Tofaş (TOASO) Stellantis’i devralma işleminin tamamlandığını açıkladı.

Konuya ilişkin olarak dün piyasa kapanışının ardından KAP’a yapılan açıklamada, Pay Devir Sözleşmesi kapsamında öngörülen kapanış koşullarının tamamının sağlandığı ve 400 milyon Euro ödeme yapılarak Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. paylarının devrinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Stellantis Grubu ile ikinci el araç satışı ve satışa sunulacak ikinci el araçların yenilenmesi, yedek parça dağıtımı ve satış sonrası servis konularında ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik diğer sözleşmelerin imzalandığı ifade edildi.

Tofaş Grubu'nun Türkiye ile sınırlı olarak Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markalı araçların ve yedek parçalarının da ithalat ve satış faaliyetlerini üstlendiği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"28.07.2023 tarihinde Stellantis Grubu ile Şirketimiz arasındaki imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında öngörülen kapanış koşullarının tamamı sağlanmış olup; olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak 400 milyon Avro ödeme yapılarak Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. (Stellantis Otomotiv) paylarının Şirketimize devri tamamlanmıştır. Kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan serbest nakit akışların %77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak ödenebilecektir.

Bu kapsamda, daha önce 04.11.2024 tarihinde kamuya açıklanan araç üretimine ilişkin sözleşmenin yanı sıra, kapanış ile eş zamanlı olarak Şirketimiz, Stellantis Otomotiv (Tofaş ile birlikte "Tofaş Grubu") ile Stellantis Europe ve diğer Stellantis Grubu şirketleri arasında;

Taraflar arasındaki ticari koşulların da belirlendiği yeni marka (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) dağıtım sözleşmeleri,

Tofaş'ın distribütörlüğünü üstlendiği Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçlar için Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari esasları belirleyen sözleşmelerin tadil sözleşmeleri, ile

Stellantis Grubu ile ikinci el araç satışı ve satışa sunulacak ikinci el araçların yenilenmesi, yedek parça dağıtımı ve satış sonrası servis konularında ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik diğer sözleşmeler imzalanmıştır.

Böylelikle Tofaş Grubu, Türkiye'de temsil etmekte olduğu FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo, Jeep® ve Maserati markalarına ilave olarak, Türkiye ile sınırlı olarak Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markalı araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış faaliyetlerini üstlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, söz konusu sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranının ve alım işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan yıllık satışların maliyeti tutarına oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, Tebliğ uyarınca işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak güncellenen rapor hakkında bilgi ayrıca açıklanacaktır."