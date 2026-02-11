TOKKDER Başkanı Tangün: Daha az araçla, daha fazla mobilite dönemi yaşıyoruz

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Ki­ralama ve Mobilite Kuru­luşları Derneği (TOKKDER), ba­ğımsız araştırma şirketi Nielse­nIQ iş birliği ile hazırladığı, 2025 yılı sonuçlarını içeren “TOKK­DER Kiralama Sektör Raporu”­nu açıkladı. Rapora göre, 2025 yı­lı sonunda araç kiralama sektö­rünün filosunda bulunan toplam araç adedi 372 bin 335 adede indi. Sektörün filo büyüklüğü 2024 so­nu itibarıyla 402 bin 800 adetti.

TOKKDER Yönetim Kuru­lu Başkanı Özarslan A. Tangün, sektörün 2025 yılı sonu itibarıy­la ödediği toplam vergi tutarının 109 milyar TL’yi bulduğunu, 2025 yılının tamamında sektör filosu­na 278 milyar 158 milyon TL tu­tarında yatırım yapıldığını, son çeyrekte filoya eklenen araç mik­tarının ise 91 bin adede eriştiğini kaydetti.

Aktif büyüklük 314.7 milyar TL’yi buldu

Özarslan A. Tangün, 2025 yı­lının son çeyreğinde yapılan sa­tın almaların ve mevcut filo duru­munun, sektör açısından sağlık­lı değerlendirmeleri beraberinde getirdiğini iletti. Dördüncü çey­rek verilerine göre, operasyo­nel kiralama sektörünün toplam araç parkının 234 bin adet, ak­tif büyüklüğünün ise 314.7 mil­yar TL seviyesine yükseldiğini kaydeden Tangün, “Aynı dönem­de sektör tarafından 121 milyar TL’lik araç yatırımı gerçekleşti­rilirken, 63 milyar TL’yi aşan ver­gi katkısı sağlandı.

Müşteri ba­şına düşen araç sayısının artışı, operasyonel kiralamanın daha az araçla daha fazla mobilite ihtiya­cını karşılayan bir yapı sunduğu­nu ortaya koydu. Dolayısıyla sek­törümüzün verimlilik ve öngörü­lebilirlik ekseninde hizalanma yaşadığı nitelikli bir dönem yaşa­dık" dedi.

Yine 2025’in son çeyreği itiba­rıyla günlük kiralama sektörünün toplam araç parkının 138 bin ade­de, yıllık kontrat adedinin ise 1.09 milyonun üzerine çıktığı bilgisini veren Özarslan A. Tangün, “Sek­törün gerçekleştirdiği toplam araç yatırımı 157.1 milyar TL, sa­tın alınan ve filoda yer alan araç­lar için ödenen toplam vergi tuta­rı ise 46.3 milyar TL’yi buldu” diye konuştu.

Hibrit ve elektrikli araçların payı artıyor

Ayrıca, operasyonel kirala­ma filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı’nın 2021 sonunda yüzde 6.5 iken, 2025’in son çey­reği itibarıyla yüzde 13’ün üzeri­ne çıktığına atıfta bulunan Özars­lan A. Tangün, “Kısa dönem ki­ralamada ise elektrikli ve hibrit araçların payı yaklaşık yüzde 7.6 seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Hibrit araçların, mevcut altyapı koşulları ve operasyonel esneklik avantajları sayesinde araç kira­lama sektöründe elektrifikasyo­na geçişin en güçlü ara adımı ola­rak konumlandığına işaret eden Tangün, konuya ilişkin şu bilgile­ri verdi: “4’üncü çeyrek verilerine göre operasyonel kiralama filola­rında hafif hibrit araçların payı yüzde 10.1, plug-in hibrit araçla­rın payı ise yüzde 0.9 seviyesine ulaştı.

Günlük kiralama tarafın­da ise hibrit araçların toplam filo içindeki payı yüzde 6.7 olarak ger­çekleşti. Tam elektrikli araçların payı ise yüzde 2.4, günlük kirala­ma filolarında ise yüzde 2.6 sevi­yesini gördü. Bu sınırlı pay; ikinci el değer belirsizlikleri, şarj altya­pısının yaygınlığı ve mevcut ver­gi yapısı gibi yapısal faktörlerin elektrikli araçların özellikle kısa dönem kiralamada daha hızlı öl­çeklenmesini zorlaştırdığını gös­teriyor.”

“Müşteri sayısında gerileme söz konusu”

Araç kiralama sektörünün 2025 yılında da ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağ­lamaya devam ettiğini anımsatan TOKKDER Yönetim Kurulu Baş­kanı Özarslan A. Tangün, “Sek­törün yıl sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 109 milyar TL’yi buldu.

Sektör, yıl sonu iti­barıyla 278 milyar 158 milyon TL tutarında araç alımı gerçekleştir­di. 2025 yılı sonunda operasyo­nel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı ise 23 bin 900’e geriledi. 2024 yılı sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesin­deydi. Kısa dönem kiralamada ise sektördeki kontrat sayısı üçüncü çeyrekteki 1 milyon 321 bin 998 adetten son çeyrekte 1 milyon 92 bin 884 adede düştü. Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8.3 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü de yıl sonunda 9 milyon 53 bin 84 olarak belirlendi” ifadele­rini kullandı.

“Atıl kapasiteyi kullanan verimli bir dönem yaşandı”

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salımının azaltılması hedefi kapsamında araç kiralama ve mobilite sektörünün; paylaşımlı, esnek ve talep odaklı mobilite çözümleri sunmasının genel verimi artırdığını vurguladı.

Bu sayede atıl kapasiteyi kullanan, mevcut kaynakların çok daha verimli kullanılmasını önceleyen bir sektör yapısına doğru evrildiklerine dikkat çeken Tangün, şunları kaydetti: “Bireysel araç sahipliğinde görülen düşük kullanım sürelerinin aksine, kiralama ve entegre mobilite modelleri; daha az araçla daha fazla mobilite ihtiyacının karşılanmasını mümkün kıldı. Böylece üretim, enerji ve doğal kaynak tüketimi üzerinde olumlu bir etki görüldü.

TOKKDER olarak, 2026 vizyonumuz doğrultusunda; sürdürülebilir, finansal açıdan dayanıklı ve regülasyonlarla uyumlu bir sektör yapısının oluşmasını öncelikli görüyoruz. Kamu, finans ve otomotiv ekosistemiyle yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, araç kiralama sektörünün hem ekonomik büyümeye hem de çevreci ve erişilebilir mobilite çözümlerinin yaygınlaşmasına katkısının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz.”