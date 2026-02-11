TOKKDER Başkanı Tangün: Daha az araçla, daha fazla mobilite dönemi yaşıyoruz
Araç kiralama sektörünün 2025 yılı itibarıyla 278.1 milyar TL değerinde filo yatırımı yapıp, yılın tamamında 109 milyar TL vergi ödediğini kaydeden TOKKDER Başkanı Özarslan A. Tangün, “Artık daha az araçla, daha fazla mobilite dönemiyle atıl kapasiteyi azaltan, verimlilik esaslı bir yapıya evrildik” dedi.
Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2025 yılı sonuçlarını içeren “TOKKDER Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, 2025 yılı sonunda araç kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç adedi 372 bin 335 adede indi. Sektörün filo büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla 402 bin 800 adetti.
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, sektörün 2025 yılı sonu itibarıyla ödediği toplam vergi tutarının 109 milyar TL’yi bulduğunu, 2025 yılının tamamında sektör filosuna 278 milyar 158 milyon TL tutarında yatırım yapıldığını, son çeyrekte filoya eklenen araç miktarının ise 91 bin adede eriştiğini kaydetti.
Aktif büyüklük 314.7 milyar TL’yi buldu
Özarslan A. Tangün, 2025 yılının son çeyreğinde yapılan satın almaların ve mevcut filo durumunun, sektör açısından sağlıklı değerlendirmeleri beraberinde getirdiğini iletti. Dördüncü çeyrek verilerine göre, operasyonel kiralama sektörünün toplam araç parkının 234 bin adet, aktif büyüklüğünün ise 314.7 milyar TL seviyesine yükseldiğini kaydeden Tangün, “Aynı dönemde sektör tarafından 121 milyar TL’lik araç yatırımı gerçekleştirilirken, 63 milyar TL’yi aşan vergi katkısı sağlandı.
Müşteri başına düşen araç sayısının artışı, operasyonel kiralamanın daha az araçla daha fazla mobilite ihtiyacını karşılayan bir yapı sunduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla sektörümüzün verimlilik ve öngörülebilirlik ekseninde hizalanma yaşadığı nitelikli bir dönem yaşadık" dedi.
Yine 2025’in son çeyreği itibarıyla günlük kiralama sektörünün toplam araç parkının 138 bin adede, yıllık kontrat adedinin ise 1.09 milyonun üzerine çıktığı bilgisini veren Özarslan A. Tangün, “Sektörün gerçekleştirdiği toplam araç yatırımı 157.1 milyar TL, satın alınan ve filoda yer alan araçlar için ödenen toplam vergi tutarı ise 46.3 milyar TL’yi buldu” diye konuştu.
Hibrit ve elektrikli araçların payı artıyor
Ayrıca, operasyonel kiralama filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı’nın 2021 sonunda yüzde 6.5 iken, 2025’in son çeyreği itibarıyla yüzde 13’ün üzerine çıktığına atıfta bulunan Özarslan A. Tangün, “Kısa dönem kiralamada ise elektrikli ve hibrit araçların payı yaklaşık yüzde 7.6 seviyesinde gerçekleşti” dedi.
Hibrit araçların, mevcut altyapı koşulları ve operasyonel esneklik avantajları sayesinde araç kiralama sektöründe elektrifikasyona geçişin en güçlü ara adımı olarak konumlandığına işaret eden Tangün, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “4’üncü çeyrek verilerine göre operasyonel kiralama filolarında hafif hibrit araçların payı yüzde 10.1, plug-in hibrit araçların payı ise yüzde 0.9 seviyesine ulaştı.
Günlük kiralama tarafında ise hibrit araçların toplam filo içindeki payı yüzde 6.7 olarak gerçekleşti. Tam elektrikli araçların payı ise yüzde 2.4, günlük kiralama filolarında ise yüzde 2.6 seviyesini gördü. Bu sınırlı pay; ikinci el değer belirsizlikleri, şarj altyapısının yaygınlığı ve mevcut vergi yapısı gibi yapısal faktörlerin elektrikli araçların özellikle kısa dönem kiralamada daha hızlı ölçeklenmesini zorlaştırdığını gösteriyor.”
“Müşteri sayısında gerileme söz konusu”
Araç kiralama sektörünün 2025 yılında da ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam ettiğini anımsatan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, “Sektörün yıl sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 109 milyar TL’yi buldu.
Sektör, yıl sonu itibarıyla 278 milyar 158 milyon TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. 2025 yılı sonunda operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı ise 23 bin 900’e geriledi. 2024 yılı sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Kısa dönem kiralamada ise sektördeki kontrat sayısı üçüncü çeyrekteki 1 milyon 321 bin 998 adetten son çeyrekte 1 milyon 92 bin 884 adede düştü. Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8.3 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü de yıl sonunda 9 milyon 53 bin 84 olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.
“Atıl kapasiteyi kullanan verimli bir dönem yaşandı”
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salımının azaltılması hedefi kapsamında araç kiralama ve mobilite sektörünün; paylaşımlı, esnek ve talep odaklı mobilite çözümleri sunmasının genel verimi artırdığını vurguladı.
Bu sayede atıl kapasiteyi kullanan, mevcut kaynakların çok daha verimli kullanılmasını önceleyen bir sektör yapısına doğru evrildiklerine dikkat çeken Tangün, şunları kaydetti: “Bireysel araç sahipliğinde görülen düşük kullanım sürelerinin aksine, kiralama ve entegre mobilite modelleri; daha az araçla daha fazla mobilite ihtiyacının karşılanmasını mümkün kıldı. Böylece üretim, enerji ve doğal kaynak tüketimi üzerinde olumlu bir etki görüldü.
TOKKDER olarak, 2026 vizyonumuz doğrultusunda; sürdürülebilir, finansal açıdan dayanıklı ve regülasyonlarla uyumlu bir sektör yapısının oluşmasını öncelikli görüyoruz. Kamu, finans ve otomotiv ekosistemiyle yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, araç kiralama sektörünün hem ekonomik büyümeye hem de çevreci ve erişilebilir mobilite çözümlerinin yaygınlaşmasına katkısının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz.”