintek sektörünün gelişimine büyük katkılar sağladığını anlatan Bilgetekin “Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Merkez Bankası, fintek sektörünün gelişimine büyük destek veriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın finansal teknolojiler üssü olma vizyonu, sektöre yol gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı, uluslararası iş birlikleri ve teşviklerle sektörü destekliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, stratejik yönlendirmeler yaparak sektörün önünü açıyor. Merkez Bankası ise düzenleyici rolüyle sektörün güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlıyor. Sektördeki yenilikçi çözümler ve teknoloji yatırımları sayesinde, finansal hizmetler daha geniş kitlelere ulaşmakta, ekonomik faaliyetler hız kazandı” ifadelerini kullandı.

TÖDEB statüsünde değişiklik kararı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlar Birliğinin (TÖDEB) Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile statüsünde değişiklik yapıldı. Buna göre, ‘Başkan’ ifadesi ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ olarak değiştirilirken, genel kurulun olağan toplanma zamanı mayıs ayından, kasım ayına alındı.